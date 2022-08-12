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Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ
Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ - 12.08.2022 Украина.ру
Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ
На николаевском направлении ВСУ предпринимали несколько атак. Но из самого Николаева они уже давно не рыпаются. В силу круглосуточных ударов противник понес серьезные потери в личном составе, в командном составе и в технике. Наступать он не способен, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-12T14:57
2022-08-12T14:57
2022-08-12T14:57
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Но ВСУ постоянно предпринимали попытки контратак на запорожском и никопольском направлении, а также на реке Ингулец. Идут бои за Давыдов Брод, Белогорку и Андреевку уже не первый месяц, отметил специалист.Каких-то глобальных планов наступать на Херсон у них нет. Они лишь хотят уменьшить российский плацдарм на правобережье, подвинув его до Берислава и сняв угрозу для Никополя и Кривого Рога. Они хотят оттеснить наши войска от относительно близких подступов к этим городам, заключил собеседник издания.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, николаев, херсон
Новости, ВСУ, Николаев, Херсон
Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ
На николаевском направлении ВСУ предпринимали несколько атак. Но из самого Николаева они уже давно не рыпаются. В силу круглосуточных ударов противник понес серьезные потери в личном составе, в командном составе и в технике. Наступать он не способен, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру
Но ВСУ постоянно предпринимали попытки контратак на запорожском и никопольском направлении, а также на реке Ингулец. Идут бои за Давыдов Брод, Белогорку и Андреевку уже не первый месяц, отметил специалист.
"Фольксштурмы противника, которые он там задействует в качестве пушечного мяса, несут серьезные потери. Существенных успехов он там добиться не смог. Максимум, что он смог сделать — оставить развалины от Андреевки", - указал Рожин.
Каких-то глобальных планов наступать на Херсон у них нет. Они лишь хотят уменьшить российский плацдарм на правобережье, подвинув его до Берислава и сняв угрозу для Никополя и Кривого Рога. Они хотят оттеснить наши войска от относительно близких подступов к этим городам, заключил собеседник издания.