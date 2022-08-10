https://ukraina.ru/20220810/1037512361.html

В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам

В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам - 10.08.2022 Украина.ру

В Германии подтвердили, что ЕС обсуждает запрет на выдачу виз россиянам

Страны - члены Евросоюза обсуждают новый пакет антироссийских санкций, включая возможный запрет на выдачу шенгенских виз. Об этом рассказал на брифинге 10 августа официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт

2022-08-10T17:45

2022-08-10T17:45

2022-08-10T17:45

новости

санкции

германия

правительство

визы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102175/67/1021756762_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_34b2c41974bcc57a33f5ba28a2f3957f.jpg

Он отметил, что страны ЕС сейчас принципиально обсуждают, как "должен выглядеть седьмой пакет санкций", но единой позиции по этому поводу пока нет. Он сказал, что предложение о запрете выдачи виз "выдвинуто некоторыми странами ЕС", но в Берлине пока что не приняли какого-либо определённого решения по этому поводу.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его инициативу поддержали премьер-министр Эстонии Кая Каллас и премьер-министр Финляндии Санна Марин.

https://ukraina.ru/20220809/1037467715.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, санкции, германия, правительство, визы