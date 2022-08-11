МИД Украины хочет поключить еще один порт к зерновой сделке - 11.08.2022 Украина.ру
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МИД Украины хочет поключить еще один порт к зерновой сделке
МИД Украины хочет поключить еще один порт к зерновой сделке - 11.08.2022 Украина.ру
МИД Украины хочет поключить еще один порт к зерновой сделке
Украина хочет подключить к "зерновому коридору" порт Николаева, заявил 11 августа в ходе брифинга глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
2022-08-11T16:32
2022-08-11T16:32
новости
зерно
николаев
дмитрий кулеба
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"В Николаевском порту также есть заблокированные корабли с украинским зерном", заявил он.По словам Кулебы, если все будет идти в соответствии с договоренностями и будет гарантирована безопасность нашему побережью", появиться возможность реализовать этот план.Ранее в четверг директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что ни один корабль с украинским зерном не отправился в голодающие страны Южной Азии и Африки, напротив, все они оказались в западных портах.По его словам, это "заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность".
https://ukraina.ru/20220808/1037417252.html
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новости, зерно, николаев, дмитрий кулеба
Новости, зерно, Николаев, Дмитрий Кулеба

МИД Украины хочет поключить еще один порт к зерновой сделке

16:32 11.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro KulebaДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Dmytro Kuleba
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Украина хочет подключить к "зерновому коридору" порт Николаева, заявил 11 августа в ходе брифинга глава украинского МИД Дмитрий Кулеба
"В Николаевском порту также есть заблокированные корабли с украинским зерном", заявил он.
По словам Кулебы, если все будет идти в соответствии с договоренностями и будет гарантирована безопасность нашему побережью", появиться возможность реализовать этот план.
Ранее в четверг директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев заявил, что ни один корабль с украинским зерном не отправился в голодающие страны Южной Азии и Африки, напротив, все они оказались в западных портах.
По его словам, это "заставляет усомниться в искренности озвучиваемых на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность".
polarnet
8 августа, 16:22
Первое судно с украинским зерном прибыло в пункт назначенияПервый сухогруз с сельхозпродукцией из Украины прибыл в порт Дериндже в Турции, являющийся конечным пунктом назначения. Об этом сообщило 8 августа министерство инфраструктуры Украины в ведомственном Telegram-канале
 
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