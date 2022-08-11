https://ukraina.ru/20220811/1037572597.html

Евсеев рассказал, почему западное оружие не спасёт Украину и что будет с Запорожской АЭС

Евсеев рассказал, почему западное оружие не спасёт Украину и что будет с Запорожской АЭС - 11.08.2022 Украина.ру

Евсеев рассказал, почему западное оружие не спасёт Украину и что будет с Запорожской АЭС

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру рассказал о методах и скорости наступления российских войск на основных направлениях, а также о ситуации вокруг Запорожской АЭС и о методах борьбы с поставками западного вооружения

2022-08-11T18:28

2022-08-11T18:28

2022-08-11T18:28

владимир евсеев

запорожская аэс

днр

видео

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00:57 - ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР. Есть ли кому воевать на Украине? 07:12 - Кроме массовых потерь, по данным Минобороны РФ, в рядах ВСУ фиксируется массовое дезертирство: с чем это связано? 10:09 – Когда ожидать полного освобождения ДНР? 13:18 – Ситуация вокруг Запорожской АЭС: что делается для недопущения катастрофы20:31 - Изменились ли методы борьбы с поставками западного вооружения Украине? Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир евсеев, запорожская аэс, днр, видео, видео