Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам - 12.08.2022 Украина.ру
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Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам
Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам - 12.08.2022 Украина.ру
Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам
Чтобы западные страны запретили въезд россиянам на свою территорию, то для этого им нужно разрушить международное право и договоры, которые заключались десятки лет после Второй мировой войны, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру
2022-08-12T17:31
2022-08-12T17:31
новости
владимир зеленский
запад
украина
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Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.По его словам, Россия не должна отвечать на заявление Зеленского, "этот человек слишком много времени занимает на страницах российских СМИ".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
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новости, владимир зеленский, запад, украина
Новости, Владимир Зеленский, Запад, Украина

Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам

17:31 12.08.2022
 
© Владимир Трефиловполитолог Марат Баширов
политолог Марат Баширов
© Владимир Трефилов
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Чтобы западные страны запретили въезд россиянам на свою территорию, то для этого им нужно разрушить международное право и договоры, которые заключались десятки лет после Второй мировой войны, сказал политолог Марат Баширов в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.
В этом мире всё возможно, но для этого нужно разрушить окончательно международное право, все международные договоры, которые заключались десятки лет после Второй мировой войны.
Марат Баширов
Марат Баширов
политолог
По его словам, Россия не должна отвечать на заявление Зеленского, "этот человек слишком много времени занимает на страницах российских СМИ".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
12:39
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17:31Политолог о том, каким способом страны Запады могут запретить въезд россиянам
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