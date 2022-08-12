https://ukraina.ru/20220812/1037603301.html
"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить
"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить - 12.08.2022 Украина.ру
"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить
России нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века и нам надо защищаться, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
2022-08-12T19:30
2022-08-12T19:30
2022-08-12T19:30
владимир зеленский
новости
россия
русские
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.По его мнению, Россия должна защищаться - в том числе ядерным оружием.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, новости, россия, русские
Владимир Зеленский, Новости, Россия, русские
"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить
России нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века и нам надо защищаться, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.
Мое мнение, что нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века, мы просим всех встать на нашу защиту и просим это зафиксировать.
По его мнению, Россия должна защищаться - в том числе ядерным оружием.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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