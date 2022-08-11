https://ukraina.ru/20220811/1037575121.html

Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса

Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса - 11.08.2022 Украина.ру

Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса

Знаменитый российский актер театра и кино Сергей Безруков оплатил учебу своим студентам из Донбасса. Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал "Донбасс решает"

2022-08-11T22:29

2022-08-11T22:29

2022-08-11T22:29

сергей безруков

театр

донбасс

новости

актер

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Известно, что актер, являющийся по совместительству художественным руководителем Московского губернского театра и преподавателем ВГИК, набрал сразу две группы студентов. В одной из групп, состоящей из 12 человек, будут учиться исключительно ребята из Донбасса.Безруков отметил, что донбасские студенты очень талантливые и выразил надежду, что после учебы они вернутся на родину, чтобы возрождать культуру театра в республиках.

https://ukraina.ru/20220719/1036634192.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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сергей безруков, театр, донбасс, новости, актер