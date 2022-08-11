https://ukraina.ru/20220811/1037526727.html

Военный эксперт сказал, чем закончится затея привлечь в Донбасс сирийцев и северокорейцев

Военный эксперт сказал, чем закончится затея привлечь в Донбасс сирийцев и северокорейцев - 11.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт сказал, чем закончится затея привлечь в Донбасс сирийцев и северокорейцев

Идея о том, чтобы привлечь для участия в спецоперации добровольцев из Сирии или Северной Кореи – это заведомая ахинея. Это ненужно ни с военной, ни с политической точки зрения. Об этом рассказал военный историк Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру

2022-08-11T09:55

2022-08-11T09:55

2022-08-11T09:55

новости

донбасс

сирия

кндр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103359/96/1033599664_0:25:1920:1105_1920x0_80_0_0_6f8ad757f9c5a77c4765f215616e2bb7.jpg.webp

Эксперт отметил, что качество сирийской пехоты заведомо плохое, о качестве северокорейской пехоты мы не знаем, потому что это "тайна, обернутая в загадку внутри секрета", но мы не уверены, что Ким Чен Ын захочет давать эту пехоту.Специалист также отметил, что если с иностранными контингентами не отрабатывать взаимодействие годами, то это проблема, потому что они ощутимо выпадают из общего боевого организма, начиная от языкового барьера и заканчивая тем, что они будут чувствовать себя в другой культуре и боевой дух у них будет соответствующий.Так что давайте все же русскую пехоту как-нибудь привлекать, потому что она надежнее, и потому что она хорошо представляет нашу систему вооружений и командную цепочку, заключил собеседник издания.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, сирия, кндр