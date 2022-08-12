Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS - 12.08.2022 Украина.ру
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Спецоперация
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Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS - 12.08.2022 Украина.ру
Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS
Один снаряд для РСЗО HIMARS стоит около 50 тысяч долларов. На это в интервью изданию Украина.ру обратил внимание военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя сообщения МО РФ об уничтожении склада ВСУ с более чем тремястами такими снарядами
2022-08-12T09:00
2022-08-12T09:00
спецоперация
новости
юрий кнутов
мо рф
всу
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Он указал, что это высокоточные снаряды, чем и объясняется их высокая цена.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, мо рф, всу, сша
Спецоперация, Новости, Юрий Кнутов, МО РФ, ВСУ, США

Кнутов оценил сообщение об уничтожении склада боеприпасов к РСЗО HIMARS

09:00 12.08.2022
 
© Фото : Євген Карась / TelegramHIMARS ВСУ
HIMARS ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Євген Карась / Telegram
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Один снаряд для РСЗО HIMARS стоит около 50 тысяч долларов. На это в интервью изданию Украина.ру обратил внимание военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, комментируя сообщения МО РФ об уничтожении склада ВСУ с более чем тремястами такими снарядами
Он указал, что это высокоточные снаряды, чем и объясняется их высокая цена.

Поэтому потеря такого количества ракет — это серьёзный удар по ВСУ и по США, которые поставляют им эти ракеты

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЮрий КнутовМО РФВСУСША
 
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