https://ukraina.ru/20220811/1037574683.html
Дмитрий Медведев посетил ЛНР
Дмитрий Медведев посетил ЛНР - 11.08.2022 Украина.ру
Дмитрий Медведев посетил ЛНР
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику и провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом Медведев написал 11 августа в своем Telegram-канале.
2022-08-11T21:17
2022-08-11T21:17
2022-08-11T21:17
дмитрий медведев
лнр
леонид пасечник
александр бастрыкин
днр
новости
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Как заявил политик, в Луганске было проведено совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса. В нем приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР. Медведев также сообщил, что глава Следственного Комитета России проинформировал о ходе расследования преступлений, совершённых украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбуждённых уголовных дел.
https://ukraina.ru/20220721/1036750918.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дмитрий медведев, лнр, леонид пасечник, александр бастрыкин, днр, новости
Дмитрий Медведев, ЛНР, Леонид Пасечник, Александр Бастрыкин, ДНР, Новости
Дмитрий Медведев посетил ЛНР
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику и провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом Медведев написал 11 августа в своем Telegram-канале.
Как заявил политик, в Луганске было проведено совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса. В нем приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.
Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации
Медведев также сообщил, что глава Следственного Комитета России проинформировал о ходе расследования преступлений, совершённых украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбуждённых уголовных дел.