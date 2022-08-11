https://ukraina.ru/20220811/1037519267.html

Николаев во время войны. Власть ловит диверсантов и не видит катастрофы

Николаев во время войны. Власть ловит диверсантов и не видит катастрофы - 11.08.2022 Украина.ру

Николаев во время войны. Власть ловит диверсантов и не видит катастрофы

Украина.ру, 11.08.2022

2022-08-11T07:45

2022-08-11T07:45

2022-08-11T08:38

эксклюзив

николаев

украина

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Практически с самого начала российской специальной военной операции Николаев оказался на переднем крае боевых действий, что самым тяжелым образом сказывается на ситуации в городе: регулярные прилеты, разрушения, гибель как военных, так и гражданских, гуманитарная катастрофа, тотальные репрессии против инакомыслящих.Военная обстановка. Вместо наступления ВСУ на Херсон город готовят к оборонеНе проходит и дня, чтобы со стороны ВС РФ не следовали удары по местам сосредоточения бойцов ВСУ и их военной техники. Естественно, в лучших традициях киевского режима их располагали в жилых кварталах, объектах гражданской инфраструктуры. Часто огонь из артиллерии и РЗСО по Херсону и населенных пунктам Херсонской области велся именно с позиций, расположенных вблизи домов с мирными жителями, чтобы вызвать туда ответ и жертвы среди не комбатантов.Киевский Генштаб пытался сделать город базой для организации потенциального наступления на Херсон, постоянно подбрасывая туда резервы. Однако мощными ракетно-артиллерийскими ударами ВС РФ их систематически «перемалывали», не дав собрать достаточно серьезный кулак. Поражение наносится довольно существенное — хоронят от нескольких десятков до нескольких сотен вэсэушников. В связи с этим украинское руководство было вынуждено от своих планов наступления, по-видимому, отказаться, рассказав, что это была лишь «информационная операция». Видимо, военная логика все же взяла верх над политической, ведь наступление в степи в условиях тотального огневого превосходства российской армии могло привести к разгрому и обрушению фронта. Попытки нарушить ее логистику на Херсонщине в том числе с помощью американских систем HIMARS имели место, но фундаментальной цели, несмотря на определенный урон, они не достигли.Сейчас спикеры киевского режима сменили риторику, говоря о потенциальном российском наступлении на Николаев и сосредоточении в Херсоне до 25 тыс человек личного состава. По словам генерала ВСУ Дмитрия Марченко, ВС РФ могут попытаться создать себе плацдарм для наступления на Вознесенск и Южноукраинск, а затем попробовать взять Николаев в кольцо. Что ж, посмотрим, насколько оправдаются данные прогнозы, однако интенсивность боевых действий на указанном направлении может вскоре возрасти. Оборона украинской армии в городе строится по образцу Мариуполя, поэтому многие эксперты рекомендуют покинуть его. Хотя, по изрядно опустевшим улицам видно, что из Николаева выехали как минимум половина населения, которое до СВО насчитывало около 500 тыс. человек.Люли жалуются на внутренние прилеты, губернатор Ким лжет об использовании ВС РФ С-300Тем временем, местные жители фиксируют, что часть прилетов по городу имеет внутренний характер — со стороны расположения ВСУ, и снарядами, которые от расположения россиян просто не долетят, например минометов ближнего действия.«Дом по улице Гоголя. После часа ночи попало, хозяева живы. Внутренности животных по всему двору и воротам. Была повреждена газовая труба. Воды и света нет. Газовая служба сработала оперативно, починили, газ дали. Хоть что-то в Николаеве еще работает. Приезжали из администрации, привезли плёнку для окон и брезент, заявку на шифер обещали оформить с добавкой: "Ну вы ж понимаете, сейчас ничего нет". А так люди помогают друг другу как могут. За редким исключением некоторых неадекватов, ура-патриотов и просто "добрых" соседей, способных радоваться таким вещам и под шумок загребать воду, адресованную не им», — рассказывает один из горожан.Немалую часть прилетов, которые сопровождаются гибелью и ранением мирных жителей являются следствием работы ПВО. Николаевский губернатор Ким пытается неумело врать по поводу того, что ВС РФ якобы обстреливает город ракетами из комплекса С-300. Но учитывая наличие у России достаточного количества самых разных наступательных вооружений, использование С-300 в таком качестве попросту нелогично.«На самом деле всему виной старые ракеты от С-300, самой молодой, из которых 31 год. Гарантий срок эксплуатации всех ракет от С-300 закончился в 2001 году... Для части ракет он был продлён (заменили ракетное топливо, аккумуляторы и детонаторы), но большинство ракет в арсеналах Украины устарели. Все ракеты с продлённым сроком или отстреляны, или уничтожены в начале боевых действий. Поэтому именно украинское ПВО генерирует основную часть прилетов в жилые дома Николаева, пока Ким и ему подобные рассказывают сказки про российское происхождение С-300. Естественно, те, кто поддает такие сообщения критике, приравниваются к русским «диверсантам» или предателям. Кроме того, отметим, что у ВС РФ в достатке ракет самых разных систем. ПВО в целях обстрелов военных объектов использовать просто нелогично, оно нужнее для отражения атак ВСУ в сторону Херсона», — описывает ситуацию телеграм-канал «Медведь».Террор и репрессии СБУНе достигнув больших успехов в военных действиях и в антикризисном управлении городом, местная власть преуспела в репрессиях против инакомыслящих. Так, с 5 по 8 августа Николаев закрыли на комендантский час, в рамках которого организовали поквартирный обход для поиска нелояльных горожан. Оправдывали это наличием большого количества «агентов», делящихся с ВС РФ местами расположения ВСУ. При этом в качестве доказательства «антиукраинских намерений» использовали посты в социальных сетях против правительства, подписку на российские соцсети, общение с родственниками из РФ.«Обыски прошли, все в телефонах и компьютере перерыли, долго все шерстили. Но мы подготовились и все стёрли из телефонов и компьютера. Обыск делали внешне хорошие, высокие, красивые и культурные мальчики. С автоматами. И говорят на хорошем русском языке», — делится впечатлениями местная жительница.Но аресты показывают, насколько «хороши» эти мальчики в своем деле. Например, николаевец Юрий Арбатский был арестован как раз за подписку на российский телеграм-канал — ему вменили передачу данных о перемещении ВСУ. Сам мужчина был возмущен ущемлением прав русских и русскоязычных.«Моя дочь училась в младшей школе на русском языке, и со следующего года преподавания на русском языке не будет», — негодовал он.В общем-то дискриминация русского языка действительно была до СВО, а такие вот недовольные нарушением своих базовых прав сейчас удобная мишень для СБУ. По свидетельству генерала Марченко, за «длинный» комендантский час в Николаеве схвачены 400 человек, многие из которых якобы работали на Россию. Похоже, что такими темпами городские СИЗО будут просто переполнены новыми политическими заключенными.Многих местных жителей возмутил снос памятника Пушкину. Люди не понимают ложной необходимости отказа от культуры, в которой они были воспитаны, но говорить об этом, по изложенным выше причинам, могут только очень тихо и в узком кругу тех, кому доверяют.Гуманитарная катастрофаЧто же касается гуманитарной ситуации в Николаеве, иначе как катастрофической ее не назовешь. Долгое время город находится без питьевой воды: местные власти не в состоянии восстановить централизованное водоснабжение и обеспечить население данным необходимым для жизни ресурсом. На текущий момент в некоторых районах города из кранов течет лишь техническая вода, что контрастирует не только с находящимся в 20 км Херсоном, но и с разрушенным Мариуполем, где водопровод начали восстанавливать гораздо быстрее. Местные СМИ пишут, что воду невозможно очистить даже кипячением, и жидкость непригодна не только для питья, но даже для мытья посуды. Губернатор Ким и мэр Сенкевич только кормят население обещаниями, но с каждым разом сроки становятся все туманнее.С учетом того, что город уже длительное время находится в прифронтовой зоне, многие уехали, коммерческие предприятия либо разорились, либо закрылись, остро стоит вопрос безработицы: только сфера услуг схлопнулась более, чем на треть. Значительная часть горожан остались без средств к существованию, растратив свои накопления. Но цены по всей Украине активно растут буквально на все, включая продукты питания и предметы первой необходимости.«Гуманитарка» и карточкиВ Николаеве, чтобы обеспечить горожан хоть чем-то, решили пойти хорошо известным из прошлого путем и ввести продуктовые карточки. Теперь банку тушенки и хлеб выдают раз в три дня строго на руки по паспорту или пенсионному удостоверению. Такая ситуация возникла из-за повсеместного расхищения «гуманитарки» нечистыми на руку чинушами. Пунктов выдачи в городе очень мало, особенно тяжело приходится пенсионерам и инвалидам, которым пытаются помогать различные волонтерские группы.Из-за топливного кризиса на Николаевщине отмечаются проблемы с дизтопливом и бензином в Вознесенске, Первомайске и самом Николаеве. Решить вопрос власти попытались отказом от регулирования цен и увеличением поставок из ЕС. Однако доступность снизилась — стоимость горючего начинается от 65—70 грн за литр. Это привело к удорожанию стоимости проезда в общественном транспорте в отдельных населенных пунктах области. Конечно, учитывая финансовое положение, не каждый может позволить себе заправить даже малолитражный автомобиль.Также наблюдается существенный дефицит различных лекарств и квалифицированных медиков. Основные специалисты либо покинули город, либо задействованы для лечения раненых украинских военных. В нынешней обстановке в Николаеве лучше не болеть.В целом, николаевцы предоставлены самим себе — ни центральной, ни местным властям, занятым бюджетным распилом, милитаристским угаром и самопиаром, до их нужд нет никакого дела.

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Виталий Диденко

Виталий Диденко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виталий Диденко

эксклюзив, николаев, украина