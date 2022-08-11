https://ukraina.ru/20220811/1037559874.html
McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину - 11.08.2022 Украина.ру
McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
Сеть американских ресторанов McDonald’s возобновит работу на Украине после решения о приостановке деятельности с 24 февраля. Об этом 11 августа сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях
2022-08-11T16:50
2022-08-11T16:50
2022-08-11T16:50
новости
макдональдс
украина
открытие
киев
кулеба
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Подготовка к открытию займет неопределенное время, уточнил Кулеба. По его словам, возвращение американского общепита на украинский рынок – "сигнал международному бизнесу о возможности работать на Украине, несмотря на условия войны".Рестораны начнут открывать в ближайшие месяцы, уточнили журналисты Associated press, ссылаясь на слова старшего вице-президента по международным рынкам Пола Помроя. Желание открыть заведения, по его словам, выразили украинские рестораторы.24 февраля в McDonald's сообщили о приостановке работы всех ресторанов "ради безопасности сотрудников и их семей".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, макдональдс, украина, открытие, киев, кулеба
Новости, Макдональдс, Украина, открытие, Киев, Кулеба
McDonald’s вернется в Киев и на Западную Украину
Сеть американских ресторанов McDonald’s возобновит работу на Украине после решения о приостановке деятельности с 24 февраля. Об этом 11 августа сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях
Приветствую решение компании McDonald’s возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны
Дмитрий Кулеба
глава МИД Украины
Подготовка к открытию займет неопределенное время, уточнил Кулеба. По его словам, возвращение американского общепита на украинский рынок – "сигнал международному бизнесу о возможности работать на Украине, несмотря на условия войны".
Рестораны начнут открывать в ближайшие месяцы, уточнили журналисты Associated press, ссылаясь на слова старшего вице-президента по международным рынкам Пола Помроя. Желание открыть заведения, по его словам, выразили украинские рестораторы.
24 февраля в McDonald's сообщили о приостановке работы всех ресторанов "ради безопасности сотрудников и их семей".