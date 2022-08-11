https://ukraina.ru/20220811/1037540624.html

Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС

Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС - 11.08.2022 Украина.ру

Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС

Вооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы затруднить наступление армии РФ, которая должна пройти через эти территории. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T13:15

2022-08-11T13:15

2022-08-11T13:16

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"Второе – мстят населению, которое оказалось на территории России, создают проблемы для России – нам придётся потратить десятки миллионов долларов на радиоактивную очистку территории", - сказал он.В начале недели Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции.В российском военном ведомстве назвали обстрел "новым актом ядерного терроризма". Эксперты напомнили, что серьезный инцидент на АЭС может привести к атомному взрыву или радиационному заражению местности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

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запорожская аэс, сергей марков, украина, всу, новости