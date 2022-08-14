"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
© Фото : пресс-служба президента Украиныпорошенко всу бтр солдаты авдеевка флаг оружие
© Фото : пресс-служба президента Украины
Наступать на Авдеевку сложно, потому что там очень серьезные минные поля, и очень хорошо подготовлены ВСУ, но при нынешней ситуации для окружения города потребуются недели две, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что последнее время тактика РФ была такой, что российские войска окружали населенный пункт и принуждали к выводу оттуда ВСУ, чтобы снизить потери среди мирного населения, сохранить инфраструктуру.
Наступать на Авдеевку сложно, потому что там очень серьезные минные поля, и вообще там очень хорошо подготовлены. Там достаточно крупная группировка войск Украины… Думаю, при нынешней ситуации, может быть, потребуются недели две. Это все очень хорошо укрепленные позиции, и там мы пока не вышли даже на оперативное окружение, пока его нет.
По его мнению, разрушить Авдеевку несложно, сложнее сохранить там инфраструктуру, чтобы люди там могли жить.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.