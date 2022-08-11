Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО
Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО - 11.08.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО
Снайперскую войну нельзя выиграть только из снайперской винтовки Драгунова (СВД), нужны более современные и дальнобойные вооружения, которые не заменяют, а дополняют СВД, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
2022-08-11T08:15
2022-08-11T08:15
винтовка
снайперы
новости
россия
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По его мнению, оценить ход снайперской войны трудно, потому что такие сведения есть только у Минобороны РФ.По его словам, если винтовки Лобаева хорошо себя показывают, и есть позитивные отзывы от самих снайперов, то эти они должны закупаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220809/1037411514.html
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винтовка, снайперы, новости, россия
винтовка, снайперы, Новости, Россия

Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО

08:15 11.08.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкОружие Росгвардии
Оружие Росгвардии - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Снайперскую войну нельзя выиграть только из снайперской винтовки Драгунова (СВД), нужны более современные и дальнобойные вооружения, которые не заменяют, а дополняют СВД, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
По его мнению, оценить ход снайперской войны трудно, потому что такие сведения есть только у Минобороны РФ.
Понятное дело, что снайперскую войну нельзя выиграть только из старой доброй СВД. Нужны более современные и дальнобойные вооружения, которые не заменяют, а дополняют СВД. У нее есть свое место на поле боя, но новые образцы вооружения должны внедряться как в рамках государственного, так и частно-государственного партнерства в области оборонных заказов.
Борис Рожин интервью
Борис Рожин
эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad
По его словам, если винтовки Лобаева хорошо себя показывают, и есть позитивные отзывы от самих снайперов, то эти они должны закупаться.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
- РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 05:57Чем воюют на Украине
AGM-88 HARM: что особенного в этой ракете?
 
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