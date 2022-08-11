Дмитрий Медведев посетил ЛНР - 11.08.2022 Украина.ру
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Дмитрий Медведев посетил ЛНР
Дмитрий Медведев посетил ЛНР - 11.08.2022 Украина.ру
Дмитрий Медведев посетил ЛНР
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику и провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом Медведев написал 11 августа в своем Telegram-канале.
2022-08-11T21:17
2022-08-11T21:17
дмитрий медведев
лнр
леонид пасечник
александр бастрыкин
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Как заявил политик, в Луганске было проведено совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса. В нем приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР. Медведев также сообщил, что глава Следственного Комитета России проинформировал о ходе расследования преступлений, совершённых украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбуждённых уголовных дел.
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дмитрий медведев, лнр, леонид пасечник, александр бастрыкин, днр, новости
Дмитрий Медведев, ЛНР, Леонид Пасечник, Александр Бастрыкин, ДНР, Новости

Дмитрий Медведев посетил ЛНР

21:17 11.08.2022
 
Медведев посетил ЛНР
Медведев посетил ЛНР
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Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил Луганскую Народную Республику и провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником и главой ДНР Денисом Пушилиным. Об этом Медведев написал 11 августа в своем Telegram-канале.
Как заявил политик, в Луганске было проведено совещание, посвящённое первоочередным мерам обеспечения безопасности республик Донбасса. В нем приняли участие генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Кроме того, в ходе совещания были обсуждены вопросы содействия экономическому и социальному развитию ЛНР и ДНР.
Особое внимание уделили гармонизации законодательств ЛНР и ДНР с законодательством РФ, восстановлению инфраструктуры, вопросам ремонта больниц и подготовки школ к началу учебного года, решению социальных проблем и поддержке граждан.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации
Медведев также сообщил, что глава Следственного Комитета России проинформировал о ходе расследования преступлений, совершённых украинскими националистами, и сборе доказательств в рамках возбуждённых уголовных дел.
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью ИД Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 17:21
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