https://ukraina.ru/20220811/1037526148.html

Владимир Корнилов: Российских либералов на Украине будут бить не по морде, а по паспорту

Владимир Корнилов: Российских либералов на Украине будут бить не по морде, а по паспорту - 11.08.2022 Украина.ру

Владимир Корнилов: Российских либералов на Украине будут бить не по морде, а по паспорту

Политолог Владимир Корнилов прокомментировал изданию Украина.ру незавидную судьбу российской заукраинской интеллигенции, которая сбежала из страны. Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T10:57

2022-08-11T10:57

2022-08-11T11:39

интервью

владимир корнилов

украина

либералы

российский паспорт

россия

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Политолог Владимир Корнилов прокомментировал изданию Украина.ру незавидную судьбу российской заукраинской интеллигенции, которая сбежала из страны.— Владимир, что ты думаешь насчет слов Зеленского, что все русские виноваты в «войне на Украине»? Что, нет хороших русских?— Типичное заявление в духе нынешней украинской власти, украинской повестки. В конце концов, если сравнивать с тем, что звучит сейчас с украинских телеканалов публично, причем с единственного позволенного канала, Зеленский еще мягко выражается.Тут и призыв Янины Соколовой убивать всех русских, призыв Мосейчук, ведущей «1+1», которая говорит о том, что нужно резать русских на курортах, и Сергей Лещенко, который говорит, что ему нравится любоваться трупами русских. А тут — вот, высылать куда-то.Что смешно, конечно, так это слышать призыв из уст Зеленского, который буквально в марте призывал всех честных русских жителей России уехать из России, чтобы не платили военные налоги.Последовательность в высшей степени! Сначала ты призываешь несогласных со спецоперацией покинуть Россию, а потом призываешь Европу, Запад и вообще все зарубежные страны высылать всех граждан России, причем «хороших русских» среди них нет. Вот это просто поразительно! А кого же ты призывал уезжать из России?— А как ты думаешь, последует ли реакция со стороны тех, кто покинул Россию?— Так уже! Невзоров выразил свое возмущение. Пишет: как же так, вчера только призывали уезжать. Что-то либералы начали прозревать, некоторые из них вдруг увидели и до них начало доходить, что бить будут не по морде, а по паспорту, что все эти либералы все на одно лицо со всеми гражданами России, с точки зрения Украины, Запада и т. д.И вот этих разделений на хороших русских и плохих русских нет. Все русские — плохие, Россия абсолютное зло с точки зрения нынешней политической и уже этнической русофобии. И вдруг, глядишь, в самом деле, для российской либеральной оппозиции, что-то начнет доходить.Несколько недель назад Карен Шахназаров правильные вещи сказал в шоу Соловьева, когда он предупредил российскую либеральную оппозицию. Вы поймите, что, если не дай бог Россия проиграет, то никто не будет смотреть на то, был ты против или за спецоперацию — все мы пройдем через этнические чистки, концлагеря, газовые камеры и т. д. Их, выступающих против спецоперации, сия чаша не минует.Потом западная пропаганда, правда, в своем стиле, сделала такой монтаж: они убрали вступление, заявив о том, что Шахназаров, ведущий путинский кинорежиссер, грозит российской оппозиции фильтрационными лагерями, концлагерями, газовыми камерами. При этом они опустили первую часть этой фразы.Но ведь то, что Шахназаров говорил, — это ведь и было в словах Зеленского проявление этой мысли: виноваты все граждане России. Виноваты все русские априори. В общем, русофобия в полный рост.— В таком случае сейчас российской оппозиции, которая выехала на территорию Украины, находится в опасности? Может какой-то эксцесс быть?— В любом случае опасно. Мы же слышим заявления украинских нациков по поводу того, что для них все русские на одно лицо. Мы видим, как зачастую тепло принимали эту оппозицию в том же Киеве, на Украине.Вспомни, как Овсянникова с первого канала попыталась туда явиться, лекции прочитать, и как на нее дружно все набросились и выперли. Ну да, выступила на Первом канале. Ну да, прогнулась перед западными спонсорами. Но на Украину ездить не сметь, потому что гражданка России, потому что русская.Вспомни, что сделали с Вороненковым задолго до этой спецоперации. Он приехал в Киев, думая, что теперь-то он понесет это знамя российской либеральной оппозиции за пределами России. В итоге, прибили его на пороге гостиницы «Премьер Палас».