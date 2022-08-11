https://ukraina.ru/20220811/1037570691.html
Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии
Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии - 11.08.2022 Украина.ру
Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии
Украинские военнослужащие не причастны к взрывам на военных аэродромах в Новофедоровке в российском Крыму и "Зябровке" в Белоруссии. Об этом 11 августа сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Интерфакс-Украина
2022-08-11T17:26
2022-08-11T17:26
2022-08-11T17:26
новости
генштаб
всу
украина
крым
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037486603_0:615:971:1161_1920x0_80_0_0_678953f01422fe12dc817015514ad6e8.jpg.webp
В ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси произошли взрывы, сообщили СМИ. В Минобороны Белоруссии эту информацию опровергли, и заявили, что у одной из машин загорелся двигатель. Пожар потушили.Во вторник, 9 августа в Новофедоровке в российском Крыму произошли взрывы на военном аэродроме. В Минобороны России сообщили о детонации боеприпасов.
https://ukraina.ru/20220808/1037388934.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/0a/1037486603_0:595:971:1323_1920x0_80_0_0_affac194eba6089f60deed8ee8a3dc09.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, генштаб, всу, украина, крым, россия, белоруссия
Новости, Генштаб, ВСУ, Украина, Крым, Россия, Белоруссия
Генштаб ВСУ опроверг причастность к взрывам на аэродромах в Крыму и Белоруссии
Украинские военнослужащие не причастны к взрывам на военных аэродромах в Новофедоровке в российском Крыму и "Зябровке" в Белоруссии. Об этом 11 августа сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает Интерфакс-Украина
Да, действительно, на аэродроме "Зябровка" были взрывы. Накануне были похожие взрывы на аэродроме "Саки". Конечно, каждый военнослужащий ВСУ, каждое подразделение имело бы цель, пыталось бы "звездочку" пририсовать себе. Но пока мы имеем только те факты , которые комментируют Министерство обороны Беларуси и Министерство обороны России
Алексей Громов
заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ
В ночь на 11 августа на аэродроме "Зябровка" в Беларуси произошли взрывы, сообщили СМИ. В Минобороны Белоруссии эту информацию опровергли, и заявили, что у одной из машин загорелся двигатель. Пожар потушили.
Во вторник, 9 августа в Новофедоровке в российском Крыму произошли взрывы на военном аэродроме. В Минобороны России сообщили о детонации боеприпасов.