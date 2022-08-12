Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины - 12.08.2022 Украина.ру
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Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины
Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины - 12.08.2022 Украина.ру
Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины
В Хмельницкой области задержали полицейского, подозреваемого в вымогательстве 5 тыс. долларов у директора одного из региональных предприятий минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
2022-08-12T12:30
2022-08-12T12:30
новости
гбр
минобороны
украина
взятка
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Директор предприятия подозревается в получении взятки, возбуждено уголовное дело. Правоохранитель провел негласные следственные действия, и вскрыл еще нарушения. Он предложил подозреваемому не приобщать материалы к делу за взятку.Подозреваемый согласился, передал часть денег, а предварительно сообщил в ГБР, проинформировали в пресс-службе бюро.Правоохранителя задержали с поличным. Его подозревают в вымогательстве по предварительному сговору с использованием служебного положения. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
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новости, гбр, минобороны, украина, взятка
Новости, ГБР, Минобороны, Украина, взятка

Полицейского обвинили в вымогательстве взятки у директора предприятия Минобороны Украины

12:30 12.08.2022
 
© пресс-служба Государственного бюро расследований УкраиныЗадержание полицейского в Хмельницком
Задержание полицейского в Хмельницком
© пресс-служба Государственного бюро расследований Украины
Читать в
В Хмельницкой области задержали полицейского, подозреваемого в вымогательстве 5 тыс. долларов у директора одного из региональных предприятий минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР) Украины
Директор предприятия подозревается в получении взятки, возбуждено уголовное дело. Правоохранитель провел негласные следственные действия, и вскрыл еще нарушения. Он предложил подозреваемому не приобщать материалы к делу за взятку.
Подозреваемый согласился, передал часть денег, а предварительно сообщил в ГБР, проинформировали в пресс-службе бюро.
Правоохранителя задержали с поличным. Его подозревают в вымогательстве по предварительному сговору с использованием служебного положения. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Иностранные журналисты за работой в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
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