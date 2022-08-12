В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки - 12.08.2022 Украина.ру
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В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки
В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки - 12.08.2022 Украина.ру
В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки
За последние сутки с Украины и Донбасса в Россию было эвакуировано более 28,7 тыс. человек, сообщил 11 августа руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости
2022-08-12T09:47
2022-08-12T09:47
новости
эвакуация
украина
донбасс
дети
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Он уточнил, что людей эвакуировали из наиболее опасных районов Донбасса и Украины. Кроме того, 5619 из общего количества эвакуированных – дети.Мизинцев добавил, что 547720 автомобилей пересекли государственную границу РФ.Ранее стало известно, что за время СВО на территорию России выехало около 2 миллионов беженцев.
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новости, эвакуация, украина, донбасс, дети
Новости, эвакуация, Украина, Донбасс, дети

В Минобороны РФ рассказали, сколько человек удалось эвакуировать за прошедшие сутки

09:47 12.08.2022
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область
Рабочая поездка зампредседателя Совбеза РФ Д. Медведева в Ростовскую область - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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За последние сутки с Украины и Донбасса в Россию было эвакуировано более 28,7 тыс. человек, сообщил 11 августа руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РИА Новости
Он уточнил, что людей эвакуировали из наиболее опасных районов Донбасса и Украины. Кроме того, 5619 из общего количества эвакуированных – дети.
Несмотря на создаваемые киевским режимом препятствия, за прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 28731 человек, в том числе 5619 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3286937 человек, из которых 524153 ребенка.
Мизинцев добавил, что 547720 автомобилей пересекли государственную границу РФ.
Ранее стало известно, что за время СВО на территорию России выехало около 2 миллионов беженцев.
10 августа, 21:55
ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов СеверскаВоеннослужащие Вооруженных сил Украины размещают артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО) во дворах жилых домов города Северска и ведут оттуда огонь, заявил 10 августа начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
 
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