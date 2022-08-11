На Украине разрешили пускать биометан по ГТС - 11.08.2022 Украина.ру
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На Украине разрешили пускать биометан по ГТС
На Украине разрешили пускать биометан по ГТС - 11.08.2022 Украина.ру
На Украине разрешили пускать биометан по ГТС
Депутаты Верховной Рады Украины добились изменения кодексов газотранспортной и газораспределительной систем. К ГТС Украины теперь смогут подключить поставки биометана от аграриев. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе украинского парламента
2022-08-11T16:03
2022-08-11T16:03
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Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).Согласно документу для доступа биометана к ГТС увеличили молярную долю содержания кислорода в природном газе с 0,02 мол.% до 0,2 мол.%, до 1% - для доступа к газораспределительным системам. Производители биометана смогут получать технические условия у операторов ГТС/ГРС.
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новости, метан, гтс, украина, труба
Новости, метан, ГТС, Украина, Труба

На Украине разрешили пускать биометан по ГТС

16:03 11.08.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДобыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области
Добыча газа на Колодницком месторождении в Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Депутаты Верховной Рады Украины добились изменения кодексов газотранспортной и газораспределительной систем. К ГТС Украины теперь смогут подключить поставки биометана от аграриев. Об этом 11 августа сообщили в пресс-службе украинского парламента

По прогнозам Европейского банка реконструкции и разватия мы можем производить до 10 млрд кубометров биометана. А значит отапливать свои производства, как это делают на птицефермах Европы и транспортировать производимый газ в газотранспортную/газораспределительную системы страны

Александр Гайду
глава комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики
Соответствующее постановление приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Согласно документу для доступа биометана к ГТС увеличили молярную долю содержания кислорода в природном газе с 0,02 мол.% до 0,2 мол.%, до 1% - для доступа к газораспределительным системам. Производители биометана смогут получать технические условия у операторов ГТС/ГРС.
- РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 16:50
Энергетика как оружие. Зачем США борются с российским газомЭнергетическая политика США давно перестала быть экономическим проектом и служит продвижению интересов Вашингтона на мировой арене. Однако «мировой гегемон» явно переоценил свое влияние на Европу, не желающую становиться разменной монетой в военных играх Штатов
 
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