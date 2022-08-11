https://ukraina.ru/20220811/1037553239.html

Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыск

Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыск - 11.08.2022 Украина.ру

Репрессии продолжаются: у киевской журналистки Ирины Гавриловой провели обыск

Украинские силовики устроили обыск у киевской журналистки Ирины Гавриловой 11 августа. Об этом сообщил политтехнолог и журналист Василий Стоякин в своем Telegram-канале.

2022-08-11T15:57

2022-08-11T15:57

2022-08-11T15:57

репрессии на украине

гаврилова

киев

новости

журналист

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По словам Стоякина, силовики забрали у журналистки всю оргтехнику. Ирина Гаврилова была известна своими антимайданными взглядами. В 2016 году она оказалась в центре скандала, будучи назначенной на должность шеф-редактора "Радио Вести", одной из самых популярных радиостанций на Украине. Тогда, под давлением националистов руководство было вынуждено ее уволить. Гаврилова стала далеко не первой жертвой политических репрессий на современной Украина. Со списком журналистов и общественников, попавших под пресс украинского государства в последние месяцы, можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20160707/1016923499.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

репрессии на украине, гаврилова, киев, новости, журналист