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Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины
Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины - 12.08.2022 Украина.ру
Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины
В Хмельницкой области задержали полицейского, подозреваемого в вымогательстве 5 тыс. долларов у директора одного из региональных предприятий минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
2022-08-12T12:30
2022-08-12T12:30
2022-08-12T12:30
новости
гбр
минобороны
украина
взятка
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Директор предприятия подозревается в получении взятки, возбуждено уголовное дело. Правоохранитель провел негласные следственные действия, и вскрыл еще нарушения. Он предложил подозреваемому не приобщать материалы к делу за взятку.Подозреваемый согласился, передал часть денег, а предварительно сообщил в ГБР, проинформировали в пресс-службе бюро.Правоохранителя задержали с поличным. Его подозревают в вымогательстве по предварительному сговору с использованием служебного положения. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гбр, минобороны, украина, взятка
Новости, ГБР, Минобороны, Украина, взятка
Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины
В Хмельницкой области задержали полицейского, подозреваемого в вымогательстве 5 тыс. долларов у директора одного из региональных предприятий минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
Директор предприятия подозревается в получении взятки, возбуждено уголовное дело. Правоохранитель провел негласные следственные действия, и вскрыл еще нарушения. Он предложил подозреваемому не приобщать материалы к делу за взятку.
Подозреваемый согласился, передал часть денег, а предварительно сообщил в ГБР, проинформировали в пресс-службе бюро.
Правоохранителя задержали с поличным. Его подозревают в вымогательстве по предварительному сговору с использованием служебного положения. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.