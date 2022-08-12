https://ukraina.ru/20220812/1037577560.html

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве - 12.08.2022 Украина.ру

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве

Температура воздуха в Москве в выходные будет на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, предает 12 августа РИА Новости

2022-08-12T08:32

2022-08-12T08:32

2022-08-12T08:32

жара

москва

россия

погода

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102359/51/1023595134_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_b0f2e71882461408999de94b50cf4565.jpg

"Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате", - сказал он.По словам Вильфанда, такая жара в Москве продлится до середины следующей недели.В начале июля Вильфанд заявил, что РФ переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы. Новые нормы соответствуют данным за 1991-2020 годы. За последние 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха в Москве в августе выросла с 16,3 градуса до 17,6.

https://ukraina.ru/20220714/1036329140.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

жара, москва, россия, погода, новости