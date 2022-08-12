https://ukraina.ru/20220812/1037588164.html

Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки

Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки - 12.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему нужно оставить "бутылочное горлышко" при взятии Авдеевки

Главная задача войск РФ – это обход Авдеевки, потому что это позволит взять город в котел, но нужно оставить бутылочное горлышко для выхода украинских войск, если они захотят убежать, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-12T11:25

2022-08-12T11:25

2022-08-12T11:25

авдеевка

украина

россия

новости

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/97/1034009758_0:27:850:505_1920x0_80_0_0_fc00a8477db770108ebb8eb481b0b77a.jpg

Многие эксперты ранее отмечали проблему, что если войска РФ прорывают линию обороны противника, то у них не получается развить инициативу, потому что они подтягивает новые резервы.По его мнению, войска РФ перемалывают противника за счет артиллерийских подразделений, которые сосредоточены там в большом количестве, ВСУ отходят, а Россия бьет по следующей линии обороны и продвигается.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220812/1037579081.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

авдеевка, украина, россия, новости, вс рф, всу