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Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни

Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни - 11.08.2022 Украина.ру

Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни

Нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", поставки по которой были ранее перекрыты "Укртранснафтой", начнет поступать в Чехию 12 или 13 августа. Об этом сообщили 11 августа чешские СМИ со ссылкой на государственную нефтяную компанию Mero

2022-08-11T14:55

2022-08-11T14:55

2022-08-11T14:55

нефть

чехия

нефтепровод

россия

украина

новости

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Ранее нефть через участок "Дружбы", проходящий по территории Украины, уже начала поступать в Венгрию и Словакию. По словам министра экономики Словакии Рихарда Сулика, остановка поставок по трубопроводу связана с "техническими проблемами", связанными с оплатой транзита - российская сторона не могла ее осуществить из-за санкций. Чтобы решить данную проблему, нефтяные компании Словакии и Венгрии произвели оплату для украинской стороны самостоятельно. Для возобновления поставок в Чехию плата за поставки нефти через Украину также была произведена чешской стороной, об этом сообщил 11 августа сайт газеты "Право" со ссылкой на председателя правления Mero Ярослава Пантучека.

https://ukraina.ru/20220810/1037517473.html

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нефть, чехия, нефтепровод, россия, украина, новости