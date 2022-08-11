https://ukraina.ru/20220811/1037540898.html

"Конкурент Эдгара По" с Волыни. Казнен немцами и забыт на Украине

"Конкурент Эдгара По" с Волыни. Казнен немцами и забыт на Украине - 11.08.2022 Украина.ру

"Конкурент Эдгара По" с Волыни. Казнен немцами и забыт на Украине

Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T23:00

2022-08-11T23:00

2022-08-11T23:00

история

западная украина

литература

1943

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Сейчас не принято вспоминать, что на Западной Украине помимо националистически настроенных политических и культурных деятелей всегда были (да и продолжают оставаться) люди, пророссийски, а в недавнем прошлом и коммунистически настроенные. Одним из таких забытых героев был Влас Мизинец, убитый оккупантами 11 августа 1943 г. В селе Заполье Любомльской волости Владимир-Волынского уезда Волынской губернии в крестьянской семье Владимира и Параски Матчуков 8 мая 1907 года родился сын Василь. Кроме него в семье ещё было четверо братьев и сестёр: Вера, Аполлинария, Ольга и Павел. Матчуки жили на хуторе Калинье, где занимались сельским хозяйством и лесными промыслами.В шесть лет Василь стал посещать церковно-приходскую школу, но не успел закончить даже второй класс – началась Первая мировая война. В 1915 году, когда австро-венгры оккупировали Волынь, семья Матчуков вместе с тысячами других волынян переселилась на восток. В тот год ближайшее к хутору Калинье местечко Любомье потеряло половину своего населения. Эвакуация Волыни на восток в Великороссию это яркий эпизод общности судеб украинского и русского народов, незаслуженно забытый за прошедшее с тех времён столетие.Семейство Матчуков очутилось далеко от родных мест в Курской губернии. Василь, чтобы помочь родителям, как грамотный, нанялся писарем к мировому судье. В его лице он обрёл не только работодателя, но и отзывчивого учителя, который разрешил пытливому волынскому пареньку ознакомится с содержимым его обширной библиотеки. В результате за четыре года работы писарем Василь, переписывая решения, постановления и другие тексты, не только выработал хороший почерк, но и познакомился с сочинениями Пушкина, Гоголя, Толстого и других классиков русской и мировой литературы.По настоянию и благодаря помощи своего наставника за четыре года, без отрыва от работы, Василь освоил программу гимназического курса, выучил немецкий язык. Но затем началась революция, все источники выживания семейство Матчуков потеряло, и в результате в июне 1919 года вернулось в родные места, хотя они уже к тому времени были оккупированы поляками. Но выбирать не приходилось.Бедные родители не могли обеспечить своему талантливому сыну дальнейшее образование, и ему пришлось в 12 лет наниматься на работу. За следующие семь лет Василь успел поработать на польских панов Радзивилов на их фольварке (хуторе) возле Олики, на панов Ухолоневских на их фольварке у Горохова, вкалывал на железной дороге в Ковеле и лесопильном заводе в Киверцах, помощником путевого мастера в Любомле.Свободолюбие и гнёт польских эксплуататоров в 1926 году заставили его взяться за перо и почти одновременно привели в ряды Коммунистической партии Западной Украины – поэтом и подпольщиком он стал в 19 лет. Политические убеждения юноши сказались на его творчестве, пропитанном любовью к родной земле, борьбой за её свободу и строительством нового справедливого мира:Трясемо до краю основистарого ладу…Людину, життя, світ, - обновим,і землю оту!Василь не был одинок в своих пророссийских и коммунистических настроениях. В 1927 году во Львове был основан литературный журнал "Вікна" (укр. – окна), в котором публиковалось творчество писателей, публицистов и поэтов со сходными взглядами на жизнь и будущее Украины. Первое стихотворение Василя в нём опубликовали в 1928 году.Так как его партийный псевдоним был "Влас", а сам он отличался небольшим ростом, он взял себе литературный псевдоним Влас Мизинец, под которым и вошёл в историю.Весной 1929 года начинающего поэта избрали делегатом Первого совета пролетарских писателей Западной Украины. На нём 12 мая 1929 года во Львове было провозглашено создание литературного объединения западно-украинских писателей, которое назвали "Горно" (укр. - горнило). Здесь Влас Мизинец нашёл своих единомышленников, таких как Степан Тудор, Василий Бобинский, Ярослав Галан, Александр Гаврилюк и другие. Его самого поставили во главе группы крестьянских писателей.