https://ukraina.ru/20220814/1037633339.html

Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине

Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине - 14.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, почему сирийский опыт не подходит РФ в СВО на Украине

В сирийском небе российские самолеты работали с высоты в 6 километров, и летчики уничтожали цели, которые в условиях пустынной местности были как на ладони, а на Украине противник хорошо маскируется в "зеленке", сказал военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в интервью Украина.ру

2022-08-14T06:15

2022-08-14T06:15

2022-08-14T06:15

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Он рассказал, что в 2014 году российская армия была в стадии перестройки, поэтому Россия не ввела войска на Украину в то время.Тогда система автоматизированного управления войсками только развивалась в России, она отрабатывалась в Сирии и сейчас применяется на Украине, добавил эксперт.По его словам, то, что удавалось в Сирии, не всегда срабатывает на Украине, поэтому РФ приходится вырабатывать новую тактику и методы, чтобы поражать объекты противника и его военную технику.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сирия, украина, россия, новости, самолеты