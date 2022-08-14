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Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС

Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру

Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция подверглась очередному обстрела со стороны ВСУ, который был отражён российской ПВО. Об этом агентству РИА Новости рассказал 14 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-08-14T09:29

2022-08-14T09:29

2022-08-14T09:29

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Он рассказал об обстреле Энергодара, Запорожской АЭС и расположенной поблизости от неё Запорожской ТЭС.Ранее Рогов не исключил, что в условиях постоянных обстрелов ЗАЭС со стороны войск киевского режима, она может быть законсервирована.С начала августа обстрелы атомной станции, контролируемой Россией с марта, существенно участились.

https://ukraina.ru/20220812/1037587904.html

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2022

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новости, владимир рогов, запорожская аэс, тэс, пво, всу, обстрелы