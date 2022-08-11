Все на выход: Зеленский против россиян, даже "хороших" - 11.08.2022 Украина.ру
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Все на выход: Зеленский против россиян, даже "хороших"
Все на выход: Зеленский против россиян, даже "хороших" - 11.08.2022 Украина.ру
Все на выход: Зеленский против россиян, даже "хороших"
Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post потребовал от стран Запада на год закрыть для россиян свои границы. По его словам, ответственность за... Украина.ру, 11.08.2022
2022-08-11T13:25
2022-08-11T13:26
эксклюзив
украина
владимир зеленский
русские
депортация
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Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post потребовал от стран Запада на год закрыть для россиян свои границы. По его словам, ответственность за начало спецоперации лежит на всех гражданах России, поэтому их следует изолировать от всего мира до тех пор, пока они "не сменят свою философию".Предложение Зеленского депортировать всех русских созвучно с инициативой некоторых европейских лидеров запретить выдачу россиянам шенгенских виз.Больше других возмутились так называемые хорошие русские, которые покинули Россию и держатся западной повестки. Даже скандальный журналист Александр Невзоров (признан в России СМИ-иноагентом), получивший украинское гражданство, не перестал быть русским для украинцев, а значит, может быть тоже депортирован. Тем более, как показывает опыт Корбана и Саакашвили, сегодня у тебя есть украинский паспорт, а завтра – уже нет. Невзоров предрёк конфликт с президентом Зеленским: "Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашёл. Напомню, что практически все журналисты россии покинули территорию путинского режима и объявили ему идеологическую войну до "последней капли крови".Может ли сегодняшнее заявление Зеленского вызвать серьёзный конфликт между эмигрировавшей журналистикой и руководством Украины? Может. Запросто. Нам не впервой скрещивать клинки с президентами".Журналист Андрей Лошак вдруг заговорил об ошибках украинских политиков, главной из которых назвал насильственную украинизацию: "Мне так нравилась идея доктора Комаровского создать на месте Украины анти-Россию. Объединяться не только вокруг ненависти к врагу, но и вокруг какой-то конструктивной идеи, которой мог бы стать гуманизм. Строить страну, где свобода и уважение будут базовыми понятиями. И Арестович тоже говорил, что нельзя расчеловечивать целый народ, иначе мы будем уподобляться врагу. Что отстраивать нацию надо от гуманиста Сковороды, а не от преступника Бандеры.И тут все-таки полезло то, на что больно смотреть, поскольку все мы смотрим на Украину как на град Китеж. Как смотрели 2 года назад на Беларусь. Ну может у вас получится? Может вы вырвитесь из этой варварской, озлобленной, дышащей ненавистью тюрьмы на свет Божий и начнете строить что-то новое и светлое? Но пока не получается.Понятно, что на войне как на войне, не до базовых понятий. Но ведь и до войны было сделано множество ошибок. Вместо объединения двух народов - украиноязычного и русскоязычного - шла насильственная украинизация. Повсеместно запрещали русский язык. Если бы эта политика велась умнее, сейчас не было бы такого количества коллоборантов. А главная ошибка в том, что нельзя отгородиться совсем от России. Вырыть ров с крокодилами — как пишут в украинских пабликах.Можно отменить русскую культуру, загнать всех русских за можай, но Россия от этого не исчезнет. Вы можете сколько угодно делать вид, что ее нет в вашем мире, но она будет. Озлобленная и нищая, она будет переть из своих границ с жаждой мести и реванша. Позиция страуса точно не приблизит победу и строительство прекрасной анти-России будущего.Для многих русских - например, для журналистов, художников, политических активистов - такие возможности есть только в эмиграции. Предлагать собрать сейчас всех, кто активно борется с войной, и депортировать их в РФ, где их быстренько всех пересажают, - это как-то поможет излечить пациента? Приблизит Украину к победе? Остановит войну?"Российский журналист Станислав Кучер из США тоже отреагировал на инициативу Зеленского. Его позиция – не судить строго президента воюющей страны, от которого не стоит ожидать "стопроцентно осознанных мыслей и поступков":"По поводу интервью Владимира Зеленского "The Washington Post", в котором он призвал страны Запада закрыть границы для граждан России вне зависимости от их политической позиции. Редкий случай, когда возмущение или как минимум недоумение выразили самые разные инфлюенсеры, уехавшие из России после 24 февраля.