https://ukraina.ru/20220814/1037633339.html
Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
В сирийском небе российские самолеты работали с высоты в 6 километров, и летчики уничтожали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони, а на Украине противник хорошо маскируется в "зеленке", сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
2022-08-14T06:15
2022-08-14T06:15
2022-08-14T06:15
сирия
украина
россия
новости
самолеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101541/84/1015418482_0:41:1136:680_1920x0_80_0_0_cc0ac31712ef53f652c7afc999489926.jpg
Он рассказал, что в 2014 году российская армия была в стадии перестройки, поэтому Россия не ввела войска на Украину в то время.Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась в России, она отрабатывалась в Сирии и сейчас применяется на Украине, добавил эксперт.По его словам, то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине, поэтому РФ приходится вырабатывать новую тактику и методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101541/84/1015418482_89:0:1049:720_1920x0_80_0_0_4687a502061e5c6472b37290523fc5ca.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сирия, украина, россия, новости, самолеты
Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине
В сирийском небе российские самолеты работали с высоты в 6 километров, и летчики уничтожали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони, а на Украине противник хорошо маскируется в "зеленке", сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру
Он рассказал, что в 2014 году российская армия была в стадии перестройки, поэтому Россия не ввела войска на Украину в то время.
Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась в России, она отрабатывалась в Сирии и сейчас применяется на Украине, добавил эксперт.
Понятно, что сирийский опыт важен. Но дело в том, что кампания на Украине имеет ряд особенностей, которые Сирии не подходят. Например, в сирийском небе наши самолеты работали с высоты в 6 километров, и летчики эффективно обрабатывали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони. А на Украине -- много "зеленки", где противник хорошо маскирует объекты, и это представляет определенного рода сложности.
Алексей Леонков
военный эксперт журнала "Арсенал Отечества"
По его словам, то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине, поэтому РФ приходится вырабатывать новую тактику и методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
.