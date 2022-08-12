https://ukraina.ru/20220812/1037527424.html

Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS

Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS - 12.08.2022 Украина.ру

Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS

Один снаряд для РСЗО HIMARS стоит около 50 тысяч долларов. На это в интервью изданию Украина.ру обратил внимание военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя сообщения МО РФ об уничтожении склада ВСУ с более чем тремястами такими снарядами

2022-08-12T09:00

2022-08-12T09:00

2022-08-12T09:00

спецоперация

новости

юрий кнутов

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Он указал, что это высокоточные снаряды, чем и объясняется их высокая цена.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, мо рф, всу, сша