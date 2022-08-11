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Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии

Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии - 11.08.2022 Украина.ру

Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии

Украинские военнослужащие не причастны к взрывам на военных аэродромах в Новофедоровке в российском Крыму и "Зябровке" в Белоруссии. Об этом 11 августа сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Интерфакс-Украина

2022-08-11T17:26

2022-08-11T17:26

2022-08-11T17:26

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В ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси произошли взрывы, сообщили СМИ. В Минобороны Белоруссии эту информацию опровергли, и заявили, что у одной из машин загорелся двигатель. Пожар потушили.Во вторник, 9 августа в Новофедоровке в российском Крыму произошли взрывы на военном аэродроме. В Минобороны России сообщили о детонации боеприпасов.

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новости, генштаб, всу, украина, крым, россия, белоруссия