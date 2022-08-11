Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ - 11.08.2022 Украина.ру
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Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ - 11.08.2022 Украина.ру
Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ
Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты Frettabladid за оскорбление российского флага. Об этом говорится 10 августа в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram
2022-08-11T07:20
2022-08-11T07:20
флаг
россия
исландия
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Дипломаты обратили внимание, что на одной из опубликованных газетой фотографий "некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации".В посольстве отметили, что ожидают официальных извинений от редакции газеты.Речь идет о статье под названием "У украинцев нет менталитета капитуляции". В завершении стати газета опубликовала фотографию, на которой неизвестный стоит в обуви прямо на флаге. "Украинцы нашли новое применение российскому флагу", — говорится в подписи к фотографии.Дипломаты напомнили руководству газеты о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, согласно которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
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флаг, Россия, Исландия, Новости

Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ

07:20 11.08.2022
 
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
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Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты Frettabladid за оскорбление российского флага. Об этом говорится 10 августа в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram
Дипломаты обратили внимание, что на одной из опубликованных газетой фотографий "некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации".

"Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике", — заявили в дипмиссии.

В посольстве отметили, что ожидают официальных извинений от редакции газеты.

Речь идет о статье под названием "У украинцев нет менталитета капитуляции". В завершении стати газета опубликовала фотографию, на которой неизвестный стоит в обуви прямо на флаге.
"Украинцы нашли новое применение российскому флагу", — говорится в подписи к фотографии.
Дипломаты напомнили руководству газеты о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, согласно которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
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4 августа, 13:15
Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИЭпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа
 
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