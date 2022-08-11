Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям - 11.08.2022 Украина.ру
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Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям - 11.08.2022 Украина.ру
Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
Выходец с Украины Владимир Жуковский, устроивший в 2019 году ДТП, повлекшее гибель семи человек, признан судом присяжных невиновным по всем пунктам, сообщил 11 августа губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну у себя в Twitter.
2022-08-11T21:06
2022-08-11T21:06
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Согласно материалам следствия, в июне 2019 года Жуковский, находясь за рулем пикапа, врезался в колонну байкеров, в результате чего семеро из них погибли. Как постановил позднее Национальный совет по безопасности на транспорте США, Жуковский в момент ДТП был под воздействием наркотических средств. Украинцу предъявили обвинения в убийстве, убийстве по неосторожности и прочим статьям, которых набралось 15. Тем не менее, суд присяжных постановил оправдать Жуковского по всем пунктам обвинения, что вызвало широкий общественный резонанс.Губернатор штата Нью-Гэмпшир, где проходил суд, назвал судебное решение "настоящей трагедией".
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дтп, украина, сша, суд, новости
ДТП, Украина, США, суд, Новости

Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям

21:06 11.08.2022
 
© CC0, PixabayСуд США молоток
Суд США молоток
© CC0, Pixabay
Читать в
Выходец с Украины Владимир Жуковский, устроивший в 2019 году ДТП, повлекшее гибель семи человек, признан судом присяжных невиновным по всем пунктам, сообщил 11 августа губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну у себя в Twitter.
Согласно материалам следствия, в июне 2019 года Жуковский, находясь за рулем пикапа, врезался в колонну байкеров, в результате чего семеро из них погибли. Как постановил позднее Национальный совет по безопасности на транспорте США, Жуковский в момент ДТП был под воздействием наркотических средств.
Украинцу предъявили обвинения в убийстве, убийстве по неосторожности и прочим статьям, которых набралось 15. Тем не менее, суд присяжных постановил оправдать Жуковского по всем пунктам обвинения, что вызвало широкий общественный резонанс.
Я разделяю шок, возмущение и ярость, которую множество людей испытывают все три года с тех пор, как у нас забрали семерых членов байкерского клуба Jarheads.
Крис Сунуну
Губернатор штата Нью-Гэмпшир
Губернатор штата Нью-Гэмпшир, где проходил суд, назвал судебное решение "настоящей трагедией".
Борьба с преступностью - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
13 июля 2020, 07:36
Пьяный украинец угрожал заминировать избирательный участок в ПольшеГражданин Украины в состоянии сильного алкогольного опьянения грозил заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства в Польше. Об этом 12 июля сообщила местная комендатура полиции
 
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Заголовок открываемого материала
21:06Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
20:54ООН: Ввод миротворцев на Запорожскую АЭС не предполагается
20:27Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
20:19Министр обороны Швеции: Не исключаю, что мы будем производить оружие для Украины
19:46Более 60 тысяч украинцев получили право на проживание в Швейцарии
19:40США поддержали идею о демилитаризации территории вокруг Запорожской АЭС
19:27Хроленко рассказал, что было бы, если бы Запад не оказывал военную помощь Украине в СВО
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18:57Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
18:28Евсеев рассказал, почему западное оружие не спасёт Украину и что будет с Запорожской АЭС
18:11Марков рассказал о позиции РФ в отношении Запорожской АЭС
18:07Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
17:45Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе
17:43США втягивают Грузию в Украину, подстава от ФРГ: что говорили об Украине в мире 11 августа
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