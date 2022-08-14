Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
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Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру
Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ
Российские войска освобождают сейчас город Артёмовск от ВСУ, а также Соледар, в котором восточная часть уже взята ВС РФ, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-14T05:00
2022-08-14T05:00
артемовск
украина
россия
новости
всу
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Ранее в сводке Министерства обороны сообщили, что российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной РеспубликеПо его словам, войска РФ освобождают города со стороны промзоны, потому что это не позволяет ВСУ согнать туда мирное население и использовать в качестве живого щита.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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артемовск, украина, россия, новости, всу, вс рф
Артемовск, Украина, Россия, Новости, ВСУ, ВС РФ

Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ

05:00 14.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские войска освобождают сейчас город Артёмовск от ВСУ, а также Соледар, в котором восточная часть уже взята ВС РФ, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее в сводке Министерства обороны сообщили, что российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной Республике
Там сейчас идет постепенно освобождение города Артемовска от вооруженных сил Украины и украинских националистов. Так же, как идет освобождение города Соледара – уже восточная часть освобождена, насколько я знаю, по-моему, с востока наступают представители частной военной компании "Вагнер".
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт
По его словам, войска РФ освобождают города со стороны промзоны, потому что это не позволяет ВСУ согнать туда мирное население и использовать в качестве живого щита.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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