Невзоров совершенно логично закончил свой пост словами о том, что "руководству Украины следует быть аккуратнее в своих заявлениях и пояснять, кто "имеется в виду", а кто не имеется". Шендерович с горькой иронией заметил: "Не имея возможности дотянуться до Путина, унизить новым унижением тех, кто находится у него в заложниках, - какая прекрасная сублимация!" Я прочел много хороших, с разным градусом эмоции постов на эту тему, под многими поставил "лайк". И вот что считаю важным сказать сам.Главное - нет смысла обижаться, возмущаться, впускать в себя по такому случаю негатив и тем паче менять свое отношение к Зеленскому.Во-первых, человек полгода несет на своих окрепших, но все же не железных плечах такую ношу, которая в новом тысячелетии не выпадала на долю ни одного европейского лидера. Он не андроид, не инопланетянин и не йогин десятого уровня, ожидать от него стопроцентно осознанных мыслей, слов и поступков в режиме 24/7 как минимум наивно. Советовать Зеленскому быть аккуратнее в заявлениях, тем более в априори резонансных интервью, конечно, можно - но ожидать от него безукоризненной аккуратности точно не стоит.Я, кстати, не думаю, что, в отличие от первых месяцев войны, все граждане России для него теперь "на одно лицо". Уверен, он прекрасно все понимает и точно не призывает выслать обратно в Россию ни журналистов "Дождя", ни кого-либо еще из политэмигрантов, включая Шендеровича, Невзорова или Галкина.Во-вторых, даже если вдруг предположить, что "концепция изменилась", и каждое слово он произнес абсолютно осознанно, его можно понять. Как написал политолог Аббас Галлямов, "у него своя паства, своя логика и своя повестка - и нельзя требовать от него слишком многого".В-третьих, точно не стоит торопиться переживать еще и по той простой причине, что далеко не все, к чему призывает или о чем просит президент Украины, его западные союзники выполняют. Небо над воюющей Украиной открыто до сих пор, далеко не все оружие, о котором украинское руководство просило, Запад предоставил, далеко не все санкции, к которым призывал Зеленский, введены.
https://ukraina.ru/20220811/1037526148.html
https://ukraina.ru/20220801/1037063171.html
https://ukraina.ru/20220726/1036873570.html
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Виктория Титова
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, владимир зеленский, русские, депортация
Эксклюзив, Украина, Владимир Зеленский, русские, депортация

Все на выход: Зеленский против россиян, даже "хороших"

13:25 11.08.2022 (обновлено: 13:26 11.08.2022)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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Виктория Титова
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Ранее Владимир Зеленский в интервью The Washington Post потребовал от стран Запада на год закрыть для россиян свои границы. По его словам, ответственность за начало спецоперации лежит на всех гражданах России, поэтому их следует изолировать от всего мира до тех пор, пока они "не сменят свою философию".
Предложение Зеленского депортировать всех русских созвучно с инициативой некоторых европейских лидеров запретить выдачу россиянам шенгенских виз.
Больше других возмутились так называемые хорошие русские, которые покинули Россию и держатся западной повестки.
Владимир Корнилов интервью
10:57
Владимир Корнилов: Российских либералов на Украине будут бить не по морде, а по паспорту
Даже скандальный журналист Александр Невзоров (признан в России СМИ-иноагентом), получивший украинское гражданство, не перестал быть русским для украинцев, а значит, может быть тоже депортирован. Тем более, как показывает опыт Корбана и Саакашвили, сегодня у тебя есть украинский паспорт, а завтра – уже нет.
Невзоров предрёк конфликт с президентом Зеленским:
"Долго искал объяснения и оправдания этой странной реплике. Пока не нашёл. Напомню, что практически все журналисты россии покинули территорию путинского режима и объявили ему идеологическую войну до "последней капли крови".
Может ли сегодняшнее заявление Зеленского вызвать серьёзный конфликт между эмигрировавшей журналистикой и руководством Украины? Может. Запросто. Нам не впервой скрещивать клинки с президентами".
Журналист Андрей Лошак вдруг заговорил об ошибках украинских политиков, главной из которых назвал насильственную украинизацию:
"Мне так нравилась идея доктора Комаровского создать на месте Украины анти-Россию. Объединяться не только вокруг ненависти к врагу, но и вокруг какой-то конструктивной идеи, которой мог бы стать гуманизм. Строить страну, где свобода и уважение будут базовыми понятиями. И Арестович тоже говорил, что нельзя расчеловечивать целый народ, иначе мы будем уподобляться врагу. Что отстраивать нацию надо от гуманиста Сковороды, а не от преступника Бандеры.
