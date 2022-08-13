Запад стал экономить на Украине — эксперт

"То есть, если год она начинала неплохо относительно, то сейчас мы имеем отрицательное сальдо торгового баланса в Европейском Союзе. Отрицательное сальдо торгового баланса даже у Германии, которое было всегда положительное, они всегда торговали в плюс, они продавали больше, чем покупали. У них был приток валютной выручки в евро, конечно, в первую очередь. Это все потеряно, этого нет ничего. Есть депрессия, а прогнозы и планы сократить потребление газа на 15% или вообще энергопотребление, хотя бы на 10%. Это же означает сокращение экономики на 10%", - сказал эксперт.