Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни - 11.08.2022 Украина.ру
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Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни
Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни - 11.08.2022 Украина.ру
Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни
Нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", поставки по которой были ранее перекрыты "Укртранснафтой", начнет поступать в Чехию 12 или 13 августа. Об этом сообщили 11 августа чешские СМИ со ссылкой на государственную нефтяную компанию Mero
2022-08-11T14:55
2022-08-11T14:55
нефть
чехия
нефтепровод
россия
украина
новости
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Ранее нефть через участок "Дружбы", проходящий по территории Украины, уже начала поступать в Венгрию и Словакию. По словам министра экономики Словакии Рихарда Сулика, остановка поставок по трубопроводу связана с "техническими проблемами", связанными с оплатой транзита - российская сторона не могла ее осуществить из-за санкций. Чтобы решить данную проблему, нефтяные компании Словакии и Венгрии произвели оплату для украинской стороны самостоятельно. Для возобновления поставок в Чехию плата за поставки нефти через Украину также была произведена чешской стороной, об этом сообщил 11 августа сайт газеты "Право" со ссылкой на председателя правления Mero Ярослава Пантучека.
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нефть, чехия, нефтепровод, россия, украина, новости
нефть, Чехия, нефтепровод, Россия, Украина, Новости

Поставки российской нефти в Чехию возобновят в ближайшие дни

14:55 11.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков - качалок
Работа нефтяных станков - качалок - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба", поставки по которой были ранее перекрыты "Укртранснафтой", начнет поступать в Чехию 12 или 13 августа. Об этом сообщили 11 августа чешские СМИ со ссылкой на государственную нефтяную компанию Mero
Ожидаем, что нефть по "Дружбе" может начать поступать к нам завтра или послезавтра.
Ранее нефть через участок "Дружбы", проходящий по территории Украины, уже начала поступать в Венгрию и Словакию. По словам министра экономики Словакии Рихарда Сулика, остановка поставок по трубопроводу связана с "техническими проблемами", связанными с оплатой транзита - российская сторона не могла ее осуществить из-за санкций.
Чтобы решить данную проблему, нефтяные компании Словакии и Венгрии произвели оплату для украинской стороны самостоятельно.

Для возобновления поставок в Чехию плата за поставки нефти через Украину также была произведена чешской стороной, об этом сообщил 11 августа сайт газеты "Право" со ссылкой на председателя правления Mero Ярослава Пантучека.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
Вчера, 20:53
Российская нефть снова потекла в ЕвропуПоставки нефти из России через территорию Украины в Венгрию и Словакию возобновились. Об этом 10 августа сообщил представитель словацкой нефтяной компании Slovnaft.
 
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