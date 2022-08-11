Экс-депутат Верховной Рады рассказал, когда ВСУ прекратят сопротивление

Чтобы сказать "хватит", для этого нужно иметь политическую волю и право сказать "хватит". У Зеленского нет ни того, ни другого. У него нет права сказать "хватит", от него ничего не зависит абсолютно. Он полностью физически контролируется британцами и американцами. Его охрана, его окружение выстроены таким образом – он физически сделать этого не может.