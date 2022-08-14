https://ukraina.ru/20220814/1037633841.html

Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ

Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ - 14.08.2022 Украина.ру

Евсеев рассказал, как ВС РФ освобождают Артемовск и Соледар от ВСУ

Российские войска освобождают сейчас город Артёмовск от ВСУ, а также Соледар, в котором восточная часть уже взята ВС РФ, сказал военный эксперт Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-14T05:00

2022-08-14T05:00

2022-08-14T05:00

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Ранее в сводке Министерства обороны сообщили, что российские войска уничтожили более половины военнослужащих двух украинских бригад, действующих в Донецкой Народной РеспубликеПо его словам, войска РФ освобождают города со стороны промзоны, потому что это не позволяет ВСУ согнать туда мирное население и использовать в качестве живого щита.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220813/1037607470.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

артемовск, украина, россия, новости, всу, вс рф