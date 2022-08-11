https://ukraina.ru/20220811/1037572246.html

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии - 11.08.2022 Украина.ру

Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии

Экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что русские должны платить налог за отдых в странах "свободного мира". Об этом экс-дипломат написал 11 августа у себя в Twitter.

2022-08-11T18:07

2022-08-11T18:07

2022-08-11T18:07

макфол

сша

россия

украина

белоруссия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101781/61/1017816120_0:0:2840:1598_1920x0_80_0_0_4d40f046f2a16689c02cee74914c84e6.jpg

Собранные через налог средства Макфол предложил сразу же перечислять Украине. В ответ на возмущение своих подписчиков в комментариях (значительная их часть - это граждане России), экс-дипломат ответил, что платить налог или нет - личный выбор каждого. В следующем посте дипломат поинтересовался, "почему моя мать в Монтане должна платить за восстановление Украины, а русские – нет?"

https://ukraina.ru/20220522/1034006056.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

макфол, сша, россия, украина, белоруссия, новости