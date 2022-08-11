Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса - 11.08.2022 Украина.ру
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Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса - 11.08.2022 Украина.ру
Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
Знаменитый российский актер театра и кино Сергей Безруков оплатил учебу своим студентам из Донбасса. Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал "Донбасс решает"
2022-08-11T22:29
2022-08-11T22:29
сергей безруков
театр
донбасс
новости
актер
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Известно, что актер, являющийся по совместительству художественным руководителем Московского губернского театра и преподавателем ВГИК, набрал сразу две группы студентов. В одной из групп, состоящей из 12 человек, будут учиться исключительно ребята из Донбасса.Безруков отметил, что донбасские студенты очень талантливые и выразил надежду, что после учебы они вернутся на родину, чтобы возрождать культуру театра в республиках.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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сергей безруков, театр, донбасс, новости, актер
Сергей Безруков, театр, Донбасс, Новости, актер

Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса

22:29 11.08.2022
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗакрытие III Международного Большого Детского фестиваля Сергей Безруков
Закрытие III Международного Большого Детского фестиваля Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Владимир Песня
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Знаменитый российский актер театра и кино Сергей Безруков оплатил учебу своим студентам из Донбасса. Об этом 11 августа сообщил Telegram-канал "Донбасс решает"
Известно, что актер, являющийся по совместительству художественным руководителем Московского губернского театра и преподавателем ВГИК, набрал сразу две группы студентов. В одной из групп, состоящей из 12 человек, будут учиться исключительно ребята из Донбасса.

Это ребята из регионов, ребята, за которых я заплатил. Они все будут учиться бесплатно!

Сергей Безруков
Актер, художественный руководитель Московского губернского театра
Безруков отметил, что донбасские студенты очень талантливые и выразил надежду, что после учебы они вернутся на родину, чтобы возрождать культуру театра в республиках.
Закрытие III Международного Большого Детского фестиваля Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 13:31
Сергея Безрукова могут включить в очередной санкционный список ЕС - СМИВ ЕС обсуждают проект очередного санкционного списка. В него включены несколько популярных российских актеров, а также мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает 19 июля EUobserver
 
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