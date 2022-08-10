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В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам
В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам - 10.08.2022 Украина.ру
В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам
Страны - члены Евросоюза обсуждают новый пакет антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз. Об этом рассказал на брифинге 10 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт
2022-08-10T17:45
2022-08-10T17:45
2022-08-10T17:45
новости
санкции
германия
правительство
визы
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Он отметил, что страны ЕС сейчас принципиально обсуждают, как "должен выглядеть седьмой пакет санкций", но единой позиции по этому поводу пока нет. Он сказал, что предложение о запрете выдачи виз "выдвинуто некоторыми странами ЕС", но в Берлине пока что не приняли какого-либо определённого решения по этому поводу.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его инициативу поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин.
https://ukraina.ru/20220809/1037467715.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, санкции, германия, правительство, визы
Новости, Санкции, Германия, правительство, визы
В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам
Страны - члены Евросоюза обсуждают новый пакет антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз. Об этом рассказал на брифинге 10 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт
Он отметил, что страны ЕС сейчас принципиально обсуждают, как "должен выглядеть седьмой пакет санкций", но единой позиции по этому поводу пока нет. Он сказал, что предложение о запрете выдачи виз "выдвинуто некоторыми странами ЕС", но в Берлине пока что не приняли какого-либо определённого решения по этому поводу.
Теперь оно должно быть обсуждено — как в федеральном правительстве, так и в Европе. Я не могу сообщить ни о каких промежуточных выводах
Штеффен Хебештрайт
Официальный представитель правительства ФРГ
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его инициативу поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин.