Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео - 10.08.2022 Украина.ру
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Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео
Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео - 10.08.2022 Украина.ру
Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео
Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал... Украина.ру, 10.08.2022
2022-08-10T16:48
2022-08-10T16:48
видео
владимир рогов
запорожье
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Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал Украине.ру об обстрелах Запорожской АЭС, а также об ожиданиях жителей Запорожья. Кроме того, он озвучил последние новости о здоровье главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо:0:40 - Настроения людей в Запорожской области; 6:07 - Референдумы: что с судьбой Донбасса?;10:34 - Запорожская АЭС: насколько опасна ситуация?;25:50 - Безопасность членов администрации Запорожья;30:35 - Здоровье Владимира Сальдо; Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
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видео, владимир рогов, запорожье, видео
Видео, Владимир Рогов, Запорожье

Удары по Запорожской АЭС: Украина пытается скрыть следы "грязной бомбы"? - Рогов. Видео

16:48 10.08.2022
 
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Лидер общественного движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал Украине.ру об обстрелах Запорожской АЭС, а также об ожиданиях жителей Запорожья. Кроме того, он озвучил последние новости о здоровье главы военно-гражданской администрации Владимира Сальдо:
0:40 - Настроения людей в Запорожской области;
6:07 - Референдумы: что с судьбой Донбасса?;
10:34 - Запорожская АЭС: насколько опасна ситуация?;
25:50 - Безопасность членов администрации Запорожья;
30:35 - Здоровье Владимира Сальдо;
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале спецоперации в Донбассе. Её цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время, территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
 
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