Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление - 11.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220811/1037514409.html
Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление
Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление - 11.08.2022 Украина.ру
Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление
Для того, чтобы прекратить сопротивление, нужна политическая воля, которой нет у Зеленского, считает народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-11T06:09
2022-08-11T06:09
всу
капитуляция
украина
владимир зеленский
новости
спиридон килинкаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/78/1034007811_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f4287ddc23ac2eb033cac4ede27d55a8.jpg.webp
По словам политика, украинская власть в настоящий момент полностью контролируется Великобританией и США.Килинкаров добавил, что Украина может прекратить сопротивление только при условии, если Запад в лице американцев или британцев поймут, что Украина стала экономически невыгодным проектом и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации.В настоящий момент Зеленский не способен принимать политические решения, добавил Килинкаров.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220422/1033837627.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103400/78/1034007811_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_d92849eefe11a1c52f9a55e50a4ee4a2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
всу, капитуляция, украина, владимир зеленский, новости, спиридон килинкаров
ВСУ, капитуляция, Украина, Владимир Зеленский, Новости, Спиридон Килинкаров

Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление

06:09 11.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдача в плен последней группы украинских боевиков с "Азовстали"
Сдача в плен последней группы украинских боевиков с Азовстали
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Для того, чтобы прекратить сопротивление, нужна политическая воля, которой нет у Зеленского, считает народный депутат Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам политика, украинская власть в настоящий момент полностью контролируется Великобританией и США.

Чтобы сказать "хватит", для этого нужно иметь политическую волю и право сказать "хватит". У Зеленского нет ни того, ни другого. У него нет права сказать "хватит", от него ничего не зависит абсолютно. Он полностью физически контролируется британцами и американцами. Его охрана, его окружение выстроены таким образом – он физически сделать этого не может.

Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
Килинкаров добавил, что Украина может прекратить сопротивление только при условии, если Запад в лице американцев или британцев поймут, что Украина стала экономически невыгодным проектом и политически нецелесообразным проектом с точки зрения его реализации.
По-другому не будет. От того, чего хочет Зеленский или не хочет – никто его спрашивать не будет. В этом и трагедия заключается, что никакого права на принятие решения у него уже нет. Он свое право продал, обменял на зеленые бумажки, которые в большом количестве накапливают он и пятнадцать его лучших друзей.
Спиридон Килинкаров
Народный депутат Украины V-VII созывов
В настоящий момент Зеленский не способен принимать политические решения, добавил Килинкаров.
Олег Царев интервью
22 апреля, 15:45
Царёв заявил, что без Одессы Украина капитулируетБывший депутат Верховной Рады Олег Царёв считает, что вопрос о капитуляции Киева встанет, если Одесса не будет в составе Украины, и, если будет нарушена железнодорожная инфраструктура страны. Об этом 22 апреля он заявил в комментарии NEWS.ru
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
ВСУкапитуляцияУкраинаВладимир ЗеленскийНовостиСпиридон Килинкаров
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:45Килинкаров: Amnesty International не сказала об Украине ничего нового
06:40Астрология и политика. Секреты кальвиниста и популиста Виктора Орбана
06:30Соседов: первые лица российской эстрады поддерживают спецоперацию
06:15Третьяков рассказал, как социальные сети вводят цензуру
06:10СБУ объявила в розыск Игоря Маркова
06:09Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление
06:07Главное на 11 августа: в России и в мире
06:00Соседов объяснил, почему многие звезды шоу-бизнеса изображают из себя оппозиционеров
05:45"У них бесконечные люди, у нас снаряды": Норин о том, какие проблемы испытывает Киев в СВО
05:30"Головой бы подумали": Соседов осудил уехавших из России звезд
05:15"Одного поймать, а остальных запугать": Рожин о том, что происходит сейчас в Николаеве
05:00Военный эксперт Норин рассказал, какие проблемы испытывает Россия в СВО
04:45Политолог объяснил последствия идеи Зеленского закрыть Европу для россиян
04:30Военный эксперт объяснил, зачем Украине прислали самоходные зенитные установки "Гепард"
04:15Анонимный автор "Википедии" рассказал, как народная энциклопедия увязла в политике
04:00Рожин рассказал, как Россия одним ударом ликвидирует 200-400 украинских боевиков
23:00"Бесконечный ряд жалоб". Как Екатерина Великая раскрепостила украинские города
22:13Украина планирует зачистить пророссийское население Харькова
21:55ВСУ разместили артиллерию и РСЗО во дворах жилых домов Северска
21:48Британцы не готовы долго держать у себя беженцев из Украины
Лента новостейМолния