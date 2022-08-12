https://ukraina.ru/20220812/1037590786.html

Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины

Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины - 12.08.2022 Украина.ру

Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины

В Хмельницкой области задержали полицейского, подозреваемого в вымогательстве 5 тыс. долларов у директора одного из региональных предприятий минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины

2022-08-12T12:30

2022-08-12T12:30

2022-08-12T12:30

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Директор предприятия подозревается в получении взятки, возбуждено уголовное дело. Правоохранитель провел негласные следственные действия, и вскрыл еще нарушения. Он предложил подозреваемому не приобщать материалы к делу за взятку.Подозреваемый согласился, передал часть денег, а предварительно сообщил в ГБР, проинформировали в пресс-службе бюро.Правоохранителя задержали с поличным. Его подозревают в вымогательстве по предварительному сговору с использованием служебного положения. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

https://ukraina.ru/20220810/1037503680.html

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новости, гбр, минобороны, украина, взятка