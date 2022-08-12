Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки - 12.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки
Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки
Главная задача войск РФ – это обход Авдеевки, потому что это позволит взять город в котел, но нужно оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они захотят убежать, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-12T11:25
2022-08-12T11:25
авдеевка
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всу
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Многие эксперты ранее отмечали проблему, что если войска РФ прорывают линию обороны противника, то у них не получается развить инициативу, потому что они подтягивает новые резервы.По его мнению, войска РФ перемалывают противника за счет артиллерийских подразделений, которые сосредоточены там в большом количестве, ВСУ отходят, а Россия бьет по следующей линии обороны и продвигается.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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авдеевка, украина, россия, новости, вс рф, всу
Авдеевка, Украина, Россия, Новости, ВС РФ, ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки

11:25 12.08.2022
 
© foto-planeta.com/Lemeshko NikolayАвдеевка указатель название знак стела
Авдеевка указатель название знак стела
© foto-planeta.com/Lemeshko Nikolay
Читать в
Главная задача войск РФ – это обход Авдеевки, потому что это позволит взять город в котел, но нужно оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они захотят убежать, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Многие эксперты ранее отмечали проблему, что если войска РФ прорывают линию обороны противника, то у них не получается развить инициативу, потому что они подтягивает новые резервы.
Сейчас переброска серьезных резервов призвана попытаться остановить продвижение наших войск. Поэтому главная задача — обход. Это позволит взять Авдеевку в котел, но оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они задумаются о том, что им надо жить, а не быть уничтоженными.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его мнению, войска РФ перемалывают противника за счет артиллерийских подразделений, которые сосредоточены там в большом количестве, ВСУ отходят, а Россия бьет по следующей линии обороны и продвигается.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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