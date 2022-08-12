В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал - 12.08.2022 Украина.ру
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В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал
В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал - 12.08.2022 Украина.ру
В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал
В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности. Об этом сообщил бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский в авторском предисловии к вышедшей на днях книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма"
2022-08-12T08:52
2022-08-12T08:52
дроны
генерал
россия
новости
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"При борьбе с налетами сотен и тысяч крайне дешевых, но опасных БЛА (беспилотный летательный аппарат) на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения. Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегченных и удешевленных противодроновых ракет к ЗРК малой дальности", - написал генерал.Он отметил, что противодействовать большому количеству импровизированных, коммерческих, а затем специальных военных БЛА в Сирии пришлось в основном традиционными средствами ПВО.Сирия, таким образом, оказалась практически первым полигоном для проверки способности существующих средств ПВО к решению этой задачи.В результате созданные для противостояния традиционной пилотируемой авиации и крупногабаритным ракетам зенитные комплексы оказались "не вполне готовыми" к таким угрозам. При этом было наглядно показано, что критически важным фактором становится цена поражения БЛА."Опыт Сирии наглядно показывает, что пока еще не решены и вопросы своевременного обнаружения малых БЛА. Это особенно актуально при действиях по защите войск и объектов. При этом формирующиеся тенденции демонстрируют, что малые и сверхмалые ударные БЛА и барражирующие боеприпасы в ближайшее время будут играть на поле боя не меньшую роль, чем противотанковые управляемые ракеты", - подчеркнул бывший начальник Генштаба.Он обратил внимание на необходимость создания новых мобильных, компактных и безопасных средств борьбы с БЛА (противодронной обороны), способных обеспечить прикрытие от беспилотных средств не только отдельных объектов, но и войск и больших территорий (агломераций), в том числе густонаселенных."Наиболее перспективным направлением видится применение оружия, работа которого основывается на новых [для вооружений] физических принципах, прежде всего лазерного и микроволнового", - отметил Балуевский.
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дроны, генерал, россия, новости
дроны, генерал, Россия, Новости

В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты - генерал

08:52 12.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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В России начали создавать облегченные противодроновые ракеты для зенитных ракетных комплексов малой дальности. Об этом сообщил бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский в авторском предисловии к вышедшей на днях книге ЦАСТ "Чужие войны – новая парадигма"
"При борьбе с налетами сотен и тысяч крайне дешевых, но опасных БЛА (беспилотный летательный аппарат) на первое место будет выходить даже не огневая производительность, а цена их поражения. Имеющиеся зенитные управляемые ракеты отечественных ЗРК явно избыточно дороги для этого, что, по сути, вынудило начать работы по созданию облегченных и удешевленных противодроновых ракет к ЗРК малой дальности", - написал генерал.
Он отметил, что противодействовать большому количеству импровизированных, коммерческих, а затем специальных военных БЛА в Сирии пришлось в основном традиционными средствами ПВО.
Сирия, таким образом, оказалась практически первым полигоном для проверки способности существующих средств ПВО к решению этой задачи.
В результате созданные для противостояния традиционной пилотируемой авиации и крупногабаритным ракетам зенитные комплексы оказались "не вполне готовыми" к таким угрозам. При этом было наглядно показано, что критически важным фактором становится цена поражения БЛА.
"Опыт Сирии наглядно показывает, что пока еще не решены и вопросы своевременного обнаружения малых БЛА. Это особенно актуально при действиях по защите войск и объектов. При этом формирующиеся тенденции демонстрируют, что малые и сверхмалые ударные БЛА и барражирующие боеприпасы в ближайшее время будут играть на поле боя не меньшую роль, чем противотанковые управляемые ракеты", - подчеркнул бывший начальник Генштаба.
Он обратил внимание на необходимость создания новых мобильных, компактных и безопасных средств борьбы с БЛА (противодронной обороны), способных обеспечить прикрытие от беспилотных средств не только отдельных объектов, но и войск и больших территорий (агломераций), в том числе густонаселенных.
"Наиболее перспективным направлением видится применение оружия, работа которого основывается на новых [для вооружений] физических принципах, прежде всего лазерного и микроволнового", - отметил Балуевский.
26 июля, 12:28
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