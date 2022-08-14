https://ukraina.ru/20220814/1037642554.html

Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС

Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС - 14.08.2022 Украина.ру

Постпред РФ в Вене: Financial Times исказила мои слова о визите главы МАГАТЭ на ЗАЭС

Британская газета Financial Times исказила слова постоянного представителя России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, приписав ему слова о том, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не может состоятся до конца августа. Об этом Ульянов написал 13 августа в своём Telegram-канале

2022-08-14T09:14

2022-08-14T09:14

2022-08-14T09:14

спецоперация

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Он добавил, что, судя по названию статьи в британской газете, это было намеренное искажение.Днём ранее Financial Times опубликовала статью, озаглавленную "Россия отвергает призывы разрешить доступ к украинской АЭС". Это произошло после того, как в тот же день Ульянов, в интервью газете "Известия" предположил, что Гросси может сам обозначить какой-то ориентир по поводу визита на ЗАЭС "в самом конце августа — начале сентября".При этом ранее российский представитель заявлял, что Россия готова оказать помощь в организации визита международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.Вооружённые силы киевского режима подвергают атомную электростанцию регулярным обстрелам. 11 августа в результате очередного обстрела были повреждены линии электропередачи подстанции "Каховская", из-за чего на поле рядом с АЭС начался пожар.

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михаил ульянов, новости, вена, магатэ, запорожская аэс, великобритания, сми