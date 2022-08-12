https://ukraina.ru/20220812/1037531458.html
"Залезаем в долги": польский публицист о закупках оружия у Южной Кореи
"Залезаем в долги": польский публицист о закупках оружия у Южной Кореи - 12.08.2022 Украина.ру
"Залезаем в долги": польский публицист о закупках оружия у Южной Кореи
Государственный долг Польши в настоящее время, по официальным данным, составляет более 300 миллиардов долларов, и выделяемые на покупку оружия у Южной Кореи средства ещё больше его увеличат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
2022-08-12T04:45
2022-08-12T04:45
2022-08-12T04:45
спецоперация
новости
конрад рэнкас
южная корея
оружие
польша
госдолг
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Он также выразил сомнения в корректности официальных данных Варшавы по поводу госдолга. По его словам, польские власти "прячут" обязательства по различным фондам специального назначения, формально находящимся вне бюджета.Политолог рассказал, что стабильные экономики могут позволить себе ещё худшее соотношение долга к ВВП, чем в настоящее время есть у Польши, но только в том случае, если у них есть гарантированные перспективы роста, и если они умело управляют фиксированными затратами.По его мнению, подписанный с Южной Кореей контракт не отвечает интересам Польши.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220801/1037069401.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, конрад рэнкас, южная корея, оружие, польша, госдолг
Спецоперация, Новости, Конрад Рэнкас, Южная Корея, оружие, Польша, госдолг
"Залезаем в долги": польский публицист о закупках оружия у Южной Кореи
Государственный долг Польши в настоящее время, по официальным данным, составляет более 300 миллиардов долларов, и выделяемые на покупку оружия у Южной Кореи средства ещё больше его увеличат. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал польский публицист и политолог Конрад Рэнкас
Он также выразил сомнения в корректности официальных данных Варшавы по поводу госдолга. По его словам, польские власти "прячут" обязательства по различным фондам специального назначения, формально находящимся вне бюджета.
Политолог рассказал, что стабильные экономики могут позволить себе ещё худшее соотношение долга к ВВП, чем в настоящее время есть у Польши, но только в том случае, если у них есть гарантированные перспективы роста, и если они умело управляют фиксированными затратами.
К сожалению, люди, которые руководят экономической политикой Польши, не имеют в своем распоряжении таких гарантий, а их финансовая политика, особенно кредитная, крайне безответственна. … Нельзя бесконечно извлекать из бюджета больше, чем в него вкладываешь. А именно это происходит сегодня в Польше.
Конрад Рэнкас
Польский публицист и политолог
По его мнению, подписанный с Южной Кореей контракт не отвечает интересам Польши.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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