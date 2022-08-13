https://ukraina.ru/20220813/1037591238.html
Запад стал экономить на Украине — эксперт
Запад стал экономить на Украине — эксперт - 13.08.2022 Украина.ру
Запад стал экономить на Украине — эксперт
В августе 2022 года выяснилось, что Запад начал давать Украине меньше денег. Об этом рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
2022-08-13T06:30
2022-08-13T06:30
2022-08-13T06:30
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украина
запад
германия
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"Потому что он (Запад - ред.) понял, что это можно делать бесконечно. Можно бесконечно давать деньги киевскому режиму, бесконечно давать вооружение, из них только 30% будет доходить до фронта, будет все разворовываться. Деньги будут тоже расхищаться, система работает неэффективно. Нужно поддерживать экономику Украины, нужно полностью оплачивать всю бюрократию на Украине, а она сейчас оплачивается Западом", - сказал Колташов.Он добавил, что при этом нужно еще как-то устроить "огромную армию беженцев в ставшей депрессивной экономике Евросоюза".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запад, германия
Новости, Украина, Запад, Германия
Запад стал экономить на Украине — эксперт
В августе 2022 года выяснилось, что Запад начал давать Украине меньше денег. Об этом рассказал экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру
"Потому что он (Запад - ред.) понял, что это можно делать бесконечно. Можно бесконечно давать деньги киевскому режиму, бесконечно давать вооружение, из них только 30% будет доходить до фронта, будет все разворовываться. Деньги будут тоже расхищаться, система работает неэффективно. Нужно поддерживать экономику Украины, нужно полностью оплачивать всю бюрократию на Украине, а она сейчас оплачивается Западом", - сказал Колташов.
Он добавил, что при этом нужно еще как-то устроить "огромную армию беженцев в ставшей депрессивной экономике Евросоюза".
"То есть, если год она начинала неплохо относительно, то сейчас мы имеем отрицательное сальдо торгового баланса в Европейском Союзе. Отрицательное сальдо торгового баланса даже у Германии, которое было всегда положительное, они всегда торговали в плюс, они продавали больше, чем покупали. У них был приток валютной выручки в евро, конечно, в первую очередь. Это все потеряно, этого нет ничего. Есть депрессия, а прогнозы и планы сократить потребление газа на 15% или вообще энергопотребление, хотя бы на 10%. Это же означает сокращение экономики на 10%", - сказал эксперт.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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