https://ukraina.ru/20220811/1037481077.html

Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО

Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО - 11.08.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО

Снайперскую войну нельзя выиграть только из снайперской винтовки Драгунова (СВД), нужны более современные и дальнобойные вооружения, которые не заменяют, а дополняют СВД, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру

2022-08-11T08:15

2022-08-11T08:15

2022-08-11T08:15

винтовка

снайперы

новости

россия

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По его мнению, оценить ход снайперской войны трудно, потому что такие сведения есть только у Минобороны РФ.По его словам, если винтовки Лобаева хорошо себя показывают, и есть позитивные отзывы от самих снайперов, то эти они должны закупаться.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220809/1037411514.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

винтовка, снайперы, новости, россия