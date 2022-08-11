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Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе

Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе - 11.08.2022 Украина.ру

Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе

Королевский колледж музыки Лондона временно отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского за то, что он выступил в освобожденном Мариуполе, сообщила The Times в начале августа

2022-08-11T17:45

2022-08-11T17:45

2022-08-11T17:45

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В мае пианист выступил в Мариуполе у разрушенного Драмтеатра вместе с российским скрипачом Петром Лундстремом. Музыканты исполнили сонату для скрипки Моцарта e-moll.Романовский – украинский пианист, родился он в Днепродзержинске (сейчас – Каменское), выступал как солист с Королевским филармоническим оркестром."Пианист отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения официального дисциплинарного расследования", - сообщает пресс-служба Королевского колледжа.По информации издания Zn.ua, Романовский прокомментировал свое выступление, отметив, что он поддерживает "отверженный народ на востоке Украины" и желает перемирия.

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новости, лондон, пианисты, колледж, мариуполь