И, в принципе, любому бывшему российскому деятелю российскому оппозиционеру, который думает, что его будут встречать с цветами на Украине, да и в Европе тоже, стоит призадуматься над этими словами Зеленского.И, кстати, призадуматься тем, кто уже имеет украинский паспорт. То-то я смотрю, Евгений Киселев что-то вдруг попытался по-украински заговорить в эфире — видать понял, что это и их тоже касается, всех этих бывших русских, которые теперь лижут руки, да и все остальные части тела украинской власти.Так что, да, это угроза серьезная, реальная угроза, рано или поздно она будет воплощена.— Савику Шустеру недавно запретили въезд на три года. Еще при Порошенко запретили, но он въехал при Зеленском на коне. Что произошло теперь?— Савик Шустер, ты же его тоже знаешь прекрасно. Он, во-первых, гражданин ни России, ни Украины, тут хотя бы формально ему действительно можно было запретить въезд в отличие от граждан Украины, у которых сейчас паспорта отбирают активным образом.Да, Шустер, как ни пытается прислуживать той или иной украинской власти, в итоге оказывается неугодным в конечном итоге, потому что ни Порошенко, ни Зеленскому не нужны были дискуссии, которые устраивал Шустер, пусть даже сам он служил верой и правдой Порошенко и Зеленскому до определенного момента.При этом надо вспомнить, почему у Зеленского горшки побили с Шустером. Шустер ведь поддался уговорам Авакова и поехал в Вильнюс. На день рождения Шустера собрались все эти «мушкетеры» с мечами и оралами — Аваков, Ахметов, Гордон и прочие — и попытались устроить фронду против Зеленского. Конечно, Зеленский всего этого не забыл.— Работа на Ахметова там еще.— Да Шустер на кого только не работал: и на Януковича, и на Ахметова, и на Авакова в данном конкретном моменте, и всегда на Сороса. То есть мы же видим, почему они эту фронду свою устроили.В определенный момент Зеленский и его команда выпали из фавора на определенное время у некоторых западных спонсоров. Еще до спецоперации. А Шустер всегда по ветру нос держит. Он, конечно, прислушивается к мнению Фонда Сороса и определенных посольств.— Может произойти такое чудо, что кто-то из политэмигрантов-либералов возьмет и прозреет? Например, Дмитрий Быков. Он недавно в беседе с Арестовичем хвалил СССР, где была создана лучшая детская литература и т. д. Подобное может быть и дальше, что-то такое произойдет, или это несерьезно?- Нельзя ставить на одну доску Быкова и Арестовича… Быкову деваться уже некуда, он свой выбор сделал и надеется, что его защитят. Он же не на Украину, насколько мне известно, подался.А Арестович – да, это из той когорты, которой абсолютно все равно, какой власти служить. Это может быть такой второй Кива, который вдруг начнет заявлять самые пророссийские вещи, и еще обвинять нас с тобой в том, что мы все эти годы были недостаточно пророссийскими. Ты же знаешь, есть некоторые подобные активистки, которые это уже делают.Так что вот кто-кто, а Арестович, конечно же, будет в нужный момент самым пророссийским деятелем, если он будет понимать, что надо служить теперь другим господам.Ты посмотри на историю Дмитрия Гордона, который кричал, что он враг номер один для Путина, и который рассказывал, как он кадыки будет рвать русских оккупантам, и в первые часы спецоперации слинял на Запад. Вот, пожалуйста, уже слухи ходят, что и он под подозрением, уже якобы его в российские шпионы записывают. Так что, конечно, Арестович пойдет по тому же пути.- Была идея у российской оппозиции, чтобы на Западе выдавали паспорта "хорошего русского". Как думаешь, может ли такая идея реализоваться?- Конечно, не может. Для них все мы на одно лицо. Конечно, их услугами брезгуя будут пользоваться и дальше, как пользовались услугами власовцев в свое время. Само собой, где-то их будут подкармливать.Но если раньше в них вбухивали какие-то серьезные деньги на Западе, именно для того чтобы они создавали соответствующий фон здесь, в России, то там, за пределами России, их будут нанимать разве что для каких-то пропагандистских целей. Так в свое время использовались бывшие нацистские коллаборационисты на радио "Свобода"*, на "Голосе Америки"* и на других западных радиостанциях. Но ясно, что на большее эти люди не способны, и вряд ли будут каким-то образом задействованы.* Признано СМИ-иноагентом

https://ukraina.ru/20220712/1034342434.html

https://ukraina.ru/20220704/1034284734.html

https://ukraina.ru/20220811/1037505954.html

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2022

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, владимир корнилов, украина, либералы, российский паспорт, россия