Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине - 14.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
В сирийском небе российские самолеты работали с высоты в 6 километров, и летчики уничтожали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони, а на Украине противник хорошо маскируется в "зеленке", сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T06:15
2022-08-14T06:15
сирия
украина
россия
новости
самолеты
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Он рассказал, что в 2014 году российская армия была в стадии перестройки, поэтому Россия не ввела войска на Украину в то время.Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась в России, она отрабатывалась в Сирии и сейчас применяется на Украине, добавил эксперт.По его словам, то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине, поэтому РФ приходится вырабатывать новую тактику и методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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Новости
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сирия, украина, россия, новости, самолеты
Сирия, Украина, Россия, Новости, самолеты

Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине

06:15 14.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевые вылеты Дальней авиации ВВС РФ по объектам террористов в Сирии
Боевые вылеты Дальней авиации ВВС РФ по объектам террористов в Сирии
© Министерство обороны РФ
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В сирийском небе российские самолеты работали с высоты в 6 километров, и летчики уничтожали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони, а на Украине противник хорошо маскируется в "зеленке", сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в 2014 году российская армия была в стадии перестройки, поэтому Россия не ввела войска на Украину в то время.
Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась в России, она отрабатывалась в Сирии и сейчас применяется на Украине, добавил эксперт.
Понятно, что сирийский опыт важен. Но дело в том, что кампания на Украине имеет ряд особенностей, которые Сирии не подходят. Например, в сирийском небе наши самолеты работали с высоты в 6 километров, и летчики эффективно обрабатывали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони. А на Украине -- много "зеленки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определенного рода сложности.
Алексей Леонков
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине, поэтому РФ приходится вырабатывать новую тактику и методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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