https://ukraina.ru/20220810/1037509395.html

Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео

Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео - 10.08.2022 Украина.ру

Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео

Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал... Украина.ру, 10.08.2022

2022-08-10T16:48

2022-08-10T16:48

2022-08-10T16:48

видео

владимир рогов

запорожье

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Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал Украине.ру об обстрелах Запорожской АЭС, а также об ожиданиях жителей Запорожья. Кроме того, он озвучил последние новости о здоровье главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо:0:40 - Настроения людей в Запорожской области; 6:07 - Референдумы: что с судьбой Донбасса?;10:34 - Запорожская АЭС: насколько опасна ситуация?;25:50 - Безопасность членов администрации Запорожья;30:35 - Здоровье Владимира Сальдо; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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