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Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе
Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе - 11.08.2022 Украина.ру
Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе
Королевский колледж музыки Лондона временно отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского за то, что он выступил в освобожденном Мариуполе, сообщила The Times в начале августа
2022-08-11T17:45
2022-08-11T17:45
2022-08-11T17:45
новости
лондон
пианисты
колледж
мариуполь
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В мае пианист выступил в Мариуполе у разрушенного Драмтеатра вместе с российским скрипачом Петром Лундстремом. Музыканты исполнили сонату для скрипки Моцарта e-moll.Романовский – украинский пианист, родился он в Днепродзержинске (сейчас – Каменское), выступал как солист с Королевским филармоническим оркестром."Пианист отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения официального дисциплинарного расследования", - сообщает пресс-служба Королевского колледжа.По информации издания Zn.ua, Романовский прокомментировал свое выступление, отметив, что он поддерживает "отверженный народ на востоке Украины" и желает перемирия.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лондон, пианисты, колледж, мариуполь
Новости, Лондон, пианисты, колледж, Мариуполь
Британский Королевский колледж музыки отстранил пианиста за выступление в Мариуполе
Королевский колледж музыки Лондона временно отстранил от работы преподавателя, пианиста Александра Романовского за то, что он выступил в освобожденном Мариуполе, сообщила The Times в начале августа
В мае пианист выступил в Мариуполе у разрушенного Драмтеатра вместе с российским скрипачом Петром Лундстремом. Музыканты исполнили сонату для скрипки Моцарта e-moll.
Романовский – украинский пианист, родился он в Днепродзержинске (сейчас – Каменское), выступал как солист с Королевским филармоническим оркестром.
"Пианист отстранен от исполнения служебных обязанностей до завершения официального дисциплинарного расследования", - сообщает пресс-служба Королевского колледжа.
По информации издания Zn.ua, Романовский прокомментировал свое выступление, отметив, что он поддерживает "отверженный народ на востоке Украины" и желает перемирия.