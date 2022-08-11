https://ukraina.ru/20220811/1037574031.html
Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро - 11.08.2022 Украина.ру
Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
Конференция стран-доноров для Украины состоялась в столице Дании Копенгагене. По ее итогам западные страны пообещали предоставить Украине 1,5 млрд евро, сообщает 11 августа "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press
2022-08-11T20:27
2022-08-11T20:27
2022-08-11T20:27
нато
украина
оружие
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новости
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Согласно сообщению, выделенные средства пойдут на производство вооружений и боеприпасов для Украины, а также на подготовку украинских военных. Такую сумму Украине обещают представители Великобритании, Дании и Норвегии, однако эта сумма может увеличиться. Об этом заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков - по его словам, представители не всех государств могут дать ответ сразу же.Также стало известно, что Украине окажет помощь Исландия - она предоставит инструкторов для обучения украинских военных разминированию местности. Также в ходе форума представители Великобритании заявили, что Лондононаправит на Украину больше реактивных систем залпового огня и управляемых ракет.
https://ukraina.ru/20220811/1037573908.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, оружие, деньги, новости
НАТО, Украина, оружие, деньги, Новости
Запад вооружит Украину на полтора миллиарда евро
Конференция стран-доноров для Украины состоялась в столице Дании Копенгагене. По ее итогам западные страны пообещали предоставить Украине 1,5 млрд евро, сообщает 11 августа "Интерфакс" со ссылкой на Associated Press
Согласно сообщению, выделенные средства пойдут на производство вооружений и боеприпасов для Украины, а также на подготовку украинских военных.
Такую сумму Украине обещают представители Великобритании, Дании и Норвегии, однако эта сумма может увеличиться. Об этом заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков - по его словам, представители не всех государств могут дать ответ сразу же.
Некоторым делегациям необходимо вернуться домой и заручиться поддержкой своих парламентов.
Мортен Бёдсков
Министр обороны Дании
Также стало известно, что Украине окажет помощь Исландия - она предоставит инструкторов для обучения украинских военных разминированию местности.
Также в ходе форума представители Великобритании заявили, что Лондононаправит на Украину больше реактивных систем залпового огня и управляемых ракет.