Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС
Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру
Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС
Запорожская атомная электростанция подверглась очередному обстрела со стороны ВСУ, который был отражён российской ПВО. Об этом агентству РИА Новости рассказал 14 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
2022-08-14T09:29
2022-08-14T09:29
спецоперация
новости
владимир рогов
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обстрелы
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Он рассказал об обстреле Энергодара, Запорожской АЭС и расположенной поблизости от неё Запорожской ТЭС.Ранее Рогов не исключил, что в условиях постоянных обстрелов ЗАЭС со стороны войск киевского режима, она может быть законсервирована.С начала августа обстрелы атомной станции, контролируемой Россией с марта, существенно участились.
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новости, владимир рогов, запорожская аэс, тэс, пво, всу, обстрелы
Спецоперация, Новости, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, ТЭС, ПВО, ВСУ, обстрелы

Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС

09:29 14.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Запорожская атомная электростанция подверглась очередному обстрела со стороны ВСУ, который был отражён российской ПВО. Об этом агентству РИА Новости рассказал 14 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он рассказал об обстреле Энергодара, Запорожской АЭС и расположенной поблизости от неё Запорожской ТЭС.

Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты

Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области
Ранее Рогов не исключил, что в условиях постоянных обстрелов ЗАЭС со стороны войск киевского режима, она может быть законсервирована.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 11:10
Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти регионаЗдание МЧС у корпусов Запорожской АЭС практически уничтожено после обстрелов украинскими войсками. Об этом 12 августа в эфире телеканала "Россия 24" сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
С начала августа обстрелы атомной станции, контролируемой Россией с марта, существенно участились.
 
СпецоперацияНовостиВладимир РоговЗапорожская АЭСТЭСПВОВСУобстрелы
 
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