Корнилов ответил, станут ли российские оппозиционеры на Украине жертвами русофобии - 13.08.2022 Украина.ру
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Корнилов ответил, станут ли российские оппозиционеры на Украине жертвами русофобии
Корнилов ответил, станут ли российские оппозиционеры на Украине жертвами русофобии - 13.08.2022 Украина.ру
Корнилов ответил, станут ли российские оппозиционеры на Украине жертвами русофобии
Русофобия киевского режима опасна даже для тех российских оппозиционеров, которые в настоящий момент находятся на Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Владимир Корнилов
2022-08-13T04:15
2022-08-13T04:15
новости
владимир корнилов
русофобия
владимир зеленский
киевский режим
денис вороненков
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Заявления Владимира Зеленского о том, что в конфликте на Украине виноваты абсолютно все россияне, указывают на степень русофобии киевского режима, рассказал он.Поэтому находиться на территории Украины сейчас опасно даже для российских оппозиционеров, считает Корнилов.Он напомнил о журналистке Марине Овсянниковой, на которую на Украине "дружно все набросились и выперли" из страны, и о Денисе Вороненкове, депутате российской Государственной Думы, бежавшем на Украину и убитом там в 2017 году.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир корнилов, русофобия, владимир зеленский, киевский режим, денис вороненков
Новости, Владимир Корнилов, Русофобия, Владимир Зеленский, киевский режим, Денис Вороненков

Корнилов ответил, станут ли российские оппозиционеры на Украине жертвами русофобии

04:15 13.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир ТрефиловВладимир Корнилов
Владимир Корнилов - РИА Новости, 1920, 13.08.2022
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Читать в
Русофобия киевского режима опасна даже для тех российских оппозиционеров, которые в настоящий момент находятся на Украине. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политолог Владимир Корнилов
Заявления Владимира Зеленского о том, что в конфликте на Украине виноваты абсолютно все россияне, указывают на степень русофобии киевского режима, рассказал он.
21 февраля, 02:39
«Новые хозяева города окончательно распоясались». Почему немцы расстреляли «главного русофоба Киева» и его соратников80 лет назад, 21 февраля 1942 года, гитлеровцы казнили в Киеве группу украинских националистов и коллаборационистов, в числе которых были главный редактор пропагандистской газеты «Украинское слово» Иван Рогач и бургомистр города Владимир Багазий. Почему же нацисты расправились со своими прислужниками?
Поэтому находиться на территории Украины сейчас опасно даже для российских оппозиционеров, считает Корнилов.

Мы же слышим заявления украинских нациков по поводу того, что для них все русские на одно лицо. Мы видим, как зачастую "тепло" принимали эту оппозицию в том же Киеве, на Украине

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов
Политолог
Он напомнил о журналистке Марине Овсянниковой, на которую на Украине "дружно все набросились и выперли" из страны, и о Денисе Вороненкове, депутате российской Государственной Думы, бежавшем на Украину и убитом там в 2017 году.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиВладимир КорниловРусофобияВладимир Зеленскийкиевский режимДенис Вороненков
 
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