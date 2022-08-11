https://ukraina.ru/20220811/1037574031.html

Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро

Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро - 11.08.2022 Украина.ру

Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро

Конференция стран-доноров для Украины состоялась в столице Дании Копенгагене. По ее итогам западные страны пообещали предоставить Украине 1,5 млрд евро, сообщает 11 августа "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press

2022-08-11T20:27

2022-08-11T20:27

2022-08-11T20:27

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Согласно сообщению, выделенные средства пойдут на производство вооружений и боеприпасов для Украины, а также на подготовку украинских военных. Такую сумму Украине обещают представители Великобритании, Дании и Норвегии, однако эта сумма может увеличиться. Об этом заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков - по его словам, представители не всех государств могут дать ответ сразу же.Также стало известно, что Украине окажет помощь Исландия - она предоставит инструкторов для обучения украинских военных разминированию местности. Также в ходе форума представители Великобритании заявили, что Лондононаправит на Украину больше реактивных систем залпового огня и управляемых ракет.

https://ukraina.ru/20220811/1037573908.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нато, украина, оружие, деньги, новости