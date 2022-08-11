Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Для того, чтобы прекратить сопротивление, нужна политическая воля, которой нет у Зеленского, считает народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам политика, украинская власть в настоящий момент полностью контролируется Великобританией и США.
Чтобы сказать "хватит", для этого нужно иметь политическую волю и право сказать "хватит". У Зеленского нет ни того, ни другого. У него нет права сказать "хватит", от него ничего не зависит абсолютно. Он полностью физически контролируется британцами и американцами. Его охрана, его окружение выстроены таким образом – он физически сделать этого не может.
Килинкаров добавил, что Украина может прекратить сопротивление только при условии, если Запад в лице американцев или британцев поймут, что Украина стала экономически невыгодным проектом и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации.
По-другому не будет. От того, чего хочет Зеленский или не хочет – никто его спрашивать не будет. В этом и трагедия заключается, что никакого права на принятие решения у него уже нет. Он свое право продал, обменял на зеленые бумажки, которые в большом количестве накапливают он и пятнадцать его лучших друзей.
В настоящий момент Зеленский не способен принимать политические решения, добавил Килинкаров.
22 апреля, 15:45Царёв заявил, что без Одессы Украина капитулируетБывший депутат Верховной Рады Олег Царёв считает, что вопрос о капитуляции Киева встанет, если Одесса не будет в составе Украины, и, если будет нарушена железнодорожная инфраструктура страны. Об этом 22 апреля он заявил в комментарии NEWS.ru
Полностью интервью можно прочитать здесь.