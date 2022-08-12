https://ukraina.ru/20220812/1037591135.html

Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием

Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием - 12.08.2022 Украина.ру

Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием

Европа отказалась от собственных важнейших принципов, в таком виде она никому не нужна, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру. Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T12:53

2022-08-12T12:53

2022-08-12T12:53

интервью

сергей марков

россия

ес

евросоюз

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0f/1036458484_58:9:868:464_1920x0_80_0_0_f8f7052ce752103da9999a29fbf0c084.jpg.webp

Европа отказалась от собственных важнейших принципов, в таком виде она никому не нужна, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.— Сергей, Владимир Зеленский заявил, что нужно закрыть россиянам въезд в западные страны и вернуть всех уехавших в Россию. На ваш взгляд, каковыми будут последствия этих заявлений? — Это очень важное событие. По сути, Запад превращает русских в евреев XXI века. В отношении них — легальные политические репрессии. На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа, как был геноцид еврейского народа.— И уже начинают его проводить?— Да. И еще: так происходит падение Европы. Главными их ценностями были свобода, демократия, а сейчас на наших глазах Европа отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и свободу выбора места жительства, как одно из фундаментальных прав человека.— Полностью же не получится закрыть границы... — Суть в другом. Европа, которая не является носителем свободы и демократии, миру не нужна.— А как Россия может защититься в этой ситуации?— Мое мнение, что нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века, мы просим всех встать на нашу защиту и просим это зафиксировать. Мы русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием.

https://ukraina.ru/20220812/1037575240.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Александр Светлов

Александр Светлов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Светлов

интервью, сергей марков, россия, ес, евросоюз, европа