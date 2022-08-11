Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением - 11.08.2022 Украина.ру
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Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением - 11.08.2022 Украина.ру
Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
Президент США Джо Байден принимает таблетки для стимуляции мозговой деятельности перед каждым своим выступлением. Об этом 11 августа заявил в эфире своей передачи популярный американский политический обозреватель Такер Карлсон.
2022-08-11T18:57
2022-08-11T18:57
джо байден
сша
наркотики
новости
республиканская партия
fox news
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По словам телеведущего, его источники сообщают, что Джо Байден был замечен за приемом лекарственных препаратов, стимулирующих мозговую деятельность, еще в ходе избирательной кампании. Карлсон отметил, что, по его данным, поведение Байдена до приёма лекарств напоминало действия маленького ребёнка и "с ним невозможно было общаться".
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джо байден, сша, наркотики, новости, республиканская партия, fox news
Джо Байден, США, наркотики, Новости, Республиканская партия, Fox News

Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением

18:57 11.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден принимает таблетки для стимуляции мозговой деятельности перед каждым своим выступлением. Об этом 11 августа заявил в эфире своей передачи популярный американский политический обозреватель Такер Карлсон.
По словам телеведущего, его источники сообщают, что Джо Байден был замечен за приемом лекарственных препаратов, стимулирующих мозговую деятельность, еще в ходе избирательной кампании.

Он полностью изменился, потому что был на наркотиках и явно до сих пор на них.

Такер Карлсон
Телеведущий, политический обозреватель телеканала Fox News
Карлсон отметил, что, по его данным, поведение Байдена до приёма лекарств напоминало действия маленького ребёнка и "с ним невозможно было общаться".
Выступление президента США Байдена с заявлением по ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 10:57
Странный кашель, пиджак и застенчивость: Байден снова шокировал американцев Во вторник президент США Джо Байден посетил с рабочим визитом штат Кентукки, где был замечен в трех странных ситуациях, соответствующие видео появились в сети 9 августа
 
Джо БайденСШАнаркотикиНовостиРеспубликанская партияFox News
 
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