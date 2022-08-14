Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС
Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру
Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС
Британская газета Financial Times исказила слова постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, приписав ему слова о том, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не может состоятся до конца августа. Об этом Ульянов написал 13 августа в своём Telegram-канале
2022-08-14T09:14
2022-08-14T09:14
спецоперация
михаил ульянов
новости
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магатэ
запорожская аэс
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сми
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Он добавил, что, судя по названию статьи в британской газете, это было намеренное искажение.Днём ранее Financial Times опубликовала статью, озаглавленную "Россия отвергает призывы разрешить доступ к украинской АЭС". Это произошло после того, как в тот же день Ульянов, в интервью газете "Известия" предположил, что Гросси может сам обозначить какой-то ориентир по поводу визита на ЗАЭС "в самом конце августа — начале сентября".При этом ранее российский представитель заявлял, что Россия готова оказать помощь в организации визита международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.Вооружённые силы киевского режима подвергают атомную электростанцию регулярным обстрелам. 11 августа в результате очередного обстрела были повреждены линии электропередачи подстанции "Каховская", из-за чего на поле рядом с АЭС начался пожар.
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Спецоперация, Михаил Ульянов, Новости, Вена, магатэ, Запорожская АЭС, Великобритания, СМИ

Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС

09:14 14.08.2022
 
© МИД РФПостпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© МИД РФ
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Британская газета Financial Times исказила слова постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, приписав ему слова о том, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не может состоятся до конца августа. Об этом Ульянов написал 13 августа в своём Telegram-канале

"Financial Times приписала мне слова о том, что визит господина Гросси на ЗАЭС не может состояться раньше конца августа. На самом делея сказал, что господин Гроссимог бы предложить такой график", - указал российский представитель.

Он добавил, что, судя по названию статьи в британской газете, это было намеренное искажение.
Днём ранее Financial Times опубликовала статью, озаглавленную "Россия отвергает призывы разрешить доступ к украинской АЭС". Это произошло после того, как в тот же день Ульянов, в интервью газете "Известия" предположил, что Гросси может сам обозначить какой-то ориентир по поводу визита на ЗАЭС "в самом конце августа — начале сентября".
Запорожскую АЭС посетили иностранные журналисты - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 16:25
Россия пригласила инспекторов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после атаки ВСУРоссия пригласила международных инспекторов на Запорожскую АЭС в Энергодаре после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины 5 августа. Об этом сообщают журналисты Bloomberg, ссылаясь на источники
При этом ранее российский представитель заявлял, что Россия готова оказать помощь в организации визита международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.
Вооружённые силы киевского режима подвергают атомную электростанцию регулярным обстрелам. 11 августа в результате очередного обстрела были повреждены линии электропередачи подстанции "Каховская", из-за чего на поле рядом с АЭС начался пожар.
 
СпецоперацияМихаил УльяновНовостиВенамагатэЗапорожская АЭСВеликобританияСМИ
 
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