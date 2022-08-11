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На Украине разрешили пускать биометан по ГТС

На Украине разрешили пускать биометан по ГТС - 11.08.2022 Украина.ру

На Украине разрешили пускать биометан по ГТС

Депутаты Верховной Рады Украины добились изменения кодексов газотранспортной и газораспределительной систем. К ГТС Украины теперь смогут подключить поставки биометана от аграриев. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе украинского парламента

2022-08-11T16:03

2022-08-11T16:03

2022-08-11T16:03

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Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Согласно документу для доступа биометана к ГТС увеличили молярную долю содержания кислорода в природном газе с 0,02 мол.% до 0,2 мол.%, до 1% - для доступа к газораспределительным системам. Производители биометана смогут получать технические условия у операторов ГТС/ГРС.

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новости, метан, гтс, украина, труба