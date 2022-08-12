https://ukraina.ru/20220812/1037580288.html

В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки

В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки - 12.08.2022 Украина.ру

В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки

За последние сутки с Украины и Донбасса в Россию было эвакуировано более 28,7 тыс. человек, сообщил 11 августа руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости

2022-08-12T09:47

2022-08-12T09:47

2022-08-12T09:47

новости

эвакуация

украина

донбасс

дети

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Он уточнил, что людей эвакуировали из наиболее опасных районов Донбасса и Украины. Кроме того, 5619 из общего количества эвакуированных – дети.Мизинцев добавил, что 547720 автомобилей пересекли государственную границу РФ.Ранее стало известно, что за время СВО на территорию России выехало около 2 миллионов беженцев.

https://ukraina.ru/20220810/1037518357.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, эвакуация, украина, донбасс, дети