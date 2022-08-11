https://ukraina.ru/20220811/1037560359.html

Не только подсолнухи: украинские полицейские обнаружили посадки марихуаны посреди поля

Не только подсолнухи: украинские полицейские обнаружили посадки марихуаны посреди поля - 11.08.2022 Украина.ру

Не только подсолнухи: украинские полицейские обнаружили посадки марихуаны посреди поля

Украинские правоохранители обнаружили под Житомиром плантацию марихуаны из двух тысяч кустов, сообщил 11 августа ТСН

2022-08-11T17:20

2022-08-11T17:20

2022-08-11T17:21

марихуана

наркотики

житомирская область

украина

новости

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Плантация была организована в Андрушевском районе Житомирщины прямо посреди поля подсолнухов. По информации журналистов, общая стоимость выращиваемого наркотического средства составляет около миллиона долларов. Несмотря на НАТО, что на Украине время от времени обсуждается вопрос легализации медицинского каннабиса, а в июне правительство и профильный комитет Верховной Рады поддержали законопроект о легализации марихуаны, в настоящий момент его производство не является законным. Ранее, в 2020 году, в ходе общенационального опроса "Пять вопроса президента Зеленского", легализацию марихуаны в медицинских целях поддержали 64,88% опрошенных.

https://ukraina.ru/20210701/1031754280.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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марихуана, наркотики, житомирская область, украина, новости