"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку - 14.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220814/1037634815.html
"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку - 14.08.2022 Украина.ру
"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
Наступать на Авдеевку сложно, потому что там очень серьезные минные поля, и очень хорошо подготовлены ВСУ, но при нынешней ситуации для окружения города потребуются недели две, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-14T05:30
2022-08-14T05:30
авдеевка
новости
всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101941/85/1019418591_0:8:2362:1337_1920x0_80_0_0_78fd2fe542377dcc96576fde5507cab7.jpg
Он рассказал, что последнее время тактика РФ была такой, что российские войска окружали населенный пункт и принуждали к выводу оттуда ВСУ, чтобы снизить потери среди мирного населения, сохранить инфраструктуру.По его мнению, разрушить Авдеевку несложно, сложнее сохранить там инфраструктуру, чтобы люди там могли жить.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220601/1034071572.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101941/85/1019418591_285:0:2078:1345_1920x0_80_0_0_e2e6031052019991ffcd01de610af315.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
авдеевка, новости, всу, вс рф
Авдеевка, Новости, ВСУ, ВС РФ

"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку

05:30 14.08.2022
 
© Фото : пресс-служба президента Украиныпорошенко всу бтр солдаты авдеевка флаг оружие
порошенко всу бтр солдаты авдеевка флаг оружие - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© Фото : пресс-служба президента Украины
Читать в
Наступать на Авдеевку сложно, потому что там очень серьезные минные поля, и очень хорошо подготовлены ВСУ, но при нынешней ситуации для окружения города потребуются недели две, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Он рассказал, что последнее время тактика РФ была такой, что российские войска окружали населенный пункт и принуждали к выводу оттуда ВСУ, чтобы снизить потери среди мирного населения, сохранить инфраструктуру.
Наступать на Авдеевку сложно, потому что там очень серьезные минные поля, и вообще там очень хорошо подготовлены. Там достаточно крупная группировка войск Украины… Думаю, при нынешней ситуации, может быть, потребуются недели две. Это все очень хорошо укрепленные позиции, и там мы пока не вышли даже на оперативное окружение, пока его нет.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт
По его мнению, разрушить Авдеевку несложно, сложнее сохранить там инфраструктуру, чтобы люди там могли жить.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
ВСУ артиллерия пушка обстрел
1 июня, 08:40
Что ДНР делать с Авдеевкой? Репортаж с места событийВ прошедшие воскресенье и понедельник ВСУ подвергло артиллерийскому обстрелу тыловые районы Донецка - Калининский и Буденовский, а также центр города - Ворошиловский район, чего не было с 2014 года. Погибли люди
 
АвдеевкаНовостиВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку
05:15Вертолеты – это основные помощники во всех боевых действиях в Донбассе – Леонков
05:00Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
04:45"Хуже, чем у нас": военный эксперт Леонков сравнил авиацию России и Украины
04:30Военный эксперт рассказал, какие беспилотники нужны российской армии
04:15Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО
04:00Украина – это вообще современное государство-террорист – Марков о Запорожской АЭС
01:00"Под собственным своим неистовым управлением". В чем Екатерина II обвиняла запорожцев
19:08Провоцирование катастроф, истребители и заводы. Итоги 13 августа на Украине
17:54Президенты Турции и США могут встретиться в сентябре — СМИ
17:12Пьяные украинские дипломаты устроили погоню после ДТП в Австрии - СМИ
16:16Украинские войска обстреляли Энергодар и атомную электростанцию
16:04Потери ВСУ, новый тыл Украины, удары по ЗАЭС. Главное на Украине на 16:00 13 августа
16:02Паспорта России и сотрудничество с Северной Кореей: посол ЛНР Мирошник о Донбассе
15:35"Мы вынуждены отойти за Днепр". Почему Гитлер приказал держать Донбасс любой ценой
14:44Советник главы Офиса Зеленского назвал возобновление мирных переговоров поражением Украины
14:42Гаспарян о "позорнейшем детище мирной системы", закрытой Европе и информационной войне
13:58США развязывают "визовую войну" против россиян — дипломат
13:47Только воевать. Зачем Украина отказывается от переговоров
13:21Генсек ООН назначил постоянного координатора от организации по продуктовой сделке
Лента новостейМолния