За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины - 12.08.2022 Украина.ру
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За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины
За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины - 12.08.2022 Украина.ру
За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины
Более 27 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей были эвакуированы в Россию с территорий Украины и Донбасса, где сейчас ведутся боевые действия. Об этом сообщил 12 августа начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
2022-08-12T21:50
2022-08-12T21:50
минобороны рф
эвакуация
россия
украина
новости
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По словам Мизинцев, эвакуация сталкивалась с трудностями, создаваемыми украинской армией, однако прошла успешно. Также Мизинцев отметил, что всего с начала специальной военной операции в Россию были эвакуированы 3 314 395 человек, из которых 528 919 - дети.
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минобороны рф, эвакуация, россия, украина, новости
Минобороны РФ, эвакуация, Россия, Украина, Новости

За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины

21:50 12.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Более 27 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей были эвакуированы в Россию с территорий Украины и Донбасса, где сейчас ведутся боевые действия. Об этом сообщил 12 августа начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам Мизинцев, эвакуация сталкивалась с трудностями, создаваемыми украинской армией, однако прошла успешно.

Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 458 человек, в том числе 4 766 детей.

Михаил Мизинцев
Начальник Национального центра управления обороной России
Также Мизинцев отметил, что всего с начала специальной военной операции в Россию были эвакуированы 3 314 395 человек, из которых 528 919 - дети.
Рабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
09:47
В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие суткиЗа последние сутки с Украины и Донбасса в Россию было эвакуировано более 28,7 тыс. человек, сообщил 11 августа руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости
 
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