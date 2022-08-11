Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков - 11.08.2022 Украина.ру
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Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков - 11.08.2022 Украина.ру
Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района, граничащего с Сумской областью Украины. Об этом он написал 11 августа в своем Telegram-канале
2022-08-11T10:50
2022-08-11T10:50
новости
курская область
обстрелы
всу
россия
губернатор
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Ранее Старовойт сообщил о попытке подрыва путей на 28-м километре железной дороги "Льгов - Суджа". Участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Движение составов приостановили и начали ремонт.Шестого августа ВСУ обстреляли окрестности села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, сообщил Старовойт, российские военнослужащие ответным огнем подавили точки ВСУ.В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.
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новости, курская область, обстрелы, всу, россия, губернатор
Новости, Курская область, обстрелы, ВСУ, Россия, губернатор

Губернатор Курской области сообщил об обстрелах приграничных поселков

10:50 11.08.2022
 
© Роман СтаровойтПоселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
Поселок Теткино в Курской области после обстрела ВСУ
© Роман Старовойт
Читать в
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстрелах Глушковского района, граничащего с Сумской областью Украины. Об этом он написал 11 августа в своем Telegram-канале
В Глушковском районе снова неспокойно, противник обстреливает приграничные посёлки – Теткино, Попово-Лежачи. Подробности сообщу позже
Роман Старовойт
губернатор Курской области
Ранее Старовойт сообщил о попытке подрыва путей на 28-м километре железной дороги "Льгов - Суджа". Участок использовался для маневровых работ с грузовыми вагонами. Движение составов приостановили и начали ремонт.
Шестого августа ВСУ обстреляли окрестности села Коровяковки и хутора Отруба. Ни один снаряд не достиг цели, сообщил Старовойт, российские военнослужащие ответным огнем подавили точки ВСУ.
В конце июля ВСУ обстреляли поселок Теткино из минометов. Власти зафиксировали 20 прилетов, пострадавших нет.
Бойцы чеченского отряда Ахмат в ЛНР - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 16:52
ВСУ планируют контрнаступление, США пытаются истощить РоссиюО чём говорили эксперты 1 августа
 
НовостиКурская областьобстрелыВСУРоссиягубернатор
 
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