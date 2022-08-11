https://ukraina.ru/20220811/1037574434.html
Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям - 11.08.2022 Украина.ру
Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
Выходец с Украины Владимир Жуковский, устроивший в 2019 году ДТП, повлекшее гибель семи человек, признан судом присяжных невиновным по всем пунктам, сообщил 11 августа губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну у себя в Twitter.
2022-08-11T21:06
2022-08-11T21:06
2022-08-11T21:06
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Согласно материалам следствия, в июне 2019 года Жуковский, находясь за рулем пикапа, врезался в колонну байкеров, в результате чего семеро из них погибли. Как постановил позднее Национальный совет по безопасности на транспорте США, Жуковский в момент ДТП был под воздействием наркотических средств. Украинцу предъявили обвинения в убийстве, убийстве по неосторожности и прочим статьям, которых набралось 15. Тем не менее, суд присяжных постановил оправдать Жуковского по всем пунктам обвинения, что вызвало широкий общественный резонанс.Губернатор штата Нью-Гэмпшир, где проходил суд, назвал судебное решение "настоящей трагедией".
https://ukraina.ru/20200713/1028232658.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дтп, украина, сша, суд, новости
Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям
Выходец с Украины Владимир Жуковский, устроивший в 2019 году ДТП, повлекшее гибель семи человек, признан судом присяжных невиновным по всем пунктам, сообщил 11 августа губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну у себя в Twitter.