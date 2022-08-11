Военный эксперт сказал, чем закончится затея привлечь в Донбасс сирийцев и северокорейцев - 11.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт сказал, чем закончится затея привлечь в Донбасс сирийцев и северокорейцев
Военный эксперт сказал, чем закончится затея привлечь в Донбасс сирийцев и северокорейцев - 11.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт сказал, чем закончится затея привлечь в Донбасс сирийцев и северокорейцев
Идея о том, чтобы привлечь для участия в спецоперации добровольцев из Сирии или Северной Кореи – это заведомая ахинея. Это ненужно ни с военной, ни с политической точки зрения. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
2022-08-11T09:55
2022-08-11T09:55
новости
донбасс
сирия
кндр
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Эксперт отметил, что качество сирийской пехоты заведомо плохое, о качестве северокорейской пехоты мы не знаем, потому что это "тайна, обернутая в загадку внутри секрета", но мы не уверены, что Ким Чен Ын захочет давать эту пехоту.Специалист также отметил, что если с иностранными контингентами не отрабатывать взаимодействие годами, то это проблема, потому что они ощутимо выпадают из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий.Так что давайте все же русскую пехоту как-нибудь привлекать, потому что она надежнее, и потому что она хорошо представляет нашу систему вооружений и командную цепочку, заключил собеседник издания.
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новости, донбасс, сирия, кндр
Новости, Донбасс, Сирия, КНДР

Военный эксперт сказал, чем закончится затея привлечь в Донбасс сирийцев и северокорейцев

09:55 11.08.2022
 
© vk.com / WARCATS.RUЕвгений Норин
Евгений Норин - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© vk.com / WARCATS.RU
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Идея о том, чтобы привлечь для участия в спецоперации добровольцев из Сирии или Северной Кореи – это заведомая ахинея. Это ненужно ни с военной, ни с политической точки зрения. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру
Эксперт отметил, что качество сирийской пехоты заведомо плохое, о качестве северокорейской пехоты мы не знаем, потому что это "тайна, обернутая в загадку внутри секрета", но мы не уверены, что Ким Чен Ын захочет давать эту пехоту.
"Представьте, какие политические последствия это будет иметь. Украина будет говорить, что на них вообще напала какая-то Золотая Орда. Я уже представляю заголовки в СМИ, что "Россия привела на Украину сирийских террористов, которые грабят Кривой Рог". Я этого не хочу, а такие инциденты будут, потому что таковы люди и такова война", - подчеркнул Норин.
Специалист также отметил, что если с иностранными контингентами не отрабатывать взаимодействие годами, то это проблема, потому что они ощутимо выпадают из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий.
Так что давайте все же русскую пехоту как-нибудь привлекать, потому что она надежнее, и потому что она хорошо представляет нашу систему вооружений и командную цепочку, заключил собеседник издания.
 
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