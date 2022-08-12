https://ukraina.ru/20220812/1037588164.html
Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки
Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки - 12.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки
Главная задача войск РФ – это обход Авдеевки, потому что это позволит взять город в котел, но нужно оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они захотят убежать, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-12T11:25
2022-08-12T11:25
2022-08-12T11:25
авдеевка
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Многие эксперты ранее отмечали проблему, что если войска РФ прорывают линию обороны противника, то у них не получается развить инициативу, потому что они подтягивает новые резервы.По его мнению, войска РФ перемалывают противника за счет артиллерийских подразделений, которые сосредоточены там в большом количестве, ВСУ отходят, а Россия бьет по следующей линии обороны и продвигается.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
авдеевка, украина, россия, новости, вс рф, всу
Авдеевка, Украина, Россия, Новости, ВС РФ, ВСУ
Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки
Главная задача войск РФ – это обход Авдеевки, потому что это позволит взять город в котел, но нужно оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они захотят убежать, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру