Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
Британская газета Financial Times исказила слова постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, приписав ему слова о том, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не может состоятся до конца августа. Об этом Ульянов написал 13 августа в своём Telegram-канале
"Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом делея сказал, что господин Гроссимог бы предложить такой график", - указал российский представитель.
Он добавил, что, судя по названию статьи в британской газете, это было намеренное искажение.
Днём ранее Financial Times опубликовала статью, озаглавленную "Россия отвергает призывы разрешить доступ к украинской АЭС". Это произошло после того, как в тот же день Ульянов, в интервью газете "Известия" предположил, что Гросси может сам обозначить какой-то ориентир по поводу визита на ЗАЭС "в самом конце августа — начале сентября".
При этом ранее российский представитель заявлял, что Россия готова оказать помощь в организации визита международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Вооружённые силы киевского режима подвергают атомную электростанцию регулярным обстрелам. 11 августа в результате очередного обстрела были повреждены линии электропередачи подстанции "Каховская", из-за чего на поле рядом с АЭС начался пожар.