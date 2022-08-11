McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину - 11.08.2022 Украина.ру
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McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину - 11.08.2022 Украина.ру
McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
Сеть американских ресторанов McDonald’s возобновит работу на Украине после решения о приостановке деятельности с 24 февраля. Об этом 11 августа сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях
2022-08-11T16:50
2022-08-11T16:50
новости
макдональдс
украина
открытие
киев
кулеба
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Подготовка к открытию займет неопределенное время, уточнил Кулеба. По его словам, возвращение американского общепита на украинский рынок – "сигнал международному бизнесу о возможности работать на Украине, несмотря на условия войны".Рестораны начнут открывать в ближайшие месяцы, уточнили журналисты Associated press, ссылаясь на слова старшего вице-президента по международным рынкам Пола Помроя. Желание открыть заведения, по его словам, выразили украинские рестораторы.24 февраля в McDonald's сообщили о приостановке работы всех ресторанов "ради безопасности сотрудников и их семей".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, макдональдс, украина, открытие, киев, кулеба
Новости, Макдональдс, Украина, открытие, Киев, Кулеба

McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину

16:50 11.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкУжесточение карантинных мер на Украине
Ужесточение карантинных мер на Украине - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Сеть американских ресторанов McDonald’s возобновит работу на Украине после решения о приостановке деятельности с 24 февраля. Об этом 11 августа сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях
Приветствую решение компании McDonald’s возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны
Дмитрий Кулеба
глава МИД Украины
Подготовка к открытию займет неопределенное время, уточнил Кулеба. По его словам, возвращение американского общепита на украинский рынок – "сигнал международному бизнесу о возможности работать на Украине, несмотря на условия войны".
Рестораны начнут открывать в ближайшие месяцы, уточнили журналисты Associated press, ссылаясь на слова старшего вице-президента по международным рынкам Пола Помроя. Желание открыть заведения, по его словам, выразили украинские рестораторы.
24 февраля в McDonald's сообщили о приостановке работы всех ресторанов "ради безопасности сотрудников и их семей".
Ситуация на Украине в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 16.06.2020
16 июня 2020, 17:35
McDonald's не для русских. На Украине разгорелся русофобский скандалУкраинский McDonald's решил дискриминировать своих клиентов по языковому признаку. В меню сети оставили версии на украинском и английском языках, но убрали на русском
 
НовостиМакдональдсУкраинаоткрытиеКиевКулеба
 
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