Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии - 11.08.2022 Украина.ру
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Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии - 11.08.2022 Украина.ру
Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
Экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что русские должны платить налог за отдых в странах "свободного мира". Об этом экс-дипломат написал 11 августа у себя в Twitter.
2022-08-11T18:07
2022-08-11T18:07
макфол
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украина
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Собранные через налог средства Макфол предложил сразу же перечислять Украине. В ответ на возмущение своих подписчиков в комментариях (значительная их часть - это граждане России), экс-дипломат ответил, что платить налог или нет - личный выбор каждого. В следующем посте дипломат поинтересовался, "почему моя мать в Монтане должна платить за восстановление Украины, а русские – нет?"
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макфол, сша, россия, украина, белоруссия, новости
Макфол, США, Россия, Украина, Белоруссия, Новости

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии

18:07 11.08.2022
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрием в резиденции посла США "Спасо-Хаус"
Прием в резиденции посла США Спасо-Хаус - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что русские должны платить налог за отдых в странах "свободного мира". Об этом экс-дипломат написал 11 августа у себя в Twitter.
Собранные через налог средства Макфол предложил сразу же перечислять Украине.
В ответ на возмущение своих подписчиков в комментариях (значительная их часть - это граждане России), экс-дипломат ответил, что платить налог или нет - личный выбор каждого.

Никто не заставляет этих российских отдыхающих платить этот сбор. Это их выбор – путешествовать по свободной Европе. Вместо этого они могли бы отдыхать в Белоруссии.

Майкл Макфол
Экс-посол США в России
В следующем посте дипломат поинтересовался, "почему моя мать в Монтане должна платить за восстановление Украины, а русские – нет?"
Посол США в России Майкл Макфол в прямом эфире радиостанции Эхо Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
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