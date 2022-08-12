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Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ

Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ - 12.08.2022 Украина.ру

Из Николаева не рыпаются. Военный эксперт о том, что в ближайшее время предпримут ВСУ

На николаевском направлении ВСУ предпринимали несколько атак. Но из самого Николаева они уже давно не рыпаются. В силу круглосуточных ударов противник понес серьезные потери в личном составе, в командном составе и в технике. Наступать он не способен, рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-12T14:57

2022-08-12T14:57

2022-08-12T14:57

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Но ВСУ постоянно предпринимали попытки контратак на запорожском и никопольском направлении, а также на реке Ингулец. Идут бои за Давыдов Брод, Белогорку и Андреевку уже не первый месяц, отметил специалист.Каких-то глобальных планов наступать на Херсон у них нет. Они лишь хотят уменьшить российский плацдарм на правобережье, подвинув его до Берислава и сняв угрозу для Никополя и Кривого Рога. Они хотят оттеснить наши войска от относительно близких подступов к этим городам, заключил собеседник издания.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, николаев, херсон