Старшие товарищи увидели в молодом талантливом волынском пареньке "великую многообещающую силу", "высокой закалки революционного творца". Журнал "Окна" в 1929 характеризовал его следующими словами:"Мизинец – хваткий, с одного комля вытесанный, как сказал бы Тудор (западно-украинский писатель, общепризнанный лидер "Горнила" – Прим. автора), волынский парубок, чаще всего молчаливый, только в диалогах отваживающийся оставить своё молчание, но и тогда в словах взвешенный, своим почерком способный составить конкуренцию самому Эдгару По, и при всём при этом имеющий за плечами всего полтора года образования в церковноприходской школе, поэтому и учится с волчьей жадностью. Поэт кроя Чумаков и Влызьков (Василий Чумак и Олекса Влызько – популярные в то время среди украинских литераторов поэты – Прим. автора)"."Горнило" входило в Международное объединение революционных писателей (МОРП), которое работало под эгидой Коминтерна. Его деятельность и деятельность Власа Мизинца не могли не попасть в поле зрения крайне антикоммунистически настроенных польских властей. Первый арест и заключение молодого поэта состоялись в 1929 году. Последующие – в 1930-м и 1935-м. Полицейское дело, датированное 1935-м годом, характеризует "товарища Власа", как "коммуниста и весьма небезопасного элемента".Между арестами и во время их Влас Мизинец писал. Публиковались его новеллы, в том числе автобиографические из тетради "Ланам (укр. – полям), і фабрикам, і шахтам", которые до арестов планировалось издать единым сборником. Появлялись в печати его стихотворения "Вибух" (укр. - взрыв), "Налляті лихом вщерть" (укр. – наполненные горем до краёв), "Молоді ми і бадьорі", "Заводи, гудіте", "Привіт ланам", "Ми – велетні (укр. - великаны)" и другие, которые принесли автору публичное признание и известность.Журнал "Окна" № 12 за 1930–1931 годы среди победителей литературного конкурса назвал произведение Власа Мизинца "Чудо". В УССР в Харькове в 1932 году опубликовали сборник его рассказов "Виконати!" (укр. - выполнить), приняли молодого писателя и поэта в Союз писателей Украины.Всё своё свободное время Василь отдавал писательству и учёбе – он досконально помимо родного и русского языков знал немецкий, польский, иврит, изучал эсперанто, французский… китайский.До прихода нацистов и их приспешников в Любомльском районе проживало очень много евреев – Любомльская еврейская община одна из старейших на территории Украины, в то время она насчитывала почти 600 лет. Местные евреи просили Василя, видимо, подкрепляя свои просьбы оплатой, и он преподавал иврит их детям.Тем временем давление на западно-украинских писателей-марксистов росло с каждым днём.В 1932 году польские власти закрыли журнал "Окна". По тем же причинам в сентябре того же года прекратило своё существование общество "Горнило". После разгрома "Окон" с 1934 он стал сотрудничать с львовским альманахом "Поцейбіч" (укр. - по эту сторону) и даже писал в американские "Українські щоденні вісті". Но основные публикации выходили в советских журналах Харькова ("Робітниця", "Західна Україна", "Сяйво" укр. - сияние), Москвы ("Культура масс"), Одессы ("Металеві дні").Родственники вспоминали, что Василь постоянно ездил во Львов, и у него вроде как была там даже подруга, фотографию которой писатель бережно хранил. Но он о ней не распространялся, только не раз говорил, что жениться ему пока рано, потому что время неспокойное и "незачем на белый свет сирот плодить". Он словно предчувствовал, что долгий срок судьба ему не отпустит.В сентябре 1939 года ситуация на Волыни изменилась – Красная Армия присоединила Западную Украину к УССР. Влас Мизинец стал работать завучем школы-семилетки в родном селе Заполье Любомльского района, преподавал украинский язык и литературу.За то непродолжительное время, что оставалось до Великой Отечественной войны, он успел опубликовать в Любомльской районной газете "Новий шлях" (укр. - новый путь) несколько стихотворений… а потом наступило 22 июня 1941 года.Перед самым началом войны Власа Мизинца мобилизовали. Под Смоленском он попал в плен, после чего после ряда пересылок очутился неподалёку от родных мест в Хелмском концентрационном лагере. Родственники выкупили его и вернули домой (немцы в первый год оккупации охотно отпускали военнопленных – этнических украинцев – по домам).При новой власти Василь устроился на работу в Любомле в контору пчеловодства. Его родной брат Павел тоже увлекался поэзией и пошёл в ОУН-УПА. Он служил у бандеровцев пропагандистом и во время войны погиб. Но Влас Мизинец оставался верен своим коммунистическим убеждениям и был связным Любомльского партизанского отряда.7 августа 1943 года по доносу провокатора оккупанты его арестовали и 11 сентября после зверских пыток расстреляли на северо-восточной окраине Любомля вместе с другими местными активистами. Так в 36 лет ушёл из жизни поэт, писатель и настоящий патриот своей Родины Влас Мизинец, имя которого современные псевдопатриоты стараются забыть.

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Алексей Стаценко

Алексей Стаценко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, западная украина, литература, 1943