https://ukraina.ru/20220812/1037620907.html

Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам

Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам - 12.08.2022 Украина.ру

Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам

Чтобы западные страны запретили въезд россиянам на свою территорию, то для этого им нужно разрушить международное право и договоры, которые заключались десятки лет после Второй мировой войны, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру

2022-08-12T17:31

2022-08-12T17:31

2022-08-12T17:31

новости

владимир зеленский

запад

украина

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Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.По его словам, Россия не должна отвечать на заявление Зеленского, "этот человек слишком много времени занимает на страницах российских СМИ".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, владимир зеленский, запад, украина