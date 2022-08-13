https://ukraina.ru/20220813/1037554645.html

Корнилов ответил, станут ли российские оппозиционеры на Украине жертвами русофобии

Корнилов ответил, станут ли российские оппозиционеры на Украине жертвами русофобии - 13.08.2022 Украина.ру

Корнилов ответил, станут ли российские оппозиционеры на Украине жертвами русофобии

Русофобия киевского режима опасна даже для тех российских оппозиционеров, которые в настоящий момент находятся на Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Владимир Корнилов

2022-08-13T04:15

2022-08-13T04:15

2022-08-13T04:15

новости

владимир корнилов

русофобия

владимир зеленский

киевский режим

денис вороненков

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Заявления Владимира Зеленского о том, что в конфликте на Украине виноваты абсолютно все россияне, указывают на степень русофобии киевского режима, рассказал он.Поэтому находиться на территории Украины сейчас опасно даже для российских оппозиционеров, считает Корнилов.Он напомнил о журналистке Марине Овсянниковой, на которую на Украине "дружно все набросились и выперли" из страны, и о Денисе Вороненкове, депутате российской Государственной Думы, бежавшем на Украину и убитом там в 2017 году.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220221/1033319335.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир корнилов, русофобия, владимир зеленский, киевский режим, денис вороненков