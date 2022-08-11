Эксперт рассказал, какие нужны винтовки России, чтобы выиграть снайперскую войну в СВО
Снайперскую войну нельзя выиграть только из снайперской винтовки Драгунова (СВД), нужны более современные и дальнобойные вооружения, которые не заменяют, а дополняют СВД, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор Telegram-канала Colonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
По его мнению, оценить ход снайперской войны трудно, потому что такие сведения есть только у Минобороны РФ.
Понятное дело, что снайперскую войну нельзя выиграть только из старой доброй СВД. Нужны более современные и дальнобойные вооружения, которые не заменяют, а дополняют СВД. У нее есть свое место на поле боя, но новые образцы вооружения должны внедряться как в рамках государственного, так и частно-государственного партнерства в области оборонных заказов.
По его словам, если винтовки Лобаева хорошо себя показывают, и есть позитивные отзывы от самих снайперов, то эти они должны закупаться.
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