И тут все-таки полезло то, на что больно смотреть, поскольку все мы смотрим на Украину как на град Китеж. Как смотрели 2 года назад на Беларусь. Ну может у вас получится? Может вы вырвитесь из этой варварской, озлобленной, дышащей ненавистью тюрьмы на свет Божий и начнете строить что-то новое и светлое? Но пока не получается.
Понятно, что на войне как на войне, не до базовых понятий. Но ведь и до войны было сделано множество ошибок. Вместо объединения двух народов - украиноязычного и русскоязычного - шла насильственная украинизация. Повсеместно запрещали русский язык.
Если бы эта политика велась умнее, сейчас не было бы такого количества коллоборантов. А главная ошибка в том, что нельзя отгородиться совсем от России. Вырыть ров с крокодилами — как пишут в украинских пабликах.
Можно отменить русскую культуру, загнать всех русских за можай, но Россия от этого не исчезнет. Вы можете сколько угодно делать вид, что ее нет в вашем мире, но она будет. Озлобленная и нищая, она будет переть из своих границ с жаждой мести и реванша. Позиция страуса точно не приблизит победу и строительство прекрасной анти-России будущего.
Для многих русских - например, для журналистов, художников, политических активистов - такие возможности есть только в эмиграции. Предлагать собрать сейчас всех, кто активно борется с войной, и депортировать их в РФ, где их быстренько всех пересажают, - это как-то поможет излечить пациента? Приблизит Украину к победе? Остановит войну?"
Суд США молоток
1 августа, 10:12
"За невозможностью исполнения": украинцев перестали депортировать из РФРоссийские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за "отсутствия фактической возможности их исполнения". Об этом 1 августа сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на экспертов правозащитной организации Московской Хельсинкской группы
Российский журналист Станислав Кучер из США тоже отреагировал на инициативу Зеленского. Его позиция – не судить строго президента воюющей страны, от которого не стоит ожидать "стопроцентно осознанных мыслей и поступков":
"По поводу интервью Владимира Зеленского "The Washington Post", в котором он призвал страны Запада закрыть границы для граждан России вне зависимости от их политической позиции. Редкий случай, когда возмущение или как минимум недоумение выразили самые разные инфлюенсеры, уехавшие из России после 24 февраля.
Невзоров совершенно логично закончил свой пост словами о том, что "руководству Украины следует быть аккуратнее в своих заявлениях и пояснять, кто "имеется в виду", а кто не имеется". Шендерович с горькой иронией заметил: "Не имея возможности дотянуться до Путина, унизить новым унижением тех, кто находится у него в заложниках, - какая прекрасная сублимация!" Я прочел много хороших, с разным градусом эмоции постов на эту тему, под многими поставил "лайк". И вот что считаю важным сказать сам.
Главное - нет смысла обижаться, возмущаться, впускать в себя по такому случаю негатив и тем паче менять свое отношение к Зеленскому.
Во-первых, человек полгода несет на своих окрепших, но все же не железных плечах такую ношу, которая в новом тысячелетии не выпадала на долю ни одного европейского лидера. Он не андроид, не инопланетянин и не йогин десятого уровня, ожидать от него стопроцентно осознанных мыслей, слов и поступков в режиме 24/7 как минимум наивно.
Советовать Зеленскому быть аккуратнее в заявлениях, тем более в априори резонансных интервью, конечно, можно - но ожидать от него безукоризненной аккуратности точно не стоит.
Киев
26 июля, 13:58
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Я, кстати, не думаю, что, в отличие от первых месяцев войны, все граждане России для него теперь "на одно лицо". Уверен, он прекрасно все понимает и точно не призывает выслать обратно в Россию ни журналистов "Дождя", ни кого-либо еще из политэмигрантов, включая Шендеровича, Невзорова или Галкина.
Во-вторых, даже если вдруг предположить, что "концепция изменилась", и каждое слово он произнес абсолютно осознанно, его можно понять. Как написал политолог Аббас Галлямов, "у него своя паства, своя логика и своя повестка - и нельзя требовать от него слишком многого".
В-третьих, точно не стоит торопиться переживать еще и по той простой причине, что далеко не все, к чему призывает или о чем просит президент Украины, его западные союзники выполняют. Небо над воюющей Украиной открыто до сих пор, далеко не все оружие, о котором украинское руководство просило, Запад предоставил, далеко не все санкции, к которым призывал Зеленский, введены.
 
ЭксклюзивУкраинаВладимир Зеленскийрусскиедепортация
 
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