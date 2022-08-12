https://ukraina.ru/20220812/1037527424.html
Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS - 12.08.2022 Украина.ру
Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
Один снаряд для РСЗО HIMARS стоит около 50 тысяч долларов. На это в интервью изданию Украина.ру обратил внимание военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя сообщения МО РФ об уничтожении склада ВСУ с более чем тремястами такими снарядами
2022-08-12T09:00
2022-08-12T09:00
2022-08-12T09:00
спецоперация
новости
юрий кнутов
мо рф
всу
сша
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Он указал, что это высокоточные снаряды, чем и объясняется их высокая цена.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, мо рф, всу, сша
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, МО РФ, ВСУ, США
Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
Один снаряд для РСЗО HIMARS стоит около 50 тысяч долларов. На это в интервью изданию Украина.ру обратил внимание военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя сообщения МО РФ об уничтожении склада ВСУ с более чем тремястами такими снарядами
Он указал, что это высокоточные снаряды, чем и объясняется их высокая цена.
Поэтому потеря такого количества ракет — это серьёзный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им эти ракеты
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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