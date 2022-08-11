https://ukraina.ru/20220811/1037573013.html

Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением

Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением - 11.08.2022 Украина.ру

Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением

Президент США Джо Байден принимает таблетки для стимуляции мозговой деятельности перед каждым своим выступлением. Об этом 11 августа заявил в эфире своей передачи популярный американский политический обозреватель Такер Карлсон.

2022-08-11T18:57

2022-08-11T18:57

2022-08-11T18:57

джо байден

сша

наркотики

новости

республиканская партия

fox news

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/12/1036545643_0:195:2950:1854_1920x0_80_0_0_09a3aa8fd1b849bb3ad19a0e63307833.jpg

По словам телеведущего, его источники сообщают, что Джо Байден был замечен за приемом лекарственных препаратов, стимулирующих мозговую деятельность, еще в ходе избирательной кампании. Карлсон отметил, что, по его данным, поведение Байдена до приёма лекарств напоминало действия маленького ребёнка и "с ним невозможно было общаться".

https://ukraina.ru/20220809/1037437702.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

джо байден, сша, наркотики, новости, республиканская партия, fox news