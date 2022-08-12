https://ukraina.ru/20220812/1037629681.html

За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины

За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины - 12.08.2022 Украина.ру

За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины

Более 27 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей были эвакуированы в Россию с территорий Украины и Донбасса, где сейчас ведутся боевые действия. Об этом сообщил 12 августа начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

2022-08-12T21:50

2022-08-12T21:50

2022-08-12T21:50

минобороны рф

эвакуация

россия

украина

новости

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По словам Мизинцев, эвакуация сталкивалась с трудностями, создаваемыми украинской армией, однако прошла успешно. Также Мизинцев отметил, что всего с начала специальной военной операции в Россию были эвакуированы 3 314 395 человек, из которых 528 919 - дети.

https://ukraina.ru/20220812/1037580288.html

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минобороны рф, эвакуация, россия, украина, новости