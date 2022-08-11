На Украине разрешили пускать биометан по ГТС
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДобыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области
Депутаты Верховной Рады Украины добились изменения кодексов газотранспортной и газораспределительной систем. К ГТС Украины теперь смогут подключить поставки биометана от аграриев. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе украинского парламента
По прогнозам Европейского банка реконструкции и разватия мы можем производить до 10 млрд кубометров биометана. А значит отапливать свои производства, как это делают на птицефермах Европы и транспортировать производимый газ в газотранспортную/газораспределительную системы страны
Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Согласно документу для доступа биометана к ГТС увеличили молярную долю содержания кислорода в природном газе с 0,02 мол.% до 0,2 мол.%, до 1% - для доступа к газораспределительным системам. Производители биометана смогут получать технические условия у операторов ГТС/ГРС.
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