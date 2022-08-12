Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве - 12.08.2022 Украина.ру
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Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве - 12.08.2022 Украина.ру
Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве
Температура воздуха в Москве в выходные будет на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, предает 12 августа РИА Новости
2022-08-12T08:32
2022-08-12T08:32
жара
москва
россия
погода
новости
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"Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате", - сказал он.По словам Вильфанда, такая жара в Москве продлится до середины следующей недели.В начале июля Вильфанд заявил, что РФ переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы. Новые нормы соответствуют данным за 1991-2020 годы. За последние 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха в Москве в августе выросла с 16,3 градуса до 17,6.
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жара, москва, россия, погода, новости
жара, Москва, Россия, погода, Новости

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил об аномальной жаре в Москве

08:32 12.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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Температура воздуха в Москве в выходные будет на четыре-пять градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, предает 12 августа РИА Новости
"Температура на выходных в Москве будет на 4-5 градусов выше нормы. Это с учетом того, что мы используем новые нормы и живем в новом климате", - сказал он.
По словам Вильфанда, такая жара в Москве продлится до середины следующей недели.
В начале июля Вильфанд заявил, что РФ переходит на новые климатические нормы температуры. Старые нормы соответствовали средним статистическим данным за 1961-1990 годы. Новые нормы соответствуют данным за 1991-2020 годы. За последние 30 лет средняя годовая температура в Москве повысилась на 1,3 градуса. Средняя температура воздуха в Москве в августе выросла с 16,3 градуса до 17,6.
Украина Бердянск - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 08:29
Теперь и жара звучит по-русски. Послевоенный Бердянск — пляж, рестораны, дороги
 
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