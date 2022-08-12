За сутки свыше 27 тысяч человек эвакуировали в Россию с территорий Донбасса и Украины
Более 27 тысяч человек, в том числе более 4 тысяч детей были эвакуированы в Россию с территорий Украины и Донбасса, где сейчас ведутся боевые действия. Об этом сообщил 12 августа начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам Мизинцев, эвакуация сталкивалась с трудностями, создаваемыми украинской армией, однако прошла успешно.
Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 458 человек, в том числе 4 766 детей.
Также Мизинцев отметил, что всего с начала специальной военной операции в Россию были эвакуированы 3 314 395 человек, из которых 528 919 - дети.
09:47В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие суткиЗа последние сутки с Украины и Донбасса в Россию было эвакуировано более 28,7 тыс. человек, сообщил 11 августа руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости