Рогов сообщил об отражении российской ПВО очередного обстрела ЗАЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Запорожская атомная электростанция подверглась очередному обстрела со стороны ВСУ, который был отражён российской ПВО. Об этом агентству РИА Новости рассказал 14 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов
Он рассказал об обстреле Энергодара, Запорожской АЭС и расположенной поблизости от неё Запорожской ТЭС.
Часть снарядов упали между ТЭС и АЭС, а часть — на ТЭС. Сама атомная станция не пострадала и работает в штатном режиме. ПВО российской армии в очередной раз прикрыла объект от ядерной угрозы, которую постоянно провоцируют украинские националисты
Ранее Рогов не исключил, что в условиях постоянных обстрелов ЗАЭС со стороны войск киевского режима, она может быть законсервирована.
12 августа, 11:10Здание МЧС у ЗАЭС почти уничтожили из-за обстрелов - власти регионаЗдание МЧС у корпусов Запорожской АЭС практически уничтожено после обстрелов украинскими войсками. Об этом 12 августа в эфире телеканала "Россия 24" сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
С начала августа обстрелы атомной станции, контролируемой Россией с марта, существенно участились.