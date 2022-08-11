https://ukraina.ru/20220811/1037520056.html

Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ

Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ - 11.08.2022 Украина.ру

Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ

Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты Frettabladid за оскорбление российского флага. Об этом говорится 10 августа в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram

2022-08-11T07:20

2022-08-11T07:20

2022-08-11T07:20

флаг

россия

исландия

новости

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Дипломаты обратили внимание, что на одной из опубликованных газетой фотографий "некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации".В посольстве отметили, что ожидают официальных извинений от редакции газеты.Речь идет о статье под названием "У украинцев нет менталитета капитуляции". В завершении стати газета опубликовала фотографию, на которой неизвестный стоит в обуви прямо на флаге. "Украинцы нашли новое применение российскому флагу", — говорится в подписи к фотографии.Дипломаты напомнили руководству газеты о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, согласно которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.

https://ukraina.ru/20220804/1037290149.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

флаг, россия, исландия, новости