https://ukraina.ru/20220814/1037634815.html

"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку

"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку - 14.08.2022 Украина.ру

"Наступать сложно": Евсеев предположил, когда ВС РФ окружат Авдеевку

Наступать на Авдеевку сложно, потому что там очень серьезные минные поля, и очень хорошо подготовлены ВСУ, но при нынешней ситуации для окружения города потребуются недели две, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-14T05:30

2022-08-14T05:30

2022-08-14T05:30

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Он рассказал, что последнее время тактика РФ была такой, что российские войска окружали населенный пункт и принуждали к выводу оттуда ВСУ, чтобы снизить потери среди мирного населения, сохранить инфраструктуру.По его мнению, разрушить Авдеевку несложно, сложнее сохранить там инфраструктуру, чтобы люди там могли жить.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220601/1034071572.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авдеевка, новости, всу, вс рф