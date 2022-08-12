https://ukraina.ru/20220812/1037579383.html

Заградотряды в Запорожье, проблема ЗАЭС. Главное на Украине на утро 12 августа

Заградотряды в Запорожье, проблема ЗАЭС. Главное на Украине на утро 12 августа - 12.08.2022 Украина.ру

Заградотряды в Запорожье, проблема ЗАЭС. Главное на Украине на утро 12 августа

Власти Запорожской области сообщили о принудительной мобилизации и реакции на неё запорожцев. В ООН обсудили проблему обстрелов Запорожской АЭС

2022-08-12T09:34

2022-08-12T09:34

2022-08-12T09:57

спецоперация

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эксклюзив

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О ситуации с мобилизацией в Запорожье рассказал член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.«Территориальную оборону на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области будут списывать. Запорожцы массово не хотят воевать и всячески стараются перейти на нашу сторону. В Киеве понимают, что оставлять оружие у жителей Запорожской области нельзя, потому что скоро они могут его развернуть в другую сторону», — отметил Рогов.По его словам, уже было несколько случаев боевых столкновений между заградотрядами националистов и жителями Запорожской области, которых насильно загнали в ряды территориальной обороны.«Запорожцы не хотят ни воевать, ни убивать, ни умирать за Зеленского», — сказал Рогов.Около 30% Запорожской области, в том числе и её столица, — Запорожье, — находится под контролем Украины.В освобождённой Запорожской области тем временем налаживается жизнь. Так, 10 августа глава администрации Бердянска Александр Сауленко сообщил, что в городе вместо единовременных пособий в августе начнут регулярно выплачивать российские пенсии, сумма ежемесячных выплат будет не меньше 10 тысяч рублей.«Через "Укрпочту" в этом месяце будем выплачивать уже не просто единовременные, а уже пенсионные выплаты на постоянной основе», — заявил Сауленко в ходе пресс-тура, организованного Минобороны РФ.По словам главы администрации, единовременные выплаты составляли 10 тысяч рублей, что в два раза больше украинской пенсии у 60% населения.«Мы будем пересчитывать пенсии согласно стажу и всем льготам, которые человек заработал. Будет перерасчитываться по российскому пенсионному законодательству, но не меньше 10 тысяч рублей», — сказал Сауленко.Днём ранее член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Рогов рассказал о том, как в области пенсионеры и люди с ограниченными возможностями получают материальную помощь в 10 тысяч рублей. Рогов отметил, что, по словам пенсионеров, предыдущая власть о них так не заботилась.«Украинская пенсия была маленькая, а это мы считаем хорошая помощь. У нас пенсия была 1 500 – 2 500 гривен (2 250 – 3 750 рублей), поэтому поддержка ощутима, спасибо правительству России», — процитировал Рогов одного из пенсионеров.По словам Рогова, эти люди были не нужны Украине, теперь о них заботится Россия.Проблема ЗАЭСВечером 11 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал об обстреле ВСУ Запорожской АЭС.«11 августа 2022 года подразделениями 44-й артиллерийской бригады ВСУ со стороны населённого пункта Никополь из 152-мм орудий совершен обстрел Запорожской атомной электростанции. В результате ударов частично повреждена теплоэлектростанция собственных нужд и оборудование брызгальных бассейнов системы охлаждения ядерных реакторов», — рассказал Мизинцев.По его словам, «только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений ВС РФ по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, и работа реакторов не нарушена».Вечером 11 августа также прошло заседание Совета безопасности ООН, посвящённое ситуации на Запорожской АЭС. Генсек ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить боевые действия у ЗАЭС.«Я призываю отвести всех военнослужащих и военную технику от станции и избежать любых других размещений военных сил или военного оборудования на этой территории», — заявил Гуттериш.По его словам, «любой возможный ущерб, нанесённый Запорожской АЭС или любым другим ядерным объектам на Украине, или где-либо еще, может привести к катастрофическим последствиям не только для территорий в непосредственной близости, но и для региона, а также за его пределами».Гутерриш заявил, что все стороны событий на Украине должны «проявлять здравый смысл и не предпринимать любых действий, которые могут поставить под угрозу физическую целостность и безопасность АЭС — крупнейшей данного вида в Европе».Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН заявил, что немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует.«По моим оценкам на данный момент немедленная угроза ядерной безопасности на ЗАЭС отсутствует. Вместе с тем, ситуация может измениться в любой момент», — заявил он.Украина со своей стороны обвинила в атаках на ЗАЭС Россию.«Эти пропагандистские угрозы подхватывает западная пресса. Все это делается вопреки здравому смыслу, поскольку ЗАЭС контролируется российскими вооруженными силами. Элементарная логика подсказывает, что у наших военных нет никаких причин обстреливать ни станцию, ни город, ни самих себя», — ответил на упрёки украинского представителя постпред России при ООН Василий Небензя.При этом он подчеркнул, что РФ не использует ядерные объекты в военных целях.«Секретариат ООН не в состоянии дать трезвую оценку ситуации. Мы слышим заявления, в том числе из уст генерального секретаря ООН, что, мол, станция может подвергнуться атаке или стать базой для нанесения атак, и призывы ее демилитаризовать. Россия не использует объекты гражданской инфраструктуры, не говоря уже о ядерных объектах, в военных целях. Это тактика ВСУ, которые в нарушение норм международного гуманитарного права размещают боевые позиции вблизи гражданских объектов, прикрываясь мирными жителями как живым щитом», — подчеркнул Небензя.Позже, на брифинге, Небензя заявил, что демилитаризация ЗАЭС невозможна.«Демилитаризация станции сделала бы её уязвимой для всех, кто хотел бы явиться туда с неизвестными целями. Мы не можем исключать провокации и террористические атаки на станцию. Мы должны сохранить станциюю, — подчеркнул он.Постпред РФ также заявил, что генсек ООН должен конкретизировать своё предложение о создании периметра безопасности вокруг станции.

https://ukraina.ru/20220811/1037573244.html

https://ukraina.ru/20220811/1037556438.html

https://ukraina.ru/20220811/1037536230.html

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2022

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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