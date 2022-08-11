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Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии - 11.08.2022 Украина.ру
Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
Экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что русские должны платить налог за отдых в странах "свободного мира". Об этом экс-дипломат написал 11 августа у себя в Twitter.
2022-08-11T18:07
2022-08-11T18:07
2022-08-11T18:07
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Собранные через налог средства Макфол предложил сразу же перечислять Украине. В ответ на возмущение своих подписчиков в комментариях (значительная их часть - это граждане России), экс-дипломат ответил, что платить налог или нет - личный выбор каждого. В следующем посте дипломат поинтересовался, "почему моя мать в Монтане должна платить за восстановление Украины, а русские – нет?"
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
макфол, сша, россия, украина, белоруссия, новости
Макфол, США, Россия, Украина, Белоруссия, Новости
Бывший посол США в России Майкл Макфол призвал русских отдыхать в Белоруссии
Экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что русские должны платить налог за отдых в странах "свободного мира". Об этом экс-дипломат написал 11 августа у себя в Twitter.