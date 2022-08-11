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Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением - 11.08.2022 Украина.ру
Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
Президент США Джо Байден принимает таблетки для стимуляции мозговой деятельности перед каждым своим выступлением. Об этом 11 августа заявил в эфире своей передачи популярный американский политический обозреватель Такер Карлсон.
2022-08-11T18:57
2022-08-11T18:57
2022-08-11T18:57
джо байден
сша
наркотики
новости
республиканская партия
fox news
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По словам телеведущего, его источники сообщают, что Джо Байден был замечен за приемом лекарственных препаратов, стимулирующих мозговую деятельность, еще в ходе избирательной кампании. Карлсон отметил, что, по его данным, поведение Байдена до приёма лекарств напоминало действия маленького ребёнка и "с ним невозможно было общаться".
https://ukraina.ru/20220809/1037437702.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, сша, наркотики, новости, республиканская партия, fox news
Джо Байден, США, наркотики, Новости, Республиканская партия, Fox News
Такер Карлсон: Байден принимает таблетки перед каждым выступлением
Президент США Джо Байден принимает таблетки для стимуляции мозговой деятельности перед каждым своим выступлением. Об этом 11 августа заявил в эфире своей передачи популярный американский политический обозреватель Такер Карлсон.