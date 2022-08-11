https://ukraina.ru/20220811/1037551087.html

Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича

Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича - 11.08.2022 Украина.ру

Сон разума рождает чудовищ. Например, президента Украины Арестовича

Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T15:34

2022-08-11T15:34

2022-08-11T15:34

алексей арестович

владимир зеленский

гордон

украина

корчинский

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Заявление Алексея Арестовича в интервью Дмитрию Гордону, в котором он сказал, что готов выдвинуть свою кандидатуру на следующих президентских выборах, оставило ощущение некоторой недосказанности. По идее, после этого с аналогичным заявлением должен был бы выступить сам Гордон. Украина ведь демократическое государство – кандидатов должно быть хотя бы двое.Остаётся выяснить – кто такой вообще этот Арестович и насколько серьёзно следует рассматривать его кандидатуру?Кто такой Арестович?Для российских зрителей и читателей Арестович появился неожиданно, как чёртик из табакерки. Однако для людей, которые жили в Киеве, фамилия Арестовича была вполне себе знакома – и не только по тем временам, когда он комментировал войну в Донбассе.Родился он 3 августа 1975 года в Грузии в семье офицера, в городке рядом с деревней, где снимался фильм "Мимино". Позже семья переехала в Киев (отец работал в Национальной академии обороны Украины, но когда перевёлся – непонятно), где он окончил школу и год проучился на биологическом факультете Киевского университета.В 1993 году начал играть в Киевском театре-студии "Чёрный квадрат". Продолжая играть в театре, поступил в Одесский институт Сухопутных войск, учил английский язык и получил диплом военного переводчика (говорит по-английски свободно). С 1994 года служил в армии.Арестович, правда, путается в показаниях. В одних интервью говорил, что служил в Главном управлении разведки, в других – что работал в департаменте стратегических исследований МО. Уволился из армии в 2005 году в звании майора.Мотивация: "Когда бывшие директора сахарных заводов начинают выдавать директивы и учить боевых офицеров, как им нести службу – это нонсенс, о чём я однажды и доложил командованию".После увольнения из армии начал сниматься в рекламе и кино (фильмография включает 17 фильмов). В 2007 году стал соорганизатором компании по производству фильмов Aegis Artist Group. Играл главную роль в комедии 2012 года "Не бойся, я рядом".Обычно вспоминают, что он играл женскую роль Люси Зайцевой, но скандала ради забывают, что Зайцева, по сценарию, – переодетый мужчина… Александру Калягинуроль бразильской тёти кажется поминают исключительно как пример блестящего актёрского мастерства.Одновременно продолжал обучение в самых неожиданных местах: университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, киевском филиале Папского Университета, авторскую школе психологии российского эзотерика Авессалома Подводного.В 2013 году участвовал в съёмках шоу "Научите нас жить" на телеканале ICTV как семейный психолог и ведущий.Женат вторым браком, имеет трёх детей. Вообще пользуется исключительной популярностью среди женщин. Блогер Светлана Пикта, учившаяся с ним в 1999 году, вспоминает: Арестович производил "очень приятное впечатление. Он был самый умный на курсе, самый эрудированный, это точно. (…) Девочкам нравился, но надо сказать, что ему было с нами, очевидно, не о чем говорить. Он был и старше нас всех".При этом, судя по опубликованным видео и отзывам людей, хорошо его знающих, он активный бисексуал.Арестович – политикВ начале 2005 году Арестович вступил в партию "Братство" (запрещена в России в 2014 году как экстремистская организация) Дмитрия Корчинского. Вместе с Корчинским регулярно ездил в Россию на конференции Евразийского движения Александра Дугина.В то время Арестович и Корчинский призывали Россию "к противостоянию различным оранжевым намерениям и внутри страны, и на всём постсоветском пространстве".Тут ничего нового нет – все организации, в руководство которых входил Корчинский, с начала 90-х годов выступали с позиций неоимпериализма. Уже позже, в 2017 году, Арестович утверждал, что не является патриотом национального государства и ему безразлична украинская культура.Поняв, что в России дугинское движение является маргинальным, они переориентировались на потребности Украины. В 2008 году Арестович и Корчинский начали разрабатывать "стратегию обороны Крыма" от "российских захватчиков".Учитывая, что в августе Виктор Ющенко разрабатывал операцию по вытеснению Черноморского флота из Севастополя (она должна была начаться после "восстановления территориальной целостности Грузии"), есть основание полагать, что под это мероприятие было какое-то финансирование.В начале 2009 года Корчинский и Арестович организовали гражданскую инициативу "Геть усіх" ("Долой всех"), в которой основными задачами Арестовича были организация протестных акций против власти среди предпринимателей и автоперевозчиков.Он поддерживал мэра Одессы Эдуарда Гурвица и даже три месяца был зампредом Приморской райадминистрации (в Крыму такие назначения были способом сравнительно легального награждения нужного человека – он приходил на пост, брал взятки на свой страх и риск, а потом уходил).В 2014 году начал выступать в СМИ и социальных сетях в качестве проукраинского военного эксперта. Очевидно, опять же, за деньги, хотя и непонятно чьи. Свою деятельность в этом качестве описал известным постом в фейсбуке (социальная сеть, признанная в России экстремистской): "Я много врал вам, начиная с весны 2014 года. Искажение информации я запускал по двум основным линиям: — создание патриотического лубка, в котором мы "усі єднаємося, шануємося та героїчні", а Украину ожидают сияющие перспективы, — чёрная пропаганда против РФ. Это была чисто пропагандистская работа, вызванная к жизни военной агрессией России против Украины".Кроме того, он занимался подготовкой добровольческих подразделений в рамках программы "Народный резервист", был организатором благотворительного фонда для оказания психологической поддержки военным в зоне АТО (до 2017 года).С сентября 2018 года по сентябрь 2019 года служил разведчиком в 72-й механизированной бригаде в Краматорске, участвовал в боевых операциях. Украинские СМИ проверить этот факт не смогли, что не удивительно – какие боевые операция, когда перемирие?Мы в частном порядке получили информацию, что да – служил, но нет, не участвовал – был штатным психологом (замполитом).28 октября 2020 по январь 2022 года был советником по информационной политике и официальным спикером украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске. По словам Леонида Кравчука, кандидатуру Арестовича выбрали из-за военного опыта.1 декабря 2020 года руководитель Офиса Президента Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником, а после начала СВО – советником главы ОП. Это несмотря на то, что ранее он критиковал избирателей Зеленского, "которые, будучи в сознании, решили, что замена олигархов на марионетку олигархов – это лучший способ победить олигархов".Внесён в базу "Миротворца" с пометкой "профессиональный провокатор", участвующий "в актах гуманитарной агрессии против Украины".Арестович – невероятно популярен, пользуется настоящей любовью своих почитателей, не забывая при этом обзывать их идиотами, что на его популярности никак не сказывается.Арестович – кандидатЗаявление о возможности его выдвижения подаётся как отклик на просьбы общественности: "все говорят про мой безумный рейтинг. Мой рейтинг – это рейтинг президента сейчас. Я себя от президента не отделяю (…) Если он пойдет на второй срок, я, естественно, не буду его подрезать. Это технически невозможно"."Рейтинг" Арестовича существует, преимущественно, в социальных сетях. Но даже в телеграме на его канале меньше полумиллиона подписчиков – много, но не чрезмерно. Например, на канале УНИАН – 0,77 млн. Данных количественных исследований, подтверждающих амбиции Арестовича, нам видеть не приходилось.В то же время, у него есть целый ряд достоинств, которые действительно будут работать в его пользу.Во-первых, он относится к категории "новых людей", ранее в политике не замеченных ("Братство", это, всё же, несерьёзно).Во-вторых, он великолепный манипулятор, заставляющий людей верить в любую чушь.В-третьих, он боевой офицер, в отличие от Зеленского, который в армии не служил даже срочную.Главный недостаток Арестовича состоит в том, что он никогда не входил ни в какую из серьёзных западных или отечественных лоббистских групп. Собственно, заявление Арестовича является определённой пробой – побегут ли к нему люди с предложениями или нет. А дальнейшие его действия будут зависеть от щедрости предложений – в его преданность Зеленскому поверить сложно.Выдвигать предположения о его шансах на выборах и параметрах его политики на посту президента (ну кроме обязательного общенационального просмотра ленты года "Не бойся, я рядом") пока рано.Впрочем, не стоит забывать, что политический курс Украины определяется не в Киеве.

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https://ukraina.ru/20220701/1034280094.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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алексей арестович, владимир зеленский, гордон, украина, корчинский