Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни
Нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", поставки по которой были ранее перекрыты "Укртранснафтой", начнет поступать в Чехию 12 или 13 августа. Об этом сообщили 11 августа чешские СМИ со ссылкой на государственную нефтяную компанию Mero
Ожидаем, что нефть по "Дружбе" может начать поступать к нам завтра или послезавтра.
Ранее нефть через участок "Дружбы", проходящий по территории Украины, уже начала поступать в Венгрию и Словакию. По словам министра экономики Словакии Рихарда Сулика, остановка поставок по трубопроводу связана с "техническими проблемами", связанными с оплатой транзита - российская сторона не могла ее осуществить из-за санкций.
Чтобы решить данную проблему, нефтяные компании Словакии и Венгрии произвели оплату для украинской стороны самостоятельно.
Для возобновления поставок в Чехию плата за поставки нефти через Украину также была произведена чешской стороной, об этом сообщил 11 августа сайт газеты "Право" со ссылкой на председателя правления Mero Ярослава Пантучека.
Для возобновления поставок в Чехию плата за поставки нефти через Украину также была произведена чешской стороной, об этом сообщил 11 августа сайт газеты "Право" со ссылкой на председателя правления Mero Ярослава Пантучека.