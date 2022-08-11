https://ukraina.ru/20220811/1037531588.html
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков - 11.08.2022 Украина.ру
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района, граничащего с Сумской областью Украины. Об этом он написал 11 августа в своем Telegram-канале
2022-08-11T10:50
2022-08-11T10:50
2022-08-11T10:50
новости
курская область
обстрелы
всу
россия
губернатор
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Ранее Старовойт сообщил о попытке подрыва путей на 28-м километре железной дороги "Льгов - Суджа". Участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Движение составов приостановили и начали ремонт.Шестого августа ВСУ обстреляли окрестности села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, сообщил Старовойт, российские военнослужащие ответным огнем подавили точки ВСУ.В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, обстрелы, всу, россия, губернатор
Новости, Курская область, обстрелы, ВСУ, Россия, губернатор
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района, граничащего с Сумской областью Украины. Об этом он написал 11 августа в своем Telegram-канале
В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные посёлки – Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже
Роман Старовойт
губернатор Курской области
Ранее Старовойт сообщил о попытке подрыва путей на 28-м километре железной дороги "Льгов - Суджа". Участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Движение составов приостановили и начали ремонт.
Шестого августа ВСУ обстреляли окрестности села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, сообщил Старовойт, российские военнослужащие ответным огнем подавили точки ВСУ.
В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.