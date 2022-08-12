https://ukraina.ru/20220812/1037603301.html

"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить

"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить - 12.08.2022 Украина.ру

"Русские — это евреи XXI века": политолог рассказал о том, как России себя обезопасить

России нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века и нам надо защищаться, сказал политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру

2022-08-12T19:30

2022-08-12T19:30

2022-08-12T19:30

владимир зеленский

новости

россия

русские

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада.По его мнению, Россия должна защищаться - в том числе ядерным оружием.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037585948.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, новости, россия, русские