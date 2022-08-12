Главное на 12 августа: в России и в мире - 12.08.2022 Украина.ру
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Главное на 12 августа: в России и в мире
Главное на 12 августа: в России и в мире - 12.08.2022 Украина.ру
Главное на 12 августа: в России и в мире
В России отметят 110-летие Военно-воздушных сил, откроют первый в стране Палеонтологический парк, а Канада отправит в Великобританию инструкторов для обучения ВСУ. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
2022-08-12T07:40
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новости
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Россия110-летие Военно-воздушных сил России отмечают в России. 12 августа на площади у главного храма Вооруженных сил и в парке «Патриот» в Москве пройдут праздничные мероприятия.В программе: молебен, праздничный концерт «Небесные крылья России», выступления пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».Первый в России Палеонтологический парк откроют в Ленинградской области на территории Путиловского карьера. В парке будут проводить экскурсии, рассказывать о зарождении и развитии жизни на Земле и территории Ленинградской области 470 млн лет назад. Посетителям предложат самостоятельно попробовать найти окаменелость — ценную находку оставят в коллекции музея.Ближнее зарубежьеМеждународный турнир женских команд по гандболу «Кубок Дружбы — 2022» откроют в Минске. Соревнования будут проходить в минском спорткомплексе по игровым видам спорта до 14 августа. В первый день сыграют команды БНТУ — БелАЗ, сборная девушек Беларуси 2004-2005 гг. р., основной и дублирующий составы сборной девушек России 2004-2005 гг. р.МирПервых военных инструкторов отправит Канада в Великобританию для обучения украинских военнослужащих. Обучающая программа продлится до 31 декабря, в ней примут участие военные из Швеции, Дании, Великобритании и других стран. Канада намерена направить до 225 инструкторов. Первая группа из 90 военных, дислоцирующихся в Эрдмонте, направится в Англию 12 августа.Начало коммерческой эксплуатации четвертого реактора АЭС «Ои» в префектуре Фукуи в Японии запланировано на 12 августа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости
Новости

Главное на 12 августа: в России и в мире

07:40 12.08.2022 (обновлено: 08:13 12.08.2022)
 
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© rawpixel.com
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В России отметят 110-летие Военно-воздушных сил, откроют первый в стране Палеонтологический парк, а Канада отправит в Великобританию инструкторов для обучения ВСУ. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
Россия
110-летие Военно-воздушных сил России отмечают в России. 12 августа на площади у главного храма Вооруженных сил и в парке «Патриот» в Москве пройдут праздничные мероприятия.
В программе: молебен, праздничный концерт «Небесные крылья России», выступления пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи».
Первый в России Палеонтологический парк откроют в Ленинградской области на территории Путиловского карьера. В парке будут проводить экскурсии, рассказывать о зарождении и развитии жизни на Земле и территории Ленинградской области 470 млн лет назад. Посетителям предложат самостоятельно попробовать найти окаменелость — ценную находку оставят в коллекции музея.
Ближнее зарубежье
Международный турнир женских команд по гандболу «Кубок Дружбы — 2022» откроют в Минске. Соревнования будут проходить в минском спорткомплексе по игровым видам спорта до 14 августа. В первый день сыграют команды БНТУ — БелАЗ, сборная девушек Беларуси 2004-2005 гг. р., основной и дублирующий составы сборной девушек России 2004-2005 гг. р.
Мир
Первых военных инструкторов отправит Канада в Великобританию для обучения украинских военнослужащих. Обучающая программа продлится до 31 декабря, в ней примут участие военные из Швеции, Дании, Великобритании и других стран. Канада намерена направить до 225 инструкторов. Первая группа из 90 военных, дислоцирующихся в Эрдмонте, направится в Англию 12 августа.
Начало коммерческой эксплуатации четвертого реактора АЭС «Ои» в префектуре Фукуи в Японии запланировано на 12 августа.
 
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