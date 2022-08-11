Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037575007.html
Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров
Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров - 11.08.2022 Украина.ру
Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров
В случае попадания украинских снарядов в те или иные зоны могут быть опасные последствия для всего живого в радиусе 130 км, заявил 11 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".
2022-08-11T21:50
2022-08-11T21:50
запорожская аэс
владимир рогов
украина
всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101755/22/1017552203_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_fe8bb308487e65cd1b7ca68b83d86b18.jpg.webp
Рогов отметил, что в случае попадания украинских снарядов или ракет РСЗО по по площадке хранения отработанных тепловыделяющих элементов на территории Запорожской АЭС, могут быть "очень плачевные последствия". Напомним, 7 августа Запорожская АЭС подверглась обстрелам с украинской стороны из РСЗО "Ураган". Тогда в зону обстрелов попало в том числе хранилище отработавшего ядерного топлива.Известно, что сегодня, 11 августа, российское ПВО отразило несколько попыток ВСУ атаковать территорию станции и АЭС.
https://ukraina.ru/20220811/1037540624.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101755/22/1017552203_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_74ab7f0919058a4f72758a52c97d1c8c.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
запорожская аэс, владимир рогов, украина, всу, новости
Запорожская АЭС, Владимир Рогов, Украина, ВСУ, Новости

Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров

21:50 11.08.2022
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
Белорусский сектор зоны отчуждения Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать в
В случае попадания украинских снарядов в те или иные зоны могут быть опасные последствия для всего живого в радиусе 130 км, заявил 11 августа член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала "Соловьев Live".
Рогов отметил, что в случае попадания украинских снарядов или ракет РСЗО по по площадке хранения отработанных тепловыделяющих элементов на территории Запорожской АЭС, могут быть "очень плачевные последствия".
Напомним, 7 августа Запорожская АЭС подверглась обстрелам с украинской стороны из РСЗО "Ураган". Тогда в зону обстрелов попало в том числе хранилище отработавшего ядерного топлива.

Боевые элементы снарядов упали всего лишь в нескольких десятках, часть из них даже в десятке метров от площадки хранения твэлов. Если бы они попали на площадку и повредили контейнеры, последствия могли быть самые плачевные для всего живого в радиусе 130 километров

Владимир Рогов
Член главного совета ВГА Запорожской области
Известно, что сегодня, 11 августа, российское ПВО отразило несколько попыток ВСУ атаковать территорию станции и АЭС.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
13:15
Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭСВооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы затруднить наступление армии РФ, которая должна пройти через эти территории. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
 
Запорожская АЭСВладимир РоговУкраинаВСУНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:29Сергей Безруков оплатил учебу студентам из Донбасса
21:50Авария на Запорожской АЭС может загрязнить территорию в радиусе 130 километров
21:36Обязательную эвакуацию объявят еще в нескольких областях Украины
21:17Дмитрий Медведев посетил ЛНР
21:06Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
20:54ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
20:27Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
20:19Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
19:46Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
19:40США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
19:27Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
19:19Эксперт о том, как РФ может ответить Латвии за принятое заявление о "терроризме"
19:08Ядерный терроризм, лишение Европы россиян. Итоги 11 августа на Украине
19:05Сотрудники МЧС ДНР обезвредили почти двадцать тысяч мин "Лепесток"
18:57Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
18:28Евсеев рассказал, почему западное оружие не спасёт Украину и что будет с Запорожской АЭС
18:11Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
18:07Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
17:45Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе
17:43США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
Лента новостейМолния