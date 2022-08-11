https://ukraina.ru/20220811/1037574434.html

Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям

Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям - 11.08.2022 Украина.ру

Украинский водитель-наркоман, убивший семь человек в США, оправдан по всем статьям

Выходец с Украины Владимир Жуковский, устроивший в 2019 году ДТП, повлекшее гибель семи человек, признан судом присяжных невиновным по всем пунктам, сообщил 11 августа губернатор американского штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну у себя в Twitter.

2022-08-11T21:06

2022-08-11T21:06

2022-08-11T21:06

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Согласно материалам следствия, в июне 2019 года Жуковский, находясь за рулем пикапа, врезался в колонну байкеров, в результате чего семеро из них погибли. Как постановил позднее Национальный совет по безопасности на транспорте США, Жуковский в момент ДТП был под воздействием наркотических средств. Украинцу предъявили обвинения в убийстве, убийстве по неосторожности и прочим статьям, которых набралось 15. Тем не менее, суд присяжных постановил оправдать Жуковского по всем пунктам обвинения, что вызвало широкий общественный резонанс.Губернатор штата Нью-Гэмпшир, где проходил суд, назвал судебное решение "настоящей трагедией".

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дтп, украина, сша, суд, новости