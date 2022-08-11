Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыск - 11.08.2022 Украина.ру
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Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыск
Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыск - 11.08.2022 Украина.ру
Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыск
Украинские силовики устроили обыск у киевской журналистки Ирины Гавриловой 11 августа. Об этом сообщил политтехнолог и журналист Василий Стоякин в своем Telegram-канале.
2022-08-11T15:57
2022-08-11T15:57
репрессии на украине
гаврилова
киев
новости
журналист
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По словам Стоякина, силовики забрали у журналистки всю оргтехнику. Ирина Гаврилова была известна своими антимайданными взглядами. В 2016 году она оказалась в центре скандала, будучи назначенной на должность шеф-редактора "Радио Вести", одной из самых популярных радиостанций на Украине. Тогда, под давлением националистов руководство было вынуждено ее уволить. Гаврилова стала далеко не первой жертвой политических репрессий на современной Украина. Со списком журналистов и общественников, попавших под пресс украинского государства в последние месяцы, можно ознакомиться здесь.
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репрессии на украине, гаврилова, киев, новости, журналист
Репрессии на Украине, Гаврилова, Киев, Новости, журналист

Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыск

15:57 11.08.2022
 
© Фото : пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкийполиция полицейский оружие автобус автомобиль
полиция полицейский оружие автобус автомобиль - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© Фото : пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкий
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Украинские силовики устроили обыск у киевской журналистки Ирины Гавриловой 11 августа. Об этом сообщил политтехнолог и журналист Василий Стоякин в своем Telegram-канале.
По словам Стоякина, силовики забрали у журналистки всю оргтехнику.

У киевской журналистки Ирины Гавриловой был обыск, забрали всю оргтехнику. Любые сообщения в социальных сетях от её имени делаются не ею, имейте это в виду, пожалуйста!

Василий Стоякин
Василий Стоякин
Политтехнолог, журналист
Ирина Гаврилова была известна своими антимайданными взглядами. В 2016 году она оказалась в центре скандала, будучи назначенной на должность шеф-редактора "Радио Вести", одной из самых популярных радиостанций на Украине. Тогда, под давлением националистов руководство было вынуждено ее уволить.
Гаврилова стала далеко не первой жертвой политических репрессий на современной Украина. Со списком журналистов и общественников, попавших под пресс украинского государства в последние месяцы, можно ознакомиться здесь.
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Репрессии на УкраинеГавриловаКиевНовостижурналист
 
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