https://ukraina.ru/20220811/1037575121.html
Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса - 11.08.2022 Украина.ру
Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
Знаменитый российский актер театра и кино Сергей Безруков оплатил учебу своим студентам из Донбасса. Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал "Донбасс решает"
2022-08-11T22:29
2022-08-11T22:29
2022-08-11T22:29
сергей безруков
театр
донбасс
новости
актер
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Известно, что актер, являющийся по совместительству художественным руководителем Московского губернского театра и преподавателем ВГИК, набрал сразу две группы студентов. В одной из групп, состоящей из 12 человек, будут учиться исключительно ребята из Донбасса.Безруков отметил, что донбасские студенты очень талантливые и выразил надежду, что после учебы они вернутся на родину, чтобы возрождать культуру театра в республиках.
https://ukraina.ru/20220719/1036634192.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сергей безруков, театр, донбасс, новости, актер
Сергей Безруков, театр, Донбасс, Новости, актер
Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
Знаменитый российский актер театра и кино Сергей Безруков оплатил учебу своим студентам из Донбасса. Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал "Донбасс решает"