Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
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Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС
Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС - 11.08.2022 Украина.ру
Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы затруднить наступление армии РФ, которая должна пройти через эти территории. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T13:15
2022-08-11T13:16
запорожская аэс
сергей марков
украина
всу
новости
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"Второе – мстят населению, которое оказалось на территории России, создают проблемы для России – нам придётся потратить десятки миллионов долларов на радиоактивную очистку территории", - сказал он.В начале недели Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции.В российском военном ведомстве назвали обстрел "новым актом ядерного терроризма". Эксперты напомнили, что серьезный инцидент на АЭС может привести к атомному взрыву или радиационному заражению местности.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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запорожская аэс, сергей марков, украина, всу, новости
Запорожская АЭС, Сергей Марков, Украина, ВСУ, Новости

Смертельная опасность. Эксперт объяснил, зачем украинцы обстреливают Запорожскую АЭС

13:15 11.08.2022 (обновлено: 13:16 11.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Вооруженные силы Украины обстреливают Запорожскую атомную электростанцию (АЭС), чтобы затруднить наступление армии РФ, которая должна пройти через эти территории. Такое мнение высказал политолог Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру
"Второе – мстят населению, которое оказалось на территории России, создают проблемы для России – нам придётся потратить десятки миллионов долларов на радиоактивную очистку территории", - сказал он.
В начале недели Вооруженные формирования Украины вновь обстреляли Запорожскую АЭС. В результате была повреждена высоковольтная линия, произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на распределительном устройстве станции.
В российском военном ведомстве назвали обстрел "новым актом ядерного терроризма". Эксперты напомнили, что серьезный инцидент на АЭС может привести к атомному взрыву или радиационному заражению местности.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
10:52
ВСУ снова пытались атаковать Запорожскую АЭСЗа ночь система ПВО отразили череду атак ударных беспилотников ВСУ и тяжелой артиллерии по Энергодару и ЗАЭС, об этом 11 августа сообщил замглавы Запорожской ВГА Владимир Рогов в своем Telegram-канале
 
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