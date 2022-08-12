https://ukraina.ru/20220812/1037591135.html
Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием
Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием - 12.08.2022 Украина.ру
Сергей Марков: Мы, русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием
Европа отказалась от собственных важнейших принципов, в таком виде она никому не нужна, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру. Украина.ру, 12.08.2022
2022-08-12T12:53
2022-08-12T12:53
2022-08-12T12:53
интервью
сергей марков
россия
ес
евросоюз
европа
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Европа отказалась от собственных важнейших принципов, в таком виде она никому не нужна, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.— Сергей, Владимир Зеленский заявил, что нужно закрыть россиянам въезд в западные страны и вернуть всех уехавших в Россию. На ваш взгляд, каковыми будут последствия этих заявлений? — Это очень важное событие. По сути, Запад превращает русских в евреев XXI века. В отношении них — легальные политические репрессии. На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа, как был геноцид еврейского народа.— И уже начинают его проводить?— Да. И еще: так происходит падение Европы. Главными их ценностями были свобода, демократия, а сейчас на наших глазах Европа отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и свободу выбора места жительства, как одно из фундаментальных прав человека.— Полностью же не получится закрыть границы... — Суть в другом. Европа, которая не является носителем свободы и демократии, миру не нужна.— А как Россия может защититься в этой ситуации?— Мое мнение, что нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века, мы просим всех встать на нашу защиту и просим это зафиксировать. Мы русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием.
https://ukraina.ru/20220812/1037575240.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, сергей марков, россия, ес, евросоюз, европа
Европа отказалась от собственных важнейших принципов, в таком виде она никому не нужна, заявил политолог Сергей Марков в интервью Украина.ру.
— Сергей, Владимир Зеленский заявил, что нужно закрыть россиянам въезд в западные страны и вернуть всех уехавших в Россию. На ваш взгляд, каковыми будут последствия этих заявлений?
— Это очень важное событие. По сути, Запад превращает русских в евреев XXI века. В отношении них — легальные политические репрессии. На Западе уже морально готовы провести геноцид русского народа, как был геноцид еврейского народа.
— И уже начинают его проводить?
— Да. И еще: так происходит падение Европы. Главными их ценностями были свобода, демократия, а сейчас на наших глазах Европа отказывается от важнейшего — прав человека на свободу передвижения и свободу выбора места жительства, как одно из фундаментальных прав человека.
— Полностью же не получится закрыть границы...
— Суть в другом. Европа, которая не является носителем свободы и демократии, миру не нужна.
— А как Россия может защититься в этой ситуации?
— Мое мнение, что нужно провести экстренное заседание Совета Безопасности и прямо заявить, что мы, русские, — это евреи XXI века, мы просим всех встать на нашу защиту и просим это зафиксировать. Мы русские, будем защищаться — в том числе ядерным оружием.