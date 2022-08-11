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Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров

Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров - 11.08.2022 Украина.ру

Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров

В случае попадания украинских снарядов в те или иные зоны могут быть опасные последствия для всего живого в радиусе 130 км, заявил 11 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".

2022-08-11T21:50

2022-08-11T21:50

2022-08-11T21:50

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Рогов отметил, что в случае попадания украинских снарядов или ракет РСЗО по по площадке хранения отработанных тепловыделяющих элементов на территории Запорожской АЭС, могут быть "очень плачевные последствия". Напомним, 7 августа Запорожская АЭС подверглась обстрелам с украинской стороны из РСЗО "Ураган". Тогда в зону обстрелов попало в том числе хранилище отработавшего ядерного топлива.Известно, что сегодня, 11 августа, российское ПВО отразило несколько попыток ВСУ атаковать территорию станции и АЭС.

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запорожская аэс, владимир рогов, украина, всу, новости