"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить - 12.08.2022 Украина.ру
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"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить
"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить - 12.08.2022 Украина.ру
"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить
России нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века и нам надо защищаться, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-12T19:30
2022-08-12T19:30
владимир зеленский
новости
россия
русские
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.По его мнению, Россия должна защищаться - в том числе ядерным оружием.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
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владимир зеленский, новости, россия, русские
Владимир Зеленский, Новости, Россия, русские

"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить

19:30 12.08.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаСергей Марков
Сергей Марков - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
России нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века и нам надо защищаться, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.
Мое мнение, что нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века, мы просим всех встать на нашу защиту и просим это зафиксировать.
Сергей Марков интервью
Сергей Марков
политолог
По его мнению, Россия должна защищаться - в том числе ядерным оружием.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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Заголовок открываемого материала
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