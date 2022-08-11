Не только подсолнухи: украинские полицейские обнаружили посадки марихуаны посреди поля
17:20 11.08.2022 (обновлено: 17:21 11.08.2022)
Украинские правоохранители обнаружили под Житомиром плантацию марихуаны из двух тысяч кустов, сообщил 11 августа ТСН
Плантация была организована в Андрушевском районе Житомирщины прямо посреди поля подсолнухов. По информации журналистов, общая стоимость выращиваемого наркотического средства составляет около миллиона долларов.
На Житомирщине полицейские обнаружили посевы конопли на миллион долларов. Чтобы скрыть свою деятельность, дельцы посадили коноплю на поле подсолнухов в Андрушевском районе. Правоохранители обнаружили почти 2 тысячи кустов конопли, стоимость которых по ценам "черного рынка" достигает миллиона долларов.
Несмотря на НАТО, что на Украине время от времени обсуждается вопрос легализации медицинского каннабиса, а в июне правительство и профильный комитет Верховной Рады поддержали законопроект о легализации марихуаны, в настоящий момент его производство не является законным.
Ранее, в 2020 году, в ходе общенационального опроса "Пять вопроса президента Зеленского", легализацию марихуаны в медицинских целях поддержали 64,88% опрошенных.
1 июля 2021, 07:28Украинские депутаты поддержали легализацию марихуаныКомитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Украины поддержал законопроект о легализации марихуаны в медицинских целях. Об этом 30 июня сообщила в Facebook депутат партии «Голос» Ольга Стефанишина