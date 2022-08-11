https://ukraina.ru/20220811/1037559874.html

McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину

McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину - 11.08.2022 Украина.ру

McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину

Сеть американских ресторанов McDonald’s возобновит работу на Украине после решения о приостановке деятельности с 24 февраля. Об этом 11 августа сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях

2022-08-11T16:50

2022-08-11T16:50

2022-08-11T16:50

новости

макдональдс

украина

открытие

киев

кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103079/99/1030799948_0:288:2921:1931_1920x0_80_0_0_dfb361012d5b9838bd16b4bcaf4ddde0.jpg

Подготовка к открытию займет неопределенное время, уточнил Кулеба. По его словам, возвращение американского общепита на украинский рынок – "сигнал международному бизнесу о возможности работать на Украине, несмотря на условия войны".Рестораны начнут открывать в ближайшие месяцы, уточнили журналисты Associated press, ссылаясь на слова старшего вице-президента по международным рынкам Пола Помроя. Желание открыть заведения, по его словам, выразили украинские рестораторы.24 февраля в McDonald's сообщили о приостановке работы всех ресторанов "ради безопасности сотрудников и их семей".

https://ukraina.ru/20200616/1028001962.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, макдональдс, украина, открытие, киев, кулеба