Посольство в Исландии потребовало извинений за оскорбление флага РФ
© СС0, Pixabay
© СС0, Pixabay
Посольство России в Исландии потребовало извинений от местной газеты Frettabladid за оскорбление российского флага. Об этом говорится 10 августа в сообщении дипмиссии, опубликованном в Telegram
Дипломаты обратили внимание, что на одной из опубликованных газетой фотографий "некто попирает ногами государственный флаг Российской Федерации".
"Рассматриваем сам факт публикации такой фотографии в центральном печатном издании Исландии как проявление неприкрытого неуважения к Российской Федерации и ее государственной символике", — заявили в дипмиссии.
В посольстве отметили, что ожидают официальных извинений от редакции газеты.
Речь идет о статье под названием "У украинцев нет менталитета капитуляции". В завершении стати газета опубликовала фотографию, на которой неизвестный стоит в обуви прямо на флаге.
Речь идет о статье под названием "У украинцев нет менталитета капитуляции". В завершении стати газета опубликовала фотографию, на которой неизвестный стоит в обуви прямо на флаге.
"Украинцы нашли новое применение российскому флагу", — говорится в подписи к фотографии.
Дипломаты напомнили руководству газеты о статье 95 Уголовного кодекса Исландии, согласно которой за публичное оскорбление иностранных государственных символов предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы.
4 августа, 13:15Украинский флаг встал между Вайкуле и ее фанатами – СМИЭпатажная выходка певицы Лаймы Вайкуле с украинским флагом во время концерта в Латвии "очевидно убавил любовь российской публики", считает редактор издания Дни.ру Виктория Сергеева. Материал опубликован на сайте издания 